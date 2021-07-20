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30 июля 2021 (17 июля ст.ст)
 

Афон и наследие Российской Империи

Афон и наследие Российской Империи

На Севере Греции, защищенное от посторонних глаз, находится удивительное место — Удел Пресвятой Богородицы. Единственный в своем роде анклав, сочетающий в себе культурное наследие двух великих православных империй: Российской и Византийской. По сей день здесь свято чтятся и бережно передаются из поколения в поколение традиции, насчитывающие много веков.

С самого принятия христианства в XI в. паломники из Руси активно посещали монастыри, способствовали укреплению взаимодействия с Афоном и распространяли знания, перенятые у монахов. В византийских документах встречается большое количество отсылок к русским и упоминаний их присутствия на Святой Горе. Главным доказательством тому служит построенная здесь обитель — Свято-Пантелеймонов русский монастырь, а также Андреевский и Ильинский скиты.

В одном из основных исторических документов — летописи «Повесть временных лет», ведется речь об одном русском путешественнике, который, побывав на Афоне, настолько уверовал и проникся атмосферой духовности и смирения, что обратился к игумену с просьбой постричь его в монахи. Мирянина этого нарекли именем Антоний.

Спустя некоторое время старец увидел, что Антоний набрался необходимых знаний и опыта для того, чтобы вернуться на свою родину и продолжить нести людям слово Божие. Тогда он благословил его в дорогу и напутствовал:

«Иди на Русь и да будет на тебе благословение Святой Горы, ибо от тебя пойдет много чернецов».

Антоний Печерский (основавший впоследствии Киево-Печерскую Лавру) считается родоначальником православия на Руси, а его последователи и ученики продолжили укреплять веру и вселять в души людей любовь к Святой Горе.

По некоторым данным, свой постриг Антоний принял в существовавшем тогда на Афоне русском монастыре Ксилургу.

Расцвет монастыря начинается с князя Ярослава Мудрого. В связи с постоянным ростом количества послушников начались поиски другой обители. В течение XVIII в. процветало русское монашество на Афоне, а вместе с ним — и нововозведенные обители: Пророка Илии, Святого Пантелеймона и Апостола Андрея Первозванного. 

К сожалению, вместе с XX веком на Афон приходит и упадок российского монашества. К началу XXI века численность сокращается с 5000 до 50 братьев. Связано это, конечно, с революционными настроениями в обществе, ослаблении роли церкви и в дальнейшем — полного прекращения поддержки русских монахов на Афоне.

Постепенно русские монахи оказались изолированными от родины; занимаемые ими скиты стали управляться греческими братьями. Признание суверенитета Святой Горы и политический переворот в Российской Империи послужили окончательным обрывом двусторонней связи. Русские монахи окончательно оказались затворниками не по своей воле, без экономической помощи с родины и без связи с родственниками. Обители потихоньку пустели и ветшали.

В новое время лучом света в беспробудной тьме стали эмигранты из России, которые переехали на Святую Гору и поселились в одном из скитов монастыря Святого Пантелеймона


На Афоне до сих пор хранится огромное количество доказательств былого величия Российской Империи и процветания русского монашества: документы, артефакты и важнейшие чудотворные иконы. О русском присутствии напоминает и легко узнаваемая архитектура храмов и обителей.

В XXI веке зов сердца пробудил так старательно уничтожавшийся интерес, заложенный на генетическом уровне, и верующие из России с еще большим рвением устремились на Афон. Начался новый виток в паломничестве, который позволил окунуться в атмосферу многовековой истории русского присутствия на Святой Горе.


Паломническое путешествие на Святую Гору Афон еще не так давно казалось несбыточной мечтой. Сегодня всё поменялось: монашеская республика предоставила возможность организовывать паломнические туры на Афон.  
Поехав на Афон, Вам предоставится возможность посетить невероятное количество монастырей, святынь и благодатных мест. В поездке вы поприсутствуете на ночных богослужениях, подготовитесь к таинствам исповеди и причастия.
Посетить Святую Гору хотя бы раз в жизни является заветным желанием множества верующих. Паломнический тур — это подарок тем, кто ограничен во времени, но при этом тверд в своем желании познакомиться с Уделом Пресвятой Богородицы и своими глазами увидеть столь важные для христианского мира святыни.
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