Схимонахиня Николая (Гроян)

ПОВРЕЖДЕНИЕ ГОЛГОФСКОГО ЦАРСКОГО КРЕСТА

НА МОГИЛКЕ БАТЮШКИ НИКОЛАЯ

«НЕИЗВЕСТНЫМИ» ЛИЦАМИ ВО ВРЕМЯ ТЬМЫ «КАРАНТИНА»

Голгофский Царский Крест на могилке отца Николая

в день установки 26 июля 2006 года по благословению Патриарха Алексия II,

сказавшего: «Это Крест, достойный Старца Николая».

Зло боится Света. Потому все злодеяния происходят во тьме, когда человек обманывает себя, будучи уверен, что никто не видит его черных дел. В этом году на Острове «карантин» стал затмением, под прикрытием которого и произошло умышленное повреждение Голгофского Царского Креста на могилке отца Николая. Когда мы его устанавливали в 2006 году, к нам подошли и пригрозили: «Когда вы уедете, мы его или спилим, или сожжем»… И вот уже две тысячи лет Православие и Крест торжествуют в страдании…

После 19 марта 2020 года, при так называемом «карантине», мы смогли попасть к Батюшке только на Троицкую Субботу – 6 июня. До этого нам из Москвы дороги на Талабск не было. На Острове находились одни островитяне и «дачники» – поклонники и последователи местного игумена, служащего в Храме Старца Николая с 1998 года. Именно в этот период «неустановленные» лица-вандалы варварски покрыли Царский Крест Батюшки веществом, с виду похожим на лак. Покрыли по мокрому дереву. Закупорили. Лишили дыхания. Испортили. Знали, что Иконные изображения Троицы, Спасителя, Царицы Небесной и Царской Семьи, вырезанные из кедра и пропитанные маслами и воском, начнут темнеть и гнить под толстым слоем лака. Особенно в жару. Что сейчас и происходит. Крест уже нуждается в реставрации.

Процесс гниения изображения из кедра Царственных Мучеников. 26.06.2020

Потемнение – начался процесс гниения под лаком дланей Спасителя. 26.06.2020

В этом злодейском поступке, а именно так, и только так нужно расценивать это деяние невежественных «неустановленных» лиц, – проявление ненависти. Ненависти к Распятому Христу и Царственным Страдальцам. Ненависти к Царице Небесной. Ненависти к Батюшке Николаю, благословившему эскиз этого Царского Креста. Ненависти к христианам, которые изготовили и бережно хранят эту Святыню. В этом мы убедились 26 июня, когда приехали на Остров для реставрации Креста и услышали от «дачников» – поклонников местного игумена, страшные слова: «Нас не волнует судьба этого Креста»; «пусть гниет»; «берите и реставрируйте»; «нам этот Крест не нужен»; «это не наш Крест»; «мы на него даже не смотрим и не прикладываемся»; «это все материальное». Другие кощунственные высказывания повторять не будем, дабы не множить грех поругания Святыни. И все это на могилке незабвенного Старца. Действительно, «соль обуевает» (Мф.5:13). Очевидна опасность потери духовной сущности Православия.

Перед нами на Острове «дачниками», в присутствии местного игумена, было явлено открытое иконоборчество, крестоборчество и цареборчество.

Но мы, православные, знаем и исповедуем, что КРЕСТ ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ ОБРАЗ НАШЕЙ ВЕРЫ. МЫ ЛЮБИМ И ПОЧИТАЕМ КРЕСТ – НАШЕ СПАСЕНИЕ. И ПОКЛОНЯЕМСЯ КРЕСТУ, И СЛАВИМ!

Сколь многоразличны изображения Креста, столь же неисчислимы и Кресты внутренние, невидимые, начертанные Духом Святым на скрижалях нашего сердца. Однажды на вопрос, как благодарить Бога за Его всещедрую милость, некий юродивый ответил: «КРЕСТООБРАЗНО!» Этот мудрый совет открывает перед нами глубокое Богословие личного крестоношения каждого христианина.

Сегодня пришли испытания, которых Древняя Церковь не знала в такой мере. Все поступки размываются. Они ни светлые, ни темные. А скользкие и лукавые. Раньше ереси были ясными. А сейчас – потаенные. Трагедия наших дней в том, что мало людей именно с церковным сознанием, с правильным духовно-нравственным устроением, могущих отличить черное от белого. Кто-то утверждает: люди, покрывшие Крест «лаком», хотели сделать как лучше. Сделали по неведению. Нет! Ведали, что творили.

Во-первых, они знали, что не имеют права «красить лаком» Крест, знали и видели, что в течение14 лет этот Крест бережно хранили резчики, которые его изготовили. И мы – чада отца Николая, которым он благословил установить именно этот Царский Крест на его могилке. У меня, келейницы Батюшки, все документы на Захоронение. И перед Богом, моим духовным отцом Николаем, и перед законом гражданским я несу ответственность. Любые работы на Захоронении могут осуществляться только с разрешения лица, ответственного за могилку. Только по совету и согласованию.

Этот Голгофский Царский Крест, поставленный на могилке от лица всей Православной Церкви 26 июля 2006 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия II, не только Святыня. Намоленная. Впитавшая в себя слезные молитвы о спасении нашего Отечества и восстановлении Православного Царства, но это огромная духовная, историческая и художественная ценность. Образ Старца Николая, шедшего за Христом и несказанно любившего Царицу Небесную и Царственных Страдальцев, отражен в Образе именно этого Царского Креста. Батюшка желал, чтобы Августейшие Святые хранили его мощи и место его последнего земного упокоения.

По сути, данное вмешательство – повреждение Креста, покрытие агрессивным лаком – может быть квалифицировано по статье № 244 Уголовного кодекса РФ: неустановленные лица совершили умышленное повреждение (тщательно замаскированное) находящегося на Захоронении Старца Николая надмогильного сооружения в виде Большого Голгофского Царского Резного Креста.

Это не только Голгофа Спасителя, но и Голгофа Великомученика Царя Николая и Его Святой Семьи, резная Икона Коих находится на Кресте у Стоп Спасителя. Это страдание в мощах нашего незабвенного Старца – Царского печальника – Батюшки Николая… Именно со Пскова началось восхождение на Голгофу Царственного Страдальца. Псковская Гефсимания Царя… Ныне предается поруганию на Псковской земле Царский Крест на могиле подвижника, положившего жизнь на прославление Августейших Святых.

Схимонахиня Николая (Гроян)

30 июня 2020 года