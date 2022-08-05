



КАК В ПРАВОСЛАВИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ СВЯТОСТЬ МОЩЕЙ…

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«В СВЯТЫХ МОЩАХ НЕЗРИМО ПРИСУТСТВУЕТ САМ СВЯТОЙ… А В ЭТИХ КОСТЯХ СВЯТОСТИ НЕТ… БЕЗБЛАГОДАТНЫЕ… В НИХ НЕТ БЛАГОДАТИ» – ГОВОРИЛ ТАЙНОВИДЕЦ И ПРОЗОРЛИВЫЙ СТАРЕЦ НИКОЛАЙ (ГУРЬЯНОВ) -

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ОСТАНКИ» - НЕ СВЯТЫЕ МОЩИ»…



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Схимонахиня Николая (Гроян)

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Все соприкосновения со Святыми Мощами угодивших Богу праведников благостны и благодатны. Они привносят мир, тишину и покой в жизнь людей и в жизнь Церкви. Ибо являются для нашего спасения и сугубой молитвы прославляемым Господом Святым. Мощи являют себя особыми знамениями Свыше. Или откровениями. – Либо чистым душою и телом детям (обретение Казанской Иконы Богородицы), либо подвижникам в видениях – обретение Мощей Праведного Симеона Верхотурского. Тот или иной святой может сам явиться людям и благословить открыть его Мощи, либо Ангелы сопутствуют Святыням. Как правило, обретенные (найденные, обнаруженные) Святые Мощи издают приятный аромат, на них может выступить миро (масло), и сами Останки при этом не имеют устрашающего, отталкивающего вида. Об этом можно прочесть во всех описаниях чудесных обретений Святых Мощей. Благоухание Святых Мощей – самое пронзительное и явное подтверждение присутствия Божия и Благодати. Так были открыты Мощи Преподобного Лаврентия Черниговского (1993 год). Когда Гробница была вскрыта, Усыпальница наполнилась дивным ароматом. Воздух сделался влажным, и его физическое естество изменилось, как бы напиталось неземным веществом – благоуханным райским елеем – который и пропитал, слегка увлажнив, одежду молящихся, присутствующих при сем торжестве. Даже год спустя, небольшой кусочек ткани, бывший в руках у монахини, стоявшей рядом с Гробницей, хранил тонкий аромат жасмина и розового масла. Некоторые сподобились увидеть легкое сиреневатое мерцание, исходившее непосредственно от благоухающего тела Святого Лаврентия. Неземная, невещественная сила исходила от Святых Мощей, и все с благоговением припали на колена…

Такими же чудесными знамениями сопровождалось обретение Святого Телеси Московского Митрополита Макария Невского (Парвицкого), когда их поднимали из могилы в Котельниках, наполовину наполненной водой… Такие же чудеса и при открытии Мощей Чудотворца Гавриила Самтаврийского…

Духовный аромат Святого настолько силен, что преображает душу и исцеляет тело любого, кто соприкасается с его Останками. Всем нам много раз доводилось поклоняться Святым Мощам. От них происходят исцеления и чудотворения. Слепой – прозревает, прикованный к постели недугом – встает, бесноватый – освобождается от духов нечистых… Страсти оставляют человека. Мятущееся сердце обретает покой. Так прославляет Сам Бог любящих… По словам Симеона Нового Богослова, Дух Святый освящает все тело избранников – вот почему все, что соприкасается с Мощами, получает Благодать Божию.

НИЧЕГО ПОДОБНОГО НЕТ У «ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ОСТАНКОВ»… Страшные кадры вскрытого могильника в Поросенковом логу якобы с «царскими» останками наполняют ужасом сердца. Невозможно смотреть! Какое благоухание?! Какой покой?! Какая молитва и покаяние?!! – Неизвестные кости ворочали лопатами и кирками солдаты – мальчишки-призывники. Болотистая жижа распространяла вонь и тлен. Вскрывавшие вместе с «учеными» могильник солдатики прятали свои лица от камеры режиссера Сергея Мирошниченко, дабы избежать позора. Непременно посмотрите документальную съемку этого небывалого беззакония – фильм Сергея Мирошниченко «Убийство Императора. Версии. 1995». Документальный фильм в 4-х частях… Это было позорным «обретением» якобы «царских» останков! Июнь 1991 года… «Секретная ночная операция»…

А кощунственные экспертизы извлеченных черепов и костей, которые таскают по всем лабораториям мира то в рюкзаках, то в пробирках, помеченных секретной шифровкой, в течение уже сорока (!) лет – измучили народ. Измучили Церковь… Они вызывают только смущения, споры, безконечные кощунственные разбирательства и препирания… Какая молитва?! Какие чудеса?! Какая Благодать и благоухание?! Бесы кружат и демоны надмеваются над всеми, кто участвует в этих экспертизах и дознаниях… Не Божие это дело…

Для всех верующих православных очевидно, что истина о Царских Мощах – не в очередном решении Следственного Комитета, который через некоторое время может «выявить» еще некие «новые обстоятельства», которые научно отменят предыдущие выводы о том, что «екатеринбургские останки» являются «царскими мощами». И все мы окажемся вольными или невольными соучастниками поругания памяти Святых Августейших Страдальцев.

Отметим, что настоящее желание Церкви – Ее полноты, Народа Божия – в том, чтобы согласно церковным традициям и канонам, откровению святых отцов и подвижников благочестия, ПРЕКРАТИТЬ экспертизы неизвестных костных останков, признать ритуальным убийство Божия Помазанника Великомученика Царя Николая со всей Августейшей Семьей и Верноподданными и принести достойное всенародное покаяние. Но до сих пор это искреннее и законное желание Народа Божия так и не учитывается.

Вместо этого скрытно от Народа продолжает готовиться признание лжемощей-антимощей, которое может привести к страшным и необратимым последствиям для нашего земного Отечества.

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Вопрос ко всем исследователям-экспертам

и членам Церковной Комиссии:

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Если предполагается, что найденные в Поросенковом логу человеческие останки имеют отношение к прославленным Великим Царственным Святым – то для каждого верующего очевидно, что это – Мощи Святых, и все «исследования» и «экспертизы» Честных Останков кощунственны и святотатственны.

Возникает и другой вопрос: почему тогда Святые Мощи изучаются комиссией, состоящей из научных экспертов? Почему, если это Святые Мощи, их не передали Церкви?

И еще вопрос: почему экспертная комиссия не изучает, не исследует таким образом Мощи других Святых – Новомучеников?.. Для нас ответ очевиден. За всю церковную историю так Святые Мощи никогда не испытывали.

Православная Церковь изначально имеет опыт Обретения Мощей. Веками перед Святыней совершается молитва. В ответ на усердную молитву Господь через Святые Мощи Угодников подает различные знамения, исцеления, чудотворения.

Ничего подобного мы не видим в течение вот уже сорока трех лет в отношении «екатеринбургских останков». С 1978 года, когда был вскрыт могильник в Поросенковом логу, – ни одного небесного знака! Ни одного! Но видим настойчивое, дерзкое, не церковное отношение – навязать эти останки как Царские Мощи. Для свидетельства о чудесах от Мощей Церкви не нужны никакие экспертизы. Привлечение экспертов имеет цель объективного доказательства, которое мы не можем проверить: от нас требуют веры к «науке» – специалистам. Но наука изменчива. Сегодня – одно. Завтра – новейшее открытие, которое отвергнет результаты этих исследований. И сверх-кощунственно убеждать всех, что как только эти останки признают за «царские мощи» – чудеса польются рекой.

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Небесная помощь Августейших Святых никогда не прекращалась. Они, Многострадальные Великомученики, слышат и спешат на помощь тем, кто Их искренно любит и почитает. Выпущены Сборники Чудес, отражающие Небесную Любовь Святых к Верным Христианам, не доверяющим кощунственным «исследованиям» под микроскопами… Церковный народ не обманешь. Не загонишь к ложным пустым гробницам в угоду интересам и планам политических игроков, торгующих нашей Многострадальной Отчизной.

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Святые мощи (тела) и души

Святых Царственных Великомучеников неразлучны

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Очень важно напомнить, что мы, православные, поклоняемся и получаем Благодать не от мертвых костей, а от Силы Божией, носителем которой являются Святые. Поклоняясь Святыне мощей, мы просим угодника донести нашу молитву и просьбу Господу. И так, Святые становятся нашими ходатаями перед Богом, ибо Они, имея Благодать еще при жизни, сохранили ее по смерти и в своих Честных Останках. То есть, после кончины действие святости сохраняется в материи. Мы созданы Господом троично – Тело, Душа и Дух. И у Святых – тело свято. И не только, но и их личные вещи проникнуты Благодатию. Мантия преподобного Серафима исцеляла… Но ведь не любая монашеская мантия!



Известный Церковный историк и богослов Игумен Андроник (Трубачев,1952 - 2021) пишет:

«Святые мощи – останки человека, через которые действует Божия Благодать. Эти останки бывают в виде костей, в виде частиц маленьких. Даже маленький кусочек волос – это тоже можно рассматривать как мощи. Бывают мощи в виде целого тела. Усохшего, темного. Бывают мощи, когда рука совершенно мягкая, будто человек совершенно живой. Как у живого человека.

У нас в Древности была такая практика… Если непосредственно чудес от мощей нет, а под ними [чудесами] имеется в виду: глухой услышит, слепой прозреет, а скорченный – расправится… Если таких чудес нет, то останки, даже если они были нетленными, их зарывали обратно в землю… И говорили – вот, когда Бог проявит их чудесами, тогда мы их прославим как святые мощи. А до тех пор воздерживались, не говорили, что это святые мощи. Просто воздерживались.

Но это было во времена глубокой Веры народной. Когда таких явных чудес было намного больше. А сейчас, конечно, чудеса даются по мере Веры». (Церковный историк, богослов Игумен Андроник (Трубачев).



По учению святых отцов Православной Церкви, мы исповедуем, что Мощи Святых неразрывно связаны с их душами, ибо существует неразрывная связь между Душою и Телом. Они связаны многими узами. Душа сотворена Богом и по Его Воле никогда не исчезает. Она вечна. Несмотря на исход Души из Тела и разрушение их единства, личность человека не нарушается. Отцы (Иоанн Дамаскин, Григорий Нисский, Ефрем Сирин, Игнатий Брянчанинов) говорят, что хотя Душа разлучается с Телом, но ипостась, личность человека, не разрушается. Душа сотворена Богом вместе с Телом, и значит, что каждая Душа принадлежит исключительно одному человеку. И при Втором Пришествии Христовом произойдет новое воссоединение Души и Тела. Это и будет Воскресение Души. Чтобы войти в Вечную Славу. Только Тело уже будет облечено Душой человека. Все святоотеческое предание подтверждает это.

Противоположное мнение является нечестивым отрицанием нашей Православной Веры. И это именно то, что сейчас навязывается нашей Церкви, – признание Царскими мощами неизвестных «екатеринбургских останков». И это не только подлог, обман, политическое плутовство, но страшное духовное кощунство, «тайна беззакония» в действии – то есть, оккультные манипуляци с Честными Царскими Останками. Ибо неизвестным Телам будут насильственно присвоены Святые Имена Царственных Великомучеников… А несчастные души людей, некогда находящихся в этих «екатеринбургских останках», лишатся своих имен, ипостасей. О связи души, имени человека и тела подробно говорит в своем «Слове о смерти» Святитель Игнатий (Брянчанинов). Церковь категорически не может совершить этот грех. Это уже не называется «ошибкой», это настоящая ересь, сродни осужденной святыми отцами ереси «переселения душ». Потому великий Старец Николай (Гурьянов) и сказал: «Если эти «екатеринбургские останки» признают за «Царские» – страшное наказание Божие будет всей Церкви»… Ибо это ересь… Свято надеемся, что за молитвы святых отец, Бог этого не допустит.

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Закон святых отцов: чужого голоса не слушать

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Исследователь «Царского Дела» Андрей Щедрин справедливо вопрошает: «Следует ли Церкви полагаться на доводы научных экспертов в вопросе о признании «екатеринбургских останков»? Или дело это должно решаться каким-то другим путем? Святитель Григорий Палама в трактате «Триады в защиту священнобезмолвствующих» приводит мнения святых отцов в защиту постулата о некомпетентности научного знания в решении Божественных вопросов. Григорий Нисский, из «Созерцания телесного устроения»: «Таков закон духовных отец: отнюдь не нуждаться в каком бы то ни было голосе извне Церкви и, как говорит Господь, чужого голоса не слушать» (Ин.10:16)» (1-я часть Триады I. п. 23). Вызывает недоумение, что для решения вопроса о принадлежности «екатеринбургских останков» Церковная Комиссия обращается не к авторитету духоносных отцов, а к науке, чье так называемое безпристрастное мнение постоянно колеблется и легко изменяется в зависимости от целей и установок заинтересованных лиц. Только свидетельства духоносных отцов могут быть решающими в «Царском Деле». Или же следует смириться и признать, что […] есть вопросы, которые не способно разрешить человеческое правосудие».



Потому для нас, православных, именно слово духоносных праведников, святых, о Царских Мощах является основополагающим. Особенно сейчас. Когда церковная иерархия может пересмотреть свое отношение к «екатеринбургским останкам», захороненным в Екатерининском приделе Петропавловского Собора в Санкт-Петербурге в 1998 году и не признанным Церковию за «царские мощи».