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05 марта 2020 (21.02. ст.ст)
 

Греческие власти хотят выгнать с Афона русских монахов, которые обличают патриарха Варфоломея

Греческие власти хотят выгнать с Афона русских монахов, которые обличают патриарха Варфоломея.

1 ноября 2019 года полиция Греции на Святой Горе Афон посетила русский скит, возглавляемый иеросхимонахом Рафаилом (Берестовым), сообщает сайт Credo.

 

Греческая полиция на Святой Горе Афон нанесла 1 ноября визит в русский скит (келлию), возглавляемый иеросхимонахом Рафаилом (Берестовым), с целью проверки наличия у его насельников законных оснований для пребывания на территории Греции, сообщает корреспондент Портала "Credo.Press". По мнению самих насельников, поводом для проверки стала систематическая публикация ими в интернете актиэкуменических материалов, обличающих Патриарха Варфоломея, который в конце октября посетил Афон.

В ходе проверки выяснилось, что иеросхимонах Рафаил, иеросхимонах Онуфрий и еще четверо монахов вообще не имеют государственных документов — срок действия их российских паспортов закончился в 2017 году. Еще один насельник скита имеет греческий паспорт. При этом у всей братии имеются монашеские удостоверения, выданные администрацией Святой Горы.

Иеросхимонах Рафаил широко известен своими радикальными взглядами. Помимо обличения экуменизма, он ведет проповедь антиглобализма, призывает не принимать новые документы (особенно - ИНН), не покупать товары со штрих-кодом, почитает во святых царя Ивана Грозного и Григория Распутина.

Братия скита заявила в интернете, что полицейская проверка непосредственно связана с визитом на Афон Патриарха Варфоломея, которого они считают иезуитом. Какого-либо обыска или изъятия документов в скиту полиция не проводила, ограничившись фотографированием. Братии предоставили несколько дней на оформление документов для легального пребывания в Греции, пообещав в противном случае депортировать. Ситуация осложняется тем, что о. Рафаил находится в крайне болезненном состоянии после перелома позвоночника.



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