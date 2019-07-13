ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ. Глава 4.

ГЛАВА IV





КОНТРКОРРУПЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ





При Президенте РФ (в его непосредственном подчинении) должна быть создана принципиально новая структура и называться «Федеральная служба по противодействию коррупции» (ФСПК). На начальной стадии в её штате должны работать юристы, в обязанности которых входило разработка юридической базы для наказания коррупционного элемента. Должна быть существенно доработаны статьи 204 Коммерческий подкуп; 285. Злоупотребление должностными полномочиями 285.1.; Нецелевое расходование бюджетных средств; 285.2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов; 286. Превышение должностных полномочий; 288. Присвоение полномочий должностного лица; 290. Получение взятки; 291. Дача взятки; 291.1. Посредничество во взяточничестве; 292. Служебный подлог; 293. Халатность. Введены новые статьи, предусматривающие уголовную ответственность за формы незаконного обогащения, не охватываемые или косвенно охватываемые действующим УК РФ. Должен быть усовершенствован закон «О противодействии коррупции», в части ответственности менеджеров госкорпораций, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающие отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами наравне с государственными и муниципальными служащими по единым стандартам. Должны быть чётко прописаны определения «взятка», «откат», «распил», определена ответственность участников, причём наказание должно варьироваться в зависимости от суммы ущерба, причинённого государству, муниципальному образованию или предприятию. Должна быть разработана единая федеральная методика оценки ущерба. Если ущерб причинённый государству в результате коррупционной деятельности превышает один миллион рублей на человека (подсудимого), то в отношении его применяется высшая мера наказания. Это даст дополнительный стимул сдавать подельников (простая арифметика). Далее должен быть доработан ФЗ «О противодействии коррупции», центральным моментом которого должна стать возможность объявления территории РФ полностью, либо отдельных субъектов «зоной контркоррупционной операции». Вторым важным моментом для ФСПК является подготовка кадровых резервов. Ежемесячно МВД, МО, МЧС, прокуратура, следственный комитет, суды, Госучреждения, Учреждения субъектов, органы местных самоуправлений, госкорпорации, а также руководители СМИ обязаны направлять своих работников в ФСПК на стажировку. Там должны объективно проверять их знания, проводить беседы, тренинги, банкеты-фуршеты.

Президент Российской Федерации, в соответствии с ранее дополненным законом «О противодействии коррупции» своим указом объявляет территорию РФ «зоной контркоррупционной операции». Мобилизуется кадровый резерв. В тот же день ФСПК берёт под контроль деятельность коммерческих банков, особенное внимание финансовым потокам за рубеж. Сотрудники ФСПК разрешают проводить платежи только по заключённым заранее договорам, с целью воспрепятствования вывода капиталов из страны. Далее под эгидой ФСКП создаётся особый комитет. В стандартный состав комитета должны войти юрист, экономист и следователь. Следователь для установления состава преступления, экономист для оценки ущерба, в соответствии с принятой методикой, юрист для установления минимального и максимального наказания, в соответствии с обновлённым УК. Прокуратура, следственный комитет, суды с момента объявления контркоррупционной операции приостанавливают свою деятельность по направлению борьбы с коррупцией и передают дела рабочему комитету ФСПК, и вплоть до завершения операции оказывают помощь только по запрашиваемым вопросам. На базе МО, МВД, МЧС должны быть сформированы отряды прикрытия, задачей которых должна стать силовая поддержка ФСПК. ФСБ, ФСО, ФСКН несут обязательства содействию ФСПК, вопрос наказания сотрудников указанных служб, обвиняемых в коррупции в компетенцию ФСПК входить не должен. Подозреваемого в коррупции допрашивают с применением разрешённых спецсредств, устанавливают невиновность, либо возможную причастность, выносят заключение. В течение трёх дней (дабы не дать возможность найти помощь на стороне, либо приложить к делу свои сбережения с целью смягчения (отмены) решения), дело рассматривается в суде и приговор, в случае доказанной виновности, приводится в исполнение: коррупционера этапируют, за исключением особых случаев, когда осужденный даёт письменное согласие на сотрудничество с органами власти с целью выявления иных лиц, причастных к коррупции, а также пресечение их деятельности.

Особая роль в операции «Лапароскопия» должна отводится СМИ. Во первых, при ФСПК должен быть создан информационный центр, включающий в себя 24 часовой собственный телеканал «Правосудие», с англоязычным аналогом “Justice”. В «ньюз блоках» население должно информироваться о наиболее знаковых расследованиях, приведённых приговорах. Кроме этого в студию должны приглашаться люди разных профессий от банкира до рабочего, делиться своими суждениями (по теме передачи естественно). На этом канале журналисты должны иметь возможность выразить своё мнение о происходящем. Также должен быть создан сайт ФСПК.ру. Там информация о расследованиях должна публиковаться полностью, с определениями, приговорами. Кроме того, ФСКП должен выпускать периодическое печатное издание, журнал или газету. Во вторых, при ФСКП должно быть создано рекламное агентство с собственной съёмочной площадкой и оборудованием, занимающееся съёмкой и размещением социальной рекламы о недопустимости коррупции. Жёсткость и неотвратимость наказания, равно как груз общественной нетерпимости неизбежно даст положительный результат. Стоит отметить, что пока среднестатистический россиянин будет стоять на жизненной позиции, что «хороший родитель должен содержать дитя до пенсии» победить бытовую коррупцию невозможно, да и нужно ли? Искоренить желание чиновников «брать на лапу» полностью не удастся, но это желание уйдёт глубоко в подполье, и не будет оказывать такого существенного влияния на общественную жизнь страны, как в нынешней ситуации. К сожалению, имеет место быть стремление чиновника трансформировать временную административную власть в долгосрочную денежную, с прицелом на вывод средств за рубеж. Роль чиновника при госкапитализме умалить невозможно, посему проведение локальных и федеральных контркоррупционных операций с заданной периодичностью неизбежно. Формирование образа мышления, системы мотиваций нового чиновника должно быть поручено общеобразовательному отделу Русской Православной Церкви и иным традиционным конфессиям, однако это процесс длительный. Однако, профилактика коррупции возможна лишь в той среде, которая осознаёт вред, который эта коррупция наносит обществу, в том числе и самим коррупционерам. К сожалению, перед нами чиновник, который это не осознаёт, вследствие тотального извращения управленческого менталитета (в меду плыть и не хлебнуть), поэтому на данном этапе актуальна именно борьба с коррупцией, хотя без сомнения, профилактика более действенна и надёжна, а также не оказывает того, физического, материального и морального воздействия на субъекта как борьба, следовательно более гуманна. В будущем приоритетным направляем для ФСКП должно стать именно направление профилактики. Важной мерой по обеспечению успеха усилий по противодействию коррупции должна стать обязательная публикаций в СМИ сведений о доходах и имуществе должностных лиц и ведущих менеджеров госкорпораций, а также членов их семей с периодичностью не менее одного раза в год.

ДМИТРИЙ CAESAR