По грехам нашим. За месяц животные покусали 666 жителей Саратовской области.

В Саратовской области за 8 мес. этого года зафиксировано около 360 тыс. случаев инфекционных болезней, что на 5,5% ниже, чем на то же время прошлого года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Жители области стали реже болеть острыми кишечными инфекциями, ВИЧ, скарлатиной, хроническими гепатитами, ОРВИ, коклюшем, бактериальными пневмониями, лямблиозом, туберкулезом, гриппом, гонококковой и менингококковой инфекцией. В то же время зафиксирован рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, сифилисом, энтеровирусными инфекциями, педикулезом, гепатитом А, ветряной оспой, инфекционным мононуклеозом. Из 21 района, где у жителей диагностирован сальмонеллез, - в Аткарском, Энгельсском, Пугачевском и Марксовском районах показатели заболеваемости выше среднеобластных. В этом году почти в 1,4 раза меньше, чем в прошлом, выявленных случаев бешенства животных. С укусами животных к врачам обратились 4 324 чел., больше всего в Екатериновском и Татищевском районах (за январь-июль было 3 658). В Петровском и Екатериновском районах – самые высокие показатели по заболеванию "мышиной лихорадкой", а в общей сложности с начала года врачи поставили этот диагноз 51 жителю региона. Более 1,2 тыс. жителей обратились в больницу с жалобами на укусы клещей, чаще всего - в Энгельсском, Балаковском, Ртищевском, Пугачевском, Ершовском, Петровском районах и Саратове.
Как здесь не вспомнить слов Откровения: "И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными". (Откр. 6,8).
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