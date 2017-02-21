Преставился ко Господу старец архимандрит Кирилл (Павлов). Царствие Небесное, Вечный Покой.

Вечером 20 февраля по новому стилю (6 февраля по Юлианскому календарю) в неделю о Страшном Суде в Переделкино, на 98-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни отошел ко Господу архимандрит Кирилл (Павлов), один из наиболее почитаемых в Русской Православной Церкви старцев. Об этом сообщил официальный сайт Московского Патриархата.

Отец Кирилл (до пострига — Иван Дмитриевич Павлов) родился в Рязанской губернии в 1919 году. В молодости работал технологом на металлургическом комбинате, затем был призван в армию. В годы Великой Отечественной войны участвовал в обороне Сталинграда, в боях возле озера Балатон. По словам отца Кирилла, в это время он вновь обрел веру, утраченную в юности под влиянием безбожной среды.

После демобилизации будущий старец поступил в Московскую духовную семинарию, а затем, закончив также Духовную академию, принял монашеский постриг в Троице-Сергиевой Лавре. В 1965 году, в сане архимандрита, он стал духовником лаврской братии, у него исповедовались в свое время Патриарх Алексий I и Патриарх Пимен; он был духовником Патриарха Алексия II.

«Автор многочисленных проповедей и поучений. Наставник молодых монахов, принявших постриг в Лавре. Много писал в эпистолярном жанре, ежегодно отправлял архиереям, священникам, мирянам, духовным чадам и даже малознакомым людям до 5000 писем с поздравлениями, наставлениями и назиданиями», — напоминает сайт Московского Патриархата.

С начала 2000-х годов после перенесенного инсульта отец Кирилл лишился возможности двигаться, а затем — практически полностью лишился возможности общаться со внешним миром. Он мужественно терпел тяжелую болезнь, а в краткие моменты, когда к нему возвращались силы — сам поддерживал и утешал других.



