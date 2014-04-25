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23 марта 2019 (10 марта ст.ст)
 

Кому служит О. Бузова?

Картинки по запросу бузова сатанистка

Кому на самом деле поклоняется Бузова

Бузова сатанистка
Бузова сатанистка

О феномене успеха Ольги Бузовой ходит множество догадок и теорий, но есть версия, которая объясняет все нестыковки карьеры девушки: не имея статусных родителей, выдающегося таланта и могущественного покровителя она вмиг построила ошеломляющую карьеру, а ее фанаты, как зомбированные, восхищаются ей.

Хотя могущественный покровитель у девушки вероятно все таки есть, ведь именно об этом свидетельствует множество фотографий Ольги.

Бузова знак руками
Бузова знак руками

Знакомый жест руками? О да, с таким жестом фотографируются многие фанаты девушки, правда "ноги" знака растут совсем не из слова LOVE, как объясняет сама певица.

Знаете, кто такая Бафомет? А знак, между прочим, ее.

Бафомет  — демон, идол. В средние века проклятую дьяволицу «Бафомет» называли супругой проклятого сатаны. Изображение Бафомета является символом сатанизма.
Звезды используют знаки масонов и илюминатов
Звезды используют знаки масонов и илюминатов

Оп! Позже этот же жест руками будет использоваться в изображении дьявола. А сейчас многие знаменитости замечены на фото с подобными символами – Баста, Тимати и даже покойный Дэцл. Многие, кстати, связывают трагедию именно с этим знаком. Вы думаете к чему это все и в чем тут связь? Ответ окажется не столь явным.

Кому поклоняется Бузова
Кому поклоняется Бузова

Дело в том, что именно с этим излюбленным жестом изображался сам дьявол на языческих картинах, поэтому с большой вероятностью можно предположить, что слава и признание были приобретены этими шоуменами не совсем чистым путем, за который, как все знают, приходится платить. Столь частую демонстрацию этого символа можно объяснить возможным условием заключённой сделки - тайным поклонением, которое для непосвящённых выглядит, как простой жест.

Более того, даже коллеги звезд открыто говорят о том, что эти "суперпопулярные" ребятки поклоняются своим Богам и являются либо масонами, либо сатанистами, либо илюминатами:

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теги: Бузова
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