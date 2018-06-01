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Отречение которого не было...

Отречение которого не было...
Останки, которых нет...
Где искать наследника престола...


В предлагаемой читателю работе освещаются вопросы, которые сегодня с особой силой будоражат общественное мнение. Авторы исследуют целый ряд проблем, связанных с российским династическим престолонаследием и его современным догматическим пониманием, раскрывают порядок наследования Императорского Престола в России и условия возникновения прав на его восприятие. Заметное место занимает критика мнений о возможном отказе Государя Императора Николая II от прародительского Престола, верное понимание Христианского подвига Царя, добровольно пошедшего на смерть ради будущего возрождения России. Исследование не обходит стороной порядок престолонаследия, возникший после 1918 г., вызвавший появление на свет различных претендентов на Российский Престол, а также сложный и болезненный вопрос об отношении православных христиан к поиску костных останков и проведению с ними разнородных экспертиз, которые нацелены на установление среди них «царских мощей».
Авторы выражают надежду, что данная публикация, вышедшая в свет в год столетия ЦАРСКОЙ ЖЕРТВЫ, принесет пользу ее читателям в понимании столь страшного и одновременно судьбоносного события в русской и мировой истории, как убийство православного монарха – Государя Императора, Царя и Судии Царства Всероссийского, Помазанника Божьего Николая II Александровича с Его Августейшей Семьей. Авторы также надеются, что данные ими оценки позволят сделать из случившегося в пределах нашего дорогого Отечества ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВА и последовавшего за этим ЦАРЕУБИЙСТВА верные выводы о прошлом, настоящем и будущем БОГОХРАНИМОЙ РОССИИ.


Авторы: Г.П. Шайрян М.Н. Кузнецов
Скачать книгу: https://yadi.sk/i/8j1eOWpY3WffAn

Авторы выражают сердечную благодарность всем тем людям, тщательным попечением которых стало возможно издание настоящей
книги, и в том числе: Владиславу Владимировичу Багану, Алексею Петровичу Синицину, Наталье Викторовне Виноградовой, Алексею
Анатольевичу Гаврилову.

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