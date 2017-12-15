









СЦЕНАРИЙ «ОБРЕТЕНИЕ» ПОДЛОЖНЫХ «ЦАРСКИХ МОЩЕЙ» ЗАВЕРШАЕТСЯ ИЛИ ОТКРОВЕНИЯ ТАЙНЫХ ХРАНИТЕЛЕЙ

ЧЕРЕПОВ И КОСТЕЙ ИЗ «ПОРОСЕНКОВА ПОДЛОГА»

ЧТо НАМ, ПРАВОСЛАВНЫМ, НАВЯЗЫВАЮТ ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ ПОД ВИДОМ «МОЩЕЙ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ»?

Несмотря на многочисленные свидетельства того, что в Царской Усыпальнице Петропавловской крепости Санкт-Петербурга нет, и никогда не было Святых Мощей Царственных Великомучеников, Следственный комитет все же провел эксгумацию тех останков, которых долгие годы подсовывали Православным Верующим в виде «святыни». После конференции по «екатеринбургским останкам», прошедшей в Сретенском монастыре 27 ноября 2017 года, стало очевидно, что, как предупреждал праведный Серафим (Роуз), «уже гораздо позднее, чем мы думаем». Все подошло к черте, за которой пропасть для всех – признание подложных останков «мощами» Августейших Святых…

Урочище «Четырех Братьев»

Место уничтожения до пепла Царских Священных Останков

Тайна следствия - вековая тайна беззакония

Вековая операция «прикрытия» и «сокрытия» Правды об изуверском ритуальном убийстве Русского Царя и Его Августейшей Семьи подходит к завершающему этапу: Московская патриархия готова к тому, чтобы официально признать за «Царские Мощи» подложные останки неизвестных людей, преступно извлеченные в 1979 году милицейским сценаристом-драматургом Г. Т. Рябовым и его подельником А. Авдониным из тайного могильника.

Несмотря на информационную шумиху, связанную с Царским Делом, «оперативные детали» Цареубийства 17 июля 1918 года в Ипатьевском подвале Екатеринбурга по-прежнему остаются государственной тайной. А неправдоподобная фантастическая история с находкой и перезахоронением т.н. «царских останков», якобы обнаруженных в Поросенковом Логе, является не более чем легендой прикрытия истинного события - кровавого преступления, изуверного ритуала уничтожения Царской Династии.

«В документах Генпрокуратуры то, что произошло в Ипатьевском Доме в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, названо просто убийством. Но убийство убийству рознь. Как хорошо известно, бывают убийства случайные, по неосторожности, в состоянии аффекта, необходимой обороны. Но бывают убийства заранее и специально спланированные, которые заранее и тщательно готовятся и выполняются с особой жестокостью (как в данном случае). В этом случае убийство является умышленным с отягчающими обстоятельствами, а его организаторы и исполнители — преступники, совершившие умышленное, тяжкое преступление, не идут ни в какое сравнение с людьми, совершившими убийство по неосторожности или в состоянии аффекта. В документах Генпрокуратуры вопрос о квалификации убийства совсем обойден, а он является весьма важным, ибо только это дает возможность правильно воспринять свидетельства лиц, которые совершили это злодейское преступление». (Из доклада кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института Всемирной истории РАН Сергея Алексеевича Беляева «Доказательная ценность данных, содержащихся в представленных в Правительственную Комиссию документах Генпрокуратуры «Сравнительный анализ документов следствия 1918-1924 годов с данными советских источников и материалами следствия 1991-1997 годов».

(http://tzar nikolai.orthodoxy.ru/ost/dum/1.htm)

Официальная история обнаружения якобы «царских» останков выделяется своей немыслимой нелепостью, противоречивостью и фантастичностью. И беззаконием…

Итак, нам предлагают принять на веру, что первое обнаружение останков в 1979 году произведено по книге П. Быкова «Последние дни Романовых» редакции 1926 года да по опубликованным материалам «белогвардейских расследований»! «Из важных материалов, недоступных предполагаемым шпионам монархистов 20-х годов, в распоряжении поисковиков была только записка Юровского, - пишет историк-краевед из Екатеринбурга. - Исследование с щупами Коптяковской дороги силами шести человек позволило сделать то, что не осилило следствие в 1918 и 1919 гг. с гораздо большими возможностями. Фантастика-с. Оба автора открытия, Г. Рябов и А. Авдонин, неоднократно рассказывали в печати о находке - и часто по-разному. Шпалы над могилой нашли щупами - увидели край шпалы, забравшись на сосну. Из могилы вынули только три черепа - разрыли все, обнажив и переворошив восемь скелетов. (Полное вскрытие ямы до официальной эксгумации подтверждают археологи). - [См.: В. Алексеев. Гибель Царской Семьи: мифы и реальность. Екатеринбург 1993. С. 247]. На полном вскрытии ямы следует остановиться подробней - официальная эксгумация якобы останков Царской Семьи прошла в дикой спешке без должной методичности и фиксации раскопок. Да еще выясняется, что она в принципе и не отражала истинное состояние захоронения 1918 года, раскапывая перезахоронение 1979-1980 годов.

Таким образом, ни о какой достоверной фиксации изначального захоронения и речи не идет - следует слепо доверять словам двух «открывателей» могилы, которые не только раскопали могилу, но и изымали, а потом возвращали туда черепа и отдельные части останков.

Странно все это… А собственно, кто это был такой смелый, что на окраине Свердловска выкапывает одну из самых страшных тайн режима? В тюрьму попадали лишь за глухие копии белогвардейских изданий по жизни Царской Семьи. А тут раскоп, вытаскивание останков и перевозка их в Москву и обратно с показом экспертам. И это все осталось тайной для КГБ и партийного руководства? Сомнительно».

(http://catofoldmemory.livejournal.com/23539.html)

И что крайне важно, до сих пор нет вразумительного ответа на главный вопрос, поставленный следствию официальным экспертом Святейшего Патриарха Алексия II С.А. Беляевым: «Необходимо доказать, во-первых, что именно Убитые Члены Императорской Семьи были положены в это место; во-вторых, что в июле 1991 года было вынуто из земли то, что было положено в 1918 году».





«У властей есть все подлинные документы о Цареубийстве.

Они точно знают, что произошло, но скрывают» -

Старец Николай (Гурьянов)

Итак, очевидно, что сам факт неожиданного «обнаружения могильника» в Коптяковском лесу якобы с «царскими останками» является злонамеренной фальсификацией, сокрытием ритуального уничтожения Царских Тел до пепла, что было неопровержимо доказано материалами следствия Н.А.Соколова 1918-1924 годов:

«Принимая во внимание данные осмотра этой местности и совокупность обнаруженных здесь нахождений, следственная власть не питает никаких сомнений и совершенно убеждена, что трупы Августейших Особ и всех остальных, погибших вместе с Ними, около одной из шахт сначала расчленяли на части, а затем сжигали на кострах при помощи бензина. Трудно поддававшиеся действию огня части разрушались при помощи серной кислоты. На месте уничтожения трупов найдено много предметов, позволяющих без всякого сомнения признать этот факт». (Из доклада судебного следователя по особо важным делам Н.А. Соколова Вдовствующей Императрице Марии Федоровне, переданного Гвардии капитаном П.П.Булыгиным в сентябре 1920 года. Журнал Московской Патриархии. 1996. № 6, 7).

Очевидно, что и нынешнее «расследование» Цареубийства имеет основной целью развенчать результаты следствия Н.А. Соколова и опровергнуть совокупность признаков, на основании которых изуверское убийство Царской Семьи может быть квалифицировано как ритуально-мистическое преступление. Как пишет историк-исследователь «Царского Дела» Сергей Фомин: «Исполнить это было тем легче, что после захвата России убийцы Царя получили не только контроль над местом совершения преступления, свидетелями и документами, но и неограниченные материальные ресурсы для ведения своей грязной работы» (http://sergey-v-fomin.livejournal.com/).

«На самом деле, - говорил святой жизни Старец Николай (Гурьянов), - у властей есть все подлинные документы о Цареубийстве. Они точно знают, что произошло, но скрывают. И фотографии есть Умученных Там Царственных Святых. У них даже есть киносъемка того ужасного зла, совершенного в Ипатьевском подвале… Страшные кадры… Пляски бесовские».

Несмотря на выводы следствия Соколова, никем не опровергнутые, злонамеренный подлог и путаница вокруг Цареубийства продолжаются до сего дня. Широким фронтом. Внушается, что обнаруженный черным гробокопателем Гелием Рябовым «могильник» с неизвестными скелетами принадлежит именно «захоронению Царской Семьи». Все рассчитано только на то, что массы покорных христиан скоро будут покорно стоять в очереди к неожиданно «обретенным» «царским святыням».

«Много говорящих топонимов сопутствует «Царскому делу», - отмечает духовный исследователь Андрей Щедрин (Николай Козлов), - Дом Ипатьева. Ганина Яма (долина Енномова близ Иерусалима, где сжигали останки умерших, геенна), Коптяки. Есть пошловатый символизм в названии местонахождения «екатеринбургских останков» - Поросенков Лог. Как будто всей этой затянувшейся историей с идентификацией кто-то хочет «подложить свинью» РПЦ, которая боится их признать, опасаясь подлога»…

Когда в 1998 году, несмотря на непризнание Церкви, неизвестные останки все же захоронили в Царской Усыпальнице, я спросила отца Николая: «Батюшка, а кого же они там положили в гробах?» - Ответ Старца жесткий: «Может, кости какого-нибудь поросенка!»

«Духовный судит о всем» (1 Кор. 2,5)

Для меня, как и для большинства церковного народа, очевидно, что истина о Царских Мощах – только у Бога и у Святых Его, а не в очередном решении Следственного комитета, который через некоторое время может «выявить» еще некие «новые обстоятельства», которые отменят предыдущие выводы о якобы «подлинности» останков. И все окажутся вольными или невольными соучастниками поругания памяти Августейших Страдальцев. Потому для нас, православных, сейчас, когда церковная иерархия может пересмотреть свое отношение к останкам, захороненным в Императорской Усыпальнице, и существует опасность, что нас могут попытаться принудить почитать эти кости за «царские мощи», - именно слово духоносных отцов определяет отношение к происходящему. Праведник нашего предсудного времени Батюшка Николай (Гурьянов) говорил: «Царских останков нет. Они сожжены… Если эти «екатеринбургские останки» признают за «царские», страшное наказание Божие будет всей Церкви [земной церковной организации]».

Известный Старец архимандрит Кирилл (Бородин) в свое время также говорил: «Мощи Святых Царственных Мучеников были уничтожены в 1918 году на Ганиной Яме. Никаких «царских останков» нет, за исключением того, что нашел в 1919 году следователь Соколов. Выкопанные под Екатеринбургом в 1991 году останки - это кости других людей, поскольку в тех местах в 1920-е годы проводились массовые расстрелы. Кто-то в угоду определенной политике на «обретении мощей» делал деньги, кто-то - имя, но утверждение о том, что эти кости - останки Царской Семьи, ложное».

Исследователь «Царского Дела» Андрей Щедрин справедливо вопрошает: «Следует ли Церкви полагаться на доводы научных экспертов в вопросе о признании «екатеринбургских останков»? Или дело это должно решаться каким-то другим путем? Святитель Григорий Палама в трактате «Триады в защиту священнобезмолвствующих» приводит мнения святых отцов в защиту постулата о некомпетентности научного знания в решении Божественных вопросов. Григорий Нисский, из «Созерцания телесного устроения»: «Таков закон духовных отец: отнюдь не нуждаться в каком бы то ни было голосе извне Церкви и, как говорит Господь, чужого голоса не слушать» (Ин.10.16)» (1-я часть Триады I. п. 23). Вызывает недоумение, что для решения вопроса о принадлежности «екатеринбургских останков» Церковная Комиссия обращается не к авторитету духоносных отцов, а к науке, чье так называемое безпристрастное мнение постоянно колеблется и легко изменяется в зависимости от целей и установок заинтересованных лиц. Только свидетельства духоносных отцов могут быть решающими в «Царском Деле». Или же следует смириться и признать, что […] есть вопросы, которые не способно разрешить человеческое правосудие».

(https://rosh-mosoh.livejournal.com/433065.html)

Лжемощи давно выдаются за «царские» «посвященным» духовенством

Миссия милицейского кинодраматурга Г. Рябова и его подельника А. Авдонина, этих позорных «первооткрывателей»-гробокопателей, фальсификаторов, преступников, пособников цареубийц, нам очевидна и понятна – глумление над нашей Величайшей Святыней, расшатывание христианского сознания, осуществление диавольского трюка, запланированный результат которого – признание «компетентной независимой» комиссией подложных скелетов Честными Останками Августейших Страдальцев. (Смотрите подробное исследование Цареубийства. Леонид Болотин. «Царское Дело». М. 1996 http://kashitsev.ortox.ru/biblioteka-izbrannoe/view/id/1112824)

Но вот причастность к этой планомерно осуществляемой сверху тайной миссии всем известного московского священнослужителя протоиерея Александра Шаргунова, почитателя Августейших Мучеников, проповедника Их Святости, вызывает крайнее недоумение… И мы – народ Божий – и клирики, и миряне, имеем право и на вопросы, и на ответы – что творится за нашими спинами в этом судьбоносном Царском Деле. Именно судьбоносном. От которого зависит наше Будущее.

Но… обо всем по порядку…

Оказывается, что останки, найденные в Поросенковом логе, давно уже безбоязненно выдаются некоторыми представителями духовенства за «царские мощи».

Известно, что часть лжемощей-частиц уже давно странствует по миру. И по России, в том числе. Местонахождение некоторых «частиц» известно и не скрывается. А зачем?! Если есть уверенность в будущем! Вот, например, первопроходец за гробокопателями епископ Штуттгартский Агапит (Горачек), викарий Германской епархии РПЦЗ, не дожидаясь никаких Соборов - ни Поместных, на Архиерейских, (пусть ждут другие, непосвященные) выставил на «поклонение» в Храме якобы «царские мощи» в ковчежце:

«В конце 2010 года [уже восемь лет!] на престольный праздник Святителя Николая 19 декабря в наш храм пришли мощи Святых Царских Мучеников, - читаем мы на сайте этого Храма, где также выложена и фотография ковчега, подтверждающая факт. - К сожалению, мы до сих пор не осознали всей торжественности, радости и милости этого события. Наш храм один из двух в мире [где же второй?] обладает этой великой святыней. В ковчеге находятся частицы мощей из, так называемого, первого захоронения на Парасенковом логе. Это девять святых: царь мученик Николай, царица мученица Александра, царевны мученицы: Ольга, Татьяна, Анастасия, святой мученик Иоанн, мученик Алозий, святой мученик Евгений, святая мученица Анна [так в тексте оригинала]».

http://www.rok-stuttgart.de/v3/ru/home/menu-heiligtuemer.html





Лжемощи, выдаваемые за «царские», в Никольском Храме Штутгарта Лжемощи, выдаваемые за «царские», в Никольском Храме Штутгарта

О манипуляциях с данной подложной «святыней» подробно написал исследователь Царского Дела Виктор Корн в замечательной статье «Архитекторы ковчега «штутгартских мощей» или «Как останки из Поросенкова Лога оказались в Никольском храме Штутгарта».

(http://ruskline.ru/analitika/2012/11/13/arhitektory_kovchega_shtutgartskih_mowej)

Добавим, что как только нам стало известно об этом кощунственном факте, мы 18 мая 2017 года сделали запрос по электронной почте на сайт Храма: «Что это за «царские мощи» и откуда они?» Получили ответ: «Наш Штуттгартский Владыка Агапит, используя свои связи, получил св. мощи после того, как последние исследования со стороны Российской прокуратуры были закончены». Как говорится, комментарии излишни.

Вот оно как просто-то! Надо лишь «использовать связи»! (А мы-то думали, что отцы Истину ищут!) А народ церковный упорно призывают: «ждать, что решит Архиерейский Собор», что «скажет Патриарх и Следственный комитет»… Оказывается, кто-то уже знает и решение Собора, и мнение Патриарха, и выводы Следствия… И никто не наказывает нарушителей…

Но все же епископ Агапит далеко от нас… Не так больно и стыдно… За рубежом все же находится…

Но вот то, что среди священнослужителей, признающих лжеостанки, оказался всем известный почитатель Царской Семьи московский протоиерей Александр Шаргунов, настоятель Храма Святителя Николая на Ордынке, - очень странно и необъяснимо. Узнали мы об этом со слов гробокопателя Гелия Рябова и откровений сына священника – Сергея Александровича Шаргунова, (род. 12 мая 1980 г.) — писателя, журналиста, общественного и политического деятеля, радио- и телеведущего, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года от КПРФ. Предоставим ему слово:

Откровения Сергия Шаргунова о мнимых «останках Царской Семьи», которые гробокопатель Гелий Рябов хранил с 1988 года в Москве в доме у его отца – известного чтителя Царственных Святых протоиерея Александра Шаргунова

Монолог из телепрограммы «Линия жизни» на канале «Культура» от 15.12.2017:

«Детство было связано с удивительными людьми. […] Родители общались много с В.В. Шульгиным, знаменитым историческим деятелем, и писателем, и монархистом, но при этом принимавшем «отречение» у Царя. Я его уже не застал, но его дух как бы витал в квартире, [sic!] и остались от него разные бумаги, картины, воспоминания…

И так получилось, что в какой-то момент к моему папе пришел человек в Церковь и сказал, что обнаружил останки Семьи Романовых… Вот там… Под Екатеринбургом… Это был Гелий Рябов… Известный историк… И какое-то время часть этих останков, понимаете, кости, черепа… броши медные и пуговицы хранились у нас дома. И я это все наблюдал. Об этом еще никто не знал. Несколько человек посвященных!.. Я подходил, восьмилетний, [1988 г.] вставал на цыпочки и видел на красной скатерти разложенные кости, черепа, броши, драгоценности… То, что в этих уральских трясинах отрыл этот старатель… Это запечатлелось… Я помню пришла итальянская журналистка и стала фотографировать… Я помню вот эти ее фотографии, выползающие полароидные снимки. Эти вспышки… И, может быть, тогда, в восемь лет, мне в голову пришла идея – жизнь состоит как бы из снимков… Как бы из фотографий» (Линия жизни (Сергей Шаргунов) (12+) на канале Россия Культура/ 15.12.2017. 22:35. http://www.gamak.tv/rossiia_kultura/2017-12-15/22:35/)

О том же – в очерке «Мой батюшка»

«Он [отец Александр Шаргунов] почитал царскую семью и ей молился, в доме хранилась частица мощей великой княгини Елизаветы, переправленная из Иерусалима. А затем чудесным образом в доме появились останки царской семьи. Их отрыл в уральских топях один литератор. О находке не знал еще никто в мире, но в квартире священника на Фрунзенской набережной уже хранились кости, отрезки одежд, пуговицы. Всю юность Винцент [имя отца Александра Шаргунова до крещения] бродил в Свердловске мимо Ипатьевского дома, и вот теперь... Но больше того - мать его жены, писательница Валерия Герасимова, до революции жила в Екатеринбурге и в гимназии сидела за одной партой с дочерью Юровского, впоследствии расстрелявшего царя» [сохранена орфография автора] http://shargunov.com/proza/moy-batyushka.html

3. О том же – из «Советского детства» Сергея, сына священника Александра Шаргунова

«А потом, словно в остросюжетном «Кортике» Рыбакова (я исполнял роль мальчика-бяки, сына контрреволюционного попа), к нам в квартиру вселились останки последней царской фамилии. Расстрелянных отрыл среди уральских болот один литератор и часть схоронил у священника.

Пуговицы, ткани, брошь, черепа и кости — все это впитывали детские глаза, но детские уста были на замке. Мир еще ничего не знал об этой находке. Не знал СССР. Москва. Фрунзенская набережная. Двор. Не знал сосед Ванька.

Вот так я провел свое советское детство — в одной квартире с царской семьей.

(Парадокс: моя бабушка Валерия, мамина мама, училась в Екатеринбурге в одном классе гимназии с дочкой Юровского, расстрелявшего царя).

Через год после того, как останки у нас появились, к нам (и сейчас помню, в сильный дождь) пришла Жанна, француженка-дипломат, розовое, простое крестьянское лицо. Католичка, она обожала православие. Иностранцам нельзя было покидать Москву, но она, повязав платочек, выезжала поутру на электричке в Загорск, стояла всю литургию в Троицкой Лавре и возвращалась обратно. Может быть, чекисты снисходительно относились к набожной иностранке.

Она подарила мне кулек леденцов, от чая отказалась, и направилась прямиком в кабинет к отцу. И они завозились там. Послышалось как бы стрекотание безумного кузнечика. Не вытерпев, я приоткрыл дверь и вошел на цыпочках. Жанна все время меняла позы. Она вертелась вокруг стола. Один глаз ее был зажмурен, а у другого глаза она держала большой черный фотоаппарат, выплевывавший со стрекотом голубоватые вспышки. Стол был накрыт красной пасхальной скатертью, поверх которой на ровном расстоянии друг от друга лежали кости и черепа, мне уже знакомые.

Я приблизился. Отец почему-то в черном подряснике стоял у иконостаса над выдвинутым ящичком, где ждали свой черед быть выложенными на стол горка медных пуговиц, крупная, в камешках брошь, два серебряных браслета, и зеленоватые лоскуты.

Увидев меня, он беззвучно замахал рукой, прогоняя. Рукав его подрясника развевался, как крыло.

В то же время мой дядя делал карьеру в системе. Дядя приезжал к нам раз в полгода из Свердловска, где он работал в обкоме» (Шаргунов С. Книга без фотографий. Глава: Мое советское детство М.: Альпина нон-фикшн. 2011 http://shargunov.com/kniga-bez-fotografiy.html#m2)





4. Свидетельство гробокопателя Гелия Рябова

«Я снимаю клочки волос с черепов (фрагменты, сколь ни странно, остались). Упаковываю герметично между двух стекол. У меня есть образчик почвы из глубины «могилы», это, по существу, прах Романовых и их людей. С полянки у Открытой шахты у меня есть кусочки голенищ от сгоревших сапог, несколько разных пуговичек от нательного белья и золоченая, обгоревшая пуговица с орлом. Я не знаю – кому они принадлежали, но разве это имеет значение? Все это я укладываю в дарохранительницу. Наклеиваю на оборотную сторону крышки вертикальную цветную фотографию «могилы» и текст, он отпечатан на машинке. Этот текст все объясняет. Теперь, мне кажется, эти находки-реликвии можно хранить до времени»…

«Дарохранительницу с ее содержимым я передал о.А[лександру] – мягкому, с тихим голосом священнику. С ним меня познакомил Игорь Виноградов. Батюшка мне понравился. Он вызывал безусловное доверие.

С его помощью я обратился к Русской Православной Церкви заграницей. Я написал подробнейшее письмо, никому конкретно, впрочем, его не адресуя. Я просил о помощи. Я говорил о том, что обретение Останков Царской Семьи – общее дело, дело Семьи, всех честных людей и, особенно, тех. Кто еще жив после великого исхода с прежней родины.

Я получил сочувственный ответ бывшего члена Св. Синода епископа Григория. Он был стар, немощен, но помощь – по мере сил – обещал. - «Вы сделали великое дело, - писал он мне. В прошлой жизни он был полковник Граббе. Может быть, мой отец встречался с ним в междоусобной бойни?

Мне хотелось привлечь внимание нашей «советской» церкви. Я не знал, как к этому подступиться. Батюшка мой, отец А[лександр – был духовником Г.Рябова] не склонен был к общению с отечественной иерархией. Просить его об этом – я знал – было совершенно безсмысленно. Батюшка на дух не переносил государственность церкви, крайне отрицательно относился к давнему сотрудничеству Иерархии с коммунистической богоборческой властью. «Те митрополиты и епископы, - говорил батюшка, - которые боролись с этой властью Словом Божиим, - давно на Небесах. Потом – «обновленцы», гвардия Антихриста. Потом – соглашатаи и подпевайлы. Ничего они не сделают. И нечего к ним обращаться. Только хуже будет. Они все сотрудничают с КГБ». Я пытался возражать: «Но ведь и вы сами - в этом патриархате». Он отрицательно качал головой: «Я служу Господу. А эти…» - и замолкал.

…Через несколько лет я увидел о. А[лександра] за одним столом, в президиуме, с Геннадием Андреевичем Зюгановым [секретарь Коммунистической партии Российской Федерации].

Я понимаю: о. А[лександра] окончательно вывела из себя лживая, пустая, безсодержательная и алчная власть. Во многом – похлеще предшественников. Это верно.

Но ведь Геннадий Андреевич ни от чего не отказался, ничего и никого не осудил. Для Зюганова – были «отдельные ошибки» в прошлом, не более. Это означает, что, окажись Геннадий Андреевич «на посту»…

«Стремно это», - как сказали бы некогда сидельцы Севураллага.

Мой священник – ничего, сидел, насупившись, и…

Зачем, батюшка?

Сегодня все так близко, так реально… Хочется пройтись по этапу? Коммунисты союзников и попутчиков некогда семь раз изничтожали.

У них традиция такая. Изничтожат и на этот раз – если…

Одна надежда – не попустит Господь».

(Гелий Рябов. Как это было. Романовы: сокрытие тел, поиск, последствия. М. Политбюро. 1998. С. 77; 184-186).

Свидетельство Игоря Виноградова, познакомившего Гелия Рябова с протоиереем Александром Шаргуновым

Игорь Виноградов: «И вот здесь, может быть, кто-то спросит и меня: неужели ни разу не спросил я себя, а не кощунственно ли все-таки было то, что сделали в 1979 году Рябов, Авдонин и их товарищи, и не будет ли опять-таки новым кощунством то, что казалось нам тогда необходимым сделать вновь?

Могу засвидетельствовать: ни разу, ни на один миг не посетили меня какие-либо сомнения на этот счет. Более того, могу засвидетельствовать, что абсолютно никаких сомнений этого рода не было и у моего друга Вадима Борисова, тогдашнего литературного представителя А. Солженицына, и у очень близкого мне тогда человека священника Александра Шаргунова, которым я, с согласия Гелия Рябова, рассказал обо всем и которые полностью поддержали наши выводы. Увы, с тех пор многое произошло: внезапная трагическая смерть унесла Вадима Борисова, а с отцом Александром мы, к великому моему сожалению, разошлись из-за выбранной им позднее дороги, которая и привела его, в конце концов, даже к политической поддержке коммунистов. Но, полагаю, и сегодня он не считает «кощунством» то, что не считал тогда.

Мало и этого, — могу засвидетельствовать, что в тот год все мы совершенно были готовы и к тому, чтобы и самим принять непосредственное участие в предстоящем «кощунстве». А коль доведется, то принять на себя и всю ответственность за эту попытку спасти действительно кощунственно сваленные большевиками в придорожную яму Останки столь же кощунственно расстрелянных ими Романовых и Их людей от грозившего Им еще большего кощунства нынешних чекистов, а затем сделать все, чтобы предать их достойному христианскому погребению.

Скажу и то, что в этой связи обсуждались разные варианты, была определена и некая церковь, где нам представлялось реальным произвести тайное погребение Останков в ее алтаре и отслужить по Убиенным панихиду.

Повторяю: рассказываю все это исключительно и только в порядке совсем не лишней, я полагаю, информации о том, в каком контексте выступал перед нами тогда с самого начала феномен КГБ, «агентами» которого были, оказывается, Авдонин и Рябов. Может быть, заодно уж и все мы — тоже?..»

http://www.nashaepoha.ru/?page=obj47150&lang=1&id=2695

https://cont.ws/@altairhantengr/783203

http://magazines.russ.ru/continent/2011/148/ri43.html

Перед смертью Гелий Рябов увидел Государя…

Государь Николай строго спросил: «Зачем ты это сделал?!»

Завершая эту часть нашего повествования, которая, как мне мыслится, не нуждается ни в каких комментариях, ибо здесь мы опять сталкиваемся с вопиющей ложью, исходящей из уст людей, которые навязали и продолжают безбоязненно навязывать нам «останки» якобы Царской Семьи, хотя признают, что это «кощунство». После прочтения откровений сына священника Сергия Шаргунова, который жил в доме родителей, где «витал дух В. Шульгина» - цареотступника, масона и цареборца, позволим задаться вопросом к отцу Александру Шаргунову – берет ли он на себя ответственность перед Богом за происходящее?

И где сейчас эти «кости, черепа» и прочие артефакты, которые были «схоронены» в его доме, «доме священника», «Москва. Фрунзенская набережная»? Эти ли «черепа» нам выдают ныне за «череп № 4», принадлежащий якобы Царю-Великомученику… Череп, который уже столько лет не знают, как изучить и с какой стороны искать на нем то, что найти невозможно?!

И лично отцу Александру перенаправим вопрос от почившего Гелия Рябова: «Зачем, батюшка?»… Теперь-то он, почивший гробокопатель, знает – «зачем»… Там, в Царстве Правды, ему все объяснили… Супруга Рябова рассказывала, что перед смертью несчастный увидел Государя… Государь Николай строго спросил: «Зачем ты это сделал?!»

СБЫВАЕТСЯ ПРОРОЧЕСТВО БАТЮШКИ НИКОЛАЯ,

СКАЗАВШЕГО В 2000 ГОДУ: «ОНИ ЦАРЯ ИЗ СВЯТЫХ БУДУТ ВЫПИХИВАТЬ»

Осенью 2017 года (октябрь) по многим СМИ прошло сообщение, что «коммунисты призывают лишить Императора Николая Второго… Святости. Вообще коммунизм и его адепты всегда отличались манией величия, а попросту беснованием. Вот и сейчас они решили присвоить себе полномочия Господа Бога. На Убиенного их предшественниками Государя, ополчились стаи нынешних последователей Ленина, Троцкого и Сталина. В Госдуме депутаты от КПРФ подняли вопрос о лишении Николая Второго Святости! До этого РПЦ в 2000 году признала Последнего Русского Царя Николая Второго Святым Великомучеником! Вопрос о лишении Святости Николая Второго был поднят из-за угроз и терактов некоторых православных царебожников, связанных с выходом фильма Матильда!» (http://rusdozor.ru/2017/11/01/nikolaj-vtoroj-pravda-i-mify-7-kommunisty-prizyvayut-lishit-imperatora-nikolaya-iisvyatosti/)

Кто же выступил одним из инициаторов сего безумия – лишить Святого Великомученика Государя Николая Святости?! – Никто иной как «сын контрреволюционного попа», депутат от КПРФ Сергий Шаргунов.

ГосДума хочет лишить Николая Второго Святости









Текст с 1:29 минуты – по 4:59 минуту:

«Депутат от КПРФ Шаргунов С.А. зачитал доклад в Госдуме на эту тему. Цитируем этот страшный поток мыслей из уст цареборца: «Как-то до появления в России госпожи Поклонской, мы особо не задумывались о Святости последнего Российского менеджера-Самодержца. Для нас Он со школьной скамьи Николай Кровавый. Самый бездарный из всех Российских Правителей. Ходынка, жестокое подавление первой русской революции, расстрелы рабочих, столыпинские галстуки. Бездарно проигранная русско-японская война привела к тому, что самураи захапали русские с 1783 года Южные Курилы и половину остова Сахалин. Так что пришлось Красной Армии возвращать их в 1945 году ценой тысяч жизней своих солдат и офицеров. А еще Он втянул страну в Первую мировую войну, в ходе которой она потеряла убитыми, ранеными, покалеченными и пленными несколько миллионов человек. Никто точно не считал. Да и русским-то, по свидетельствам современников, Наследничек Престола был на 1/127. Женился на Немецкой Принцессе – лютеранке Алисе Гессенской. Это при Крещении и принятии Православия нарекли Александра Феодоровна. Это была немецкая семья на Русском Троне. Это же не большевики, а тогдашние демократы потребовали от слабого и безвольного истребителя кошек и ворон отречения от Престола. Вы только вдумайтесь! В разгар войны с Германией Верховный Главнокомандующий отрекается от Трона, Своего Народа, Собственной Армии и Церкви, Главой Которой был. А проявить характер, а приказать арестовать заговорщиков, а достать револьвер – и «бах»?! Вон ведь как с кошками да воронами, да собаками лихо получалось. Не Ленин, и не большевики, а временное правительство распорядилось об аресте бывшего Царя и создании специальной следственной комиссии по расследованию преступлений Его личных и Его министров. Одно дело, когда кто-то из реальных живых в прошлые века персонажей был канонизирован. Еще до Крещения Руси, принятия ею Христианства. Она получила этих Святых, что называется, по умолчанию, в наследство. Николай Чудотворец, например. Или Целитель Пантелеймон. А на каком основании Архиерейский Собор, состоящий из обычных смертных стариков, в 2000 году объявил Николая Кровавого Святым?! И велит верующим Его чтить?! Да нет у него таких моральных прав. А с населением страны они советовались? – Не советовались. А Господу Богу угодна была такая канонизация? – Неизвестно. Стало быть, Ему наши архиереи вписали в свиту нового Святого явочным порядком… Ясно же было, что это было политическое решение, подготовленное еще Борисом Ельциным. Так что думаю, что если провести референдум, то 90% наших сограждан высказались бы за лишение Николая Кровавого имиджа Святого».

Это выступление Сергия Шаргунова вызвало справедливую бурю негодований. И сожалений. На круглом столе «Отречение Государя: правда или вымысел?» (Часть I) выступил с докладом протоиерей Алексий Успенский, посвятивший значительную часть своего Слова выпадам против Государя. Процитируем священника:

«А вот другой вопиющий пример, перед которым следует оставить игривый тон, и вспомнить про семинаристов поповских сынков, пачками шедших в революцию. Кстати говоря, духовенство - сословие, которое легче всего проецируется на революционные события из дня сегодняшнего.

Так вот, все, кто хоть как-то интересовался Царской Темой, наверняка знают маститого московского священника о. Александра Шаргунова. Огромный вклад этого достойного пастыря в дело прославления Царской Семьи в Лике Святых – неоспорим. Возможно, именно поэтому пьет он теперь горькую чашу изощренной диавольской мести. Я глубоко уважаю о. Александра, хоть и не знаком с ним лично, зато знаком с его трудами, и тем больнее мне сегодня об этом говорить. Сын о. Александра – Сергей Александрович Шаргунов, блестящий молодой человек, прекрасно образованный, известный писатель, общественно-политический деятель, депутат Госдумы, выдвинутый от КПРФ (что характерно), популярная медиаперсона, можно сказать «незаходящая звезда» центральных телеканалов. Будучи не слишком знаком с его творчеством, с одной стороны, с другой догадываясь, чей он сын, я питал к нему известную симпатию ровно до момента выступления этого юноши с высоты думской трибуны, где он разразился пошлейших наборов примитивных большевистских штампов о личности Государя Императора и образе Его правления. И завершил он свое выступление тем, что поставил вопрос о правомерности канонизации последнего Русского Монарха. Каково?

Мальчик рос, пока его отец, не щадя живота своего, многими трудами отстаивал святость Царской Семьи. В результате мальчик просто вытирает ноги о труды отца, плюет в Церковь, в лики Ее Святых, используя для этого мощный рычаг думских полномочий. Для того ли тебя учили, неподобный Сергей Александрович, чтобы ты своим интеллигентским кулачком грозил сегодня Небу, рискуя низвести праведный гнев Его, на себя и многих тобой соблазненных. Поздно, попович, ставить тебя «на горох» и пользовать розгами. Дай Бог, чтобы молитв ради отца твоего к Царственным Мученикам, Господь сподобил тебя достойного покаяния!

Почему я такое внимание уделяю этому случаю, потому что случай чрезвычайно симптоматичный, и отражает многое, что происходит в нашем обществе сегодня.

А чтобы тебе, Сережа, было легче, загляни еще раз в те 5 томов чудес Святых Царственных Мучеников, которые изданы твоим отцом. Ознакомься с другими потрясающими свидетельствами святости Царя и Семьи, коих зафиксировано огромное множество и в России, и за ее пределами». (http://ruskline.ru/rnl_tv/2017/dekabr/kruglyj_stol_otrechenie_gosudarya_pravda_ili_vymysel_chast_i/)

Повязанные ложью

Полагаю, что отец Алексий не знает истинной причины поврежденности этого человека. Как не понимали и мы, пока не наткнулись на процитированные выше «откровения» сына священника. Не знает отец Алeксий, какой опасности была подвергнута душа ребенка с самого раннего отрочества, с восьми лет, в окружении каких страшных «артефактов» - подложных «царских мощей» - рос мальчик-попович Сережа. Он вдыхал их испарения. Напитывался ритуальной клеветой и ложью. И вырос. Ненавистником Царя. Церкви. Веры Христовой. Это очень важно понять, что так Господь наказывает всех за ложь. Сознательную или безсознательную. Душа повреждается. «Помрачается око души», - так говорил наш пастырь Старец Николай. Сергий отравился ложью. Вернее, его отравили. И так будет со всеми, кто будет участвовать в подлоге. Потому что правда или ложь о «екатеринбургских останках» определяет жизнь нашей страны. Либо мы удержимся в Истине – не признаем лжеостанки – и тем самым сохраним весь мир от гибели, либо тайна беззакония захлестнет всю планету. Будет отравление вселенского масштаба. Состояние Сергия – духовный отклик Неба на подлог. Вопиющую ложь планетарного масштаба. Апокалиптическое искушение конца времен.

Не будем далее повторять гнусности, которые позволил произнести о Великом Святом Государе этот несчастный молодой человек.

В основе его отношения – страшная ненависть ко Святому Августейшему Великомученику, приобретшая патологические черты. Она граничит с помрачением. И помрачение сие, вполне очевидно, проистекает именно из того, что несчастный ребенок Сережа Шаргунов «провел свое советское детство — в одной квартире» совсем не с Царской Семьей, как ему думалось и как ему говорил его отец-священник… А с подложными останками неизвестных людей, выдаваемых за «царские», преступно извлеченными из земли группой преступников. «Пуговицы, ткани, брошь, черепа и кости — все это впитывали детские глаза, но детские уста были на замке, - напоминаем еще раз то, как вспоминает свое советское детство нынешний хулитель Венценосного Царя-Мученика. – «Мир еще ничего не знал об этой находке. Не знал СССР. Москва. Фрунзенская набережная. Двор. Не знал сосед Ванька»…

Касался этих «артефактов» несчастный ребенок… И стал беззащитным перед этой ритуальной ложью. Лишенным воли. Связанным ложью.

Но все видел Господь. И Царственные Мученики, раз и навсегда определившие духовное наказание за подлог Их Святых Чеcтных Останков в Поросенковом логу: «А в тех, кто будет прикладываться к лжемощам, войдет бес, они станут сходить с ума и даже умирать!»

ЭТО ЯСНЫЙ ОТВЕТ ЦАРСТВЕННЫХ СВЯТЫХ НА ПОРОСЕНКОВ ПОДЛОГ! ЛОЖЬ ГУБИТ ДУШИ И ЗАКРЫВАЕТ ИМ ПУТЬ К ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ. ИМЕННО ОБ ЭТОМ И ПРЕДУПРЕЖДАЛ ОТЕЦ НИКОЛАЙ: «ХРАНИТЕ ТУ ИСТИНУ, КОТОРАЯ НЕОБХОДИМА В ВЕЧНОСТИ… ПОНЯЛИ?! ВОТ ЭТО – ГЛАВНОЕ… КТО ПОВЕРИТ ЛЖИ С ЕКАТЕРИНБУРГСКИМИ ОСТАНКАМИ – УЧАСТЬ ТЕХ СТРАШНАЯ В ВЕЧНОСТИ – ПОГИБЕЛЬ ДУШИ».

«Все должны это знать!»

В 1997 году в газете «Жизнь Вечная» было опубликовано откровение рабы Божией Нины, бывшее ей от Господа о Царской Семье: «Все должны это знать!» Батюшка Николай (Гурьянов) прочел и благословил срочно размножить, отпечатать как можно больше экземпляров и всем давать читать. Несколько экземпляров он благословил передать в Царскую Усыпальницу, где кощунственно захоронили неизвестные останки под видом «царских». «Ведь это Божие откровение и Царя благословение, чтобы всем открылось, что сделали с Царской Семьей безбожники окаянные. Здесь все истинное».

Напомним: Святой Царь Николай явился рабе Божией Нине и сказал: «Пойдем со Мной, времени осталось очень мало!»

Мы оказались внутри большого здания, где людей было очень много. Спереди стоял длинный стол, а за столом сидели власти. Все были мрачные. В центре сияло духовенство, а сбоку — врачи в белых халатах. Позади виднелся простой народ, часть которого молилась: «Господи, не допусти этого».

Врачи промеж себя говорили: «Что ж мы делаем?!»

Государь подошел к ним, помолился об их вразумлении. Я спросила Его: «А что они делают?»

Царь Николай ответил: «Это они обо Мне ведут споры... Скажи духовенству, чтобы они не верили властям: это не Мои кости! Пусть они скажут властям: «Мы не станем признавать подложные мощи, оставьте их у себя, а мы оставим Святое Имя Государя и предсказания о Нем Святых Угодников!» Скажи священству, чтоб писались иконы, и была молитва. Через эти иконы буду вымаливать чудесную помощь, имею власть помогать многим... Получу власть помогать и всему народу, когда буду прославлен и на земле! И тогда, скажи, Россия процветет на малое время!.. А на иконах пусть Нас не разделяют. Нас пережгли в порошок и выпили!.. И пусть Мощей не ищут. Если духовенство тебе не поверит и назовут безумной, то передай всем то, что Я тебе скажу! Если эти лжемощи захоронят в Моей фамильной гробнице, то гнев Божий падет на это место! Произойдет ужасное, не только с храмом, но и с городом! А если эти лживые мощи станут выдавать за «святые», то умолю Господа, чтобы попалил их огнем... Все лжецы упадут замертво! А в тех, кто будет прикладываться к лжемощам, войдет бес, они станут сходить с ума и даже умирать! И потом будет война! Бесы выйдут из бездны, выгонят вас из домов ваших, а в храмы не пустят... Говори всем, что если Государя Николая прославим, то Он все устроит!.. И войны не будет!.. Запиши и передай духовенству. Но сначала эти Мои слова отдашь не тем людям. Среди священства есть не настоящие, а подставленные, лживые... Они многое от людей скроют из сказанного Мной. А другие поверят тебе да помогут. Как только потрудитесь на славу Божию, так пожнете плоды!»

Ответ Царственных Великомучеников

на «поросенков» подлог

«У «екатеринбургских останков» нет чудотворения. Это не Царские Мощи. Их нет... Сожгли... А пепел выпили с чайком... Пили и смеялись, что так уничтожили Царскую Семью», - утверждал блаженной памяти Старец Николай (Гурьянов). - Вот ответ Господа и Царственных Великомучеников на чудовищный «поросенков» подлог! И никаких чудес от неизвестных костей, безо всяких оснований захороненных в Петропавловском Соборе Петербурга, нет, и не будет!

«В Святых Мощах незримо присутствует Сам Святой… А в этих костях святости нет», - говорил отец Николай. Посему призывать народ к тому, что, мол, давайте подождем, что скажут Сами Царственные Святые, просто цинично… Они, Царственные Святые Страдальцы, уже все сказали… Чудеса и помощь по молитвам к Ним безмерна. Она изливалась и изливается на молящихся и чтущих Венценосных Святых уже столетие. И ни одного чуда от лжеостанков, выдаваемых за «царские» и извлеченных из Поросенкова лога и захороненных в Петропавловском Соборе, - нет! И сверх-кощунственно убеждать всех, что, как только эти останки признают за «царские мощи», - чудеса польются рекой. Небесная помощь Августейших Святых никогда не прекращалась. Они, Многострадальные Великомученики, слышат и спешат на помощь тем, кто Их искренно любит и почитает.

Верные Христиане не доверяют кощунственным «исследованиям» под микроскопами... Церковь НИКОГДА ТАК НЕ ИССЛЕДОВАЛА МОЩИ, КАК ЭТО ДЛИТСЯ УЖЕ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ С ТАК НАЗЫВАЕМЫМИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИМИ ОСТАНКАМИ». Страшное надругательство! Безстыдное! Во дни Покаянных Крестных Ходов к Урочищу «Четырех Братьев» (Ганина Яма), где были изуверски уничтожены и сожжены Царские Мощи, идет вся Россия. К месту страдания Августейших Святых в Мощах притекают тысячи Верных Христиан, любящих и чтущих Царственных Страдальцев. И народ не обманешь. Не загонишь к ложным гробницам в угоду интересам и планам политических игроков, торгующих нашей Многострадальной Отчизной. Великий Старец нашего предсудного времени отец Николай утверждал: «Если эти «екатеринбургские останки» признают за «царские», - страшное наказание Божие будет всей Церкви (земной церковной организации)». Имеющий уши, да слышит...

Схимонахиня Николая (Гроян)

Крестопоклонная Неделя 2018 года