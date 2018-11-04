Грозное знамение

Изгнание торгующих и продающих из Храма

В ночь с 3 на 4 октября 2018 года сгорел главный храм в честь святых царственных великомучеников в царском монастыре под Екатеринбургом, который до сих пор кощунственно именуют «монастырь на ганиной яме»… в 2010 году в этом же монастыре полностью выгорел храм державной иконы Божией матери…Строго посещает нас Господь в год столетия царской голгофы и жертвы… в год, когда именно накануне царских страданий вся страна усиленно «гоняла мяч»… ни державы, ни царя, ни России?!