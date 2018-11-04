Грозное знамение
- Автор: Александр
- 09.10.2018, 12:15,
- Монархия
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В ночь с 3 на 4 октября 2018 года сгорел главный храм в честь святых царственных великомучеников в царском монастыре под Екатеринбургом, который до сих пор кощунственно именуют «монастырь на ганиной яме»… в 2010 году в этом же монастыре полностью выгорел храм державной иконы Божией матери…
Строго посещает нас Господь в год столетия царской голгофы и жертвы… в год, когда именно накануне царских страданий вся страна усиленно «гоняла мяч»… ни державы, ни царя, ни России?!
Изгнание торгующих и продающих из Храма
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