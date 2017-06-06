Помощь православному певцу Сергию Ставрограду
- 06.06.2017, 14:20,
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Сергей (раб Божий Сергий), выступающий под ником Ставроград, активно трудится над новыми альбомами с песнями православной тематики. При этом, он является многодетным отцом, который живет в глубинке Смоленщины. Все его работы находятся в открытом доступе и не являются коммерческим проектом. Поэтому так важно поддержать Сергия в его начинаниях. Эстрада и ТВ заполнены псевдо- и антикультурными поделками современных лицедеев и певцов. Проект "Ставроград" - ответ констервативного православного духа на апокалиптические события последних времен.
Все, кому нравится творчество певца Русского Православия, могут оказать посильную помощь, перечислив средства на счет:ЯДеньги кошелек 410014856132515Проверить подлинность реквизитов Вы можете самостоятельно. Приводим ссылку на страницу певца вк: Ставроград Сергей
+ Спаси Бог! +
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