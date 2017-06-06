Помощь православному певцу Сергию Ставрограду

Сергей (раб Божий Сергий), выступающий под ником Ставроград, активно трудится над новыми альбомами с песнями православной тематики. При этом, он является многодетным отцом, который живет в глубинке Смоленщины. Все его работы находятся в открытом доступе и не являются коммерческим проектом. Поэтому так важно поддержать Сергия в его начинаниях. Эстрада и ТВ заполнены псевдо- и антикультурными поделками современных лицедеев и певцов. Проект "Ставроград" - ответ констервативного православного духа на апокалиптические события последних времен.Все, кому нравится творчество певца Русского Православия, могут оказать посильную помощь, перечислив средства на счет:+ Спаси Бог! +