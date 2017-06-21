Свидетельство старца Николая (Гурьянова) - «Царских останков нет. Они сожжены».

21 Июня 2017, 15:34

«ЦАРСКИХ ОСТАНКОВ НЕТ… ОНИ СОЖЖЕНЫ» - СВИДЕТЕЛЬСТВО СТАРЦА НИКОЛАЯ (ГУРЬЯНОВА)

«От Бога и Царя не отрекусь – хоть убейте»

(ответ Старца Николая на допросе в 1931 г.)

Престол России – Ипатьевский Подвал

Почти сто лет отделяет нас от страшного дня, когда измена, трусость и обман аристократической власти и элиты, церковной иерархии и «великокняжеское» предательство позволили зверски растерзать в подземелье Ипатьевского Дома Помазанника Божия Смиренного Русского Царя Николая со всей Августейшей Семьей и Верноподданными… Страдальцев умучили и заклали. Святые Их Тела сожгли до пепла. Лишили нас Царских Мощей. Чтобы не было у народа даже памяти о Царе, чтобы не мог он поплакать у его святой гробницы. И вот уже век как моя Многострадальная Россия сброшена вместе с Царями в этот кровавый Подвал, и мы мучительно пытаемся понять и объяснить самим себе, почему и как мы Там оказались…

Последнего «живого» свидетеля цареубийства – Дом Ипатьева – снесли, а мы остались Там… Ипатьевский ад… Это он не выпускает нас уже столетие из липких кровавых стен. Здесь изверги пролили святую Кровь Царскую. Царствующего Царя Николая и Рожденного на Русское Царство по молитвам Преподобного Серафима и Блаженной Паши Саровской Наследника Престола Цесаревича Алексия. Каждую ночь – с шестнадцатого на семнадцатое июля – вплоть до сноса в 1977 году - стены Ипатьевы плакали Царской Кровию… Она сочилась и истекала в эту Страстную ночь, чем бы ее не замазывали. Стены кричали и стенали о содеянном зле. Так Господь призывал осознать и повиниться… Всех, кто причастен и повинен. Ведь Он – БОГ – видел все. Христос-Спаситель был с Ними в этом Ипатьевском аду…

Но вместо всеобщего раскаяния и осознания – до сих пор цинично хозяйничает в нашем Отечестве ложь. И все, что происходит вокруг Царского Имени – позор. Общий позор России и наше бедствие. В Царской Усыпальнице Петропавловского Собора Санкт-Петербурга захоронены под видом «царских» останки неизвестных, неизвестных нам, русскому народу, людей. Столетие лжи… Невольного и вольного соучастия в цареубийстве. Надругательства над Правдой о страданиях Царя. Вот что будут «отмечать» наследники цареубийц в июле 2018 года, если мы все, народ Божий, допустим, чтобы признали «екатеринбургские останки» за Царские Мощи. Как уже допустили, что Храм на Крови в Екатеринбурге стоит не на месте Царских Мучений. Царская Голгофа, подвальное помещение, где была умучена Царская Семья, Иптьевский Подвал, остался вне Храма. А в апреле 2000 года на Вознесенской горке были вырублены деревья, свидетели молитв, слез и дум Царевых о России и о нас с вами. Свидетели страданий Царицы Александры, Цесаревича и Царевен. Эти деревья слышали и видели, как рушили Царскую Россию. По этим деревьям мы четко знали, где именно находилась эта «комната». Там и должен был находиться Алтарь будущего Храма, как это было предложено в отвергнутом проекте архитектора Константина Ефремова. Итак, в результате неустановленных причин, план Храма был смещен так, что контуры места мучений не попали в контуры Храма. И так называемая «расстрельная» комната, по свидетельству профессора Слукина В.М., ее восточная часть, осталась… на тратуаре. Там сейчас проходит «улично-асфальтовое покрытие».

До сих пор засекречены результаты работы комиссии под руководством профессора Малахова, специалиста по подземным ходам, шахтам и пустотам в стенах, исследовавшей целый год (1975-1976) Ипатьевский Дом, его подземные сооружения и подвалы накануне сноса.

Все, что связано с Царем, оболгано и искажено. Сокрыто все, что связано с насильственным захватом власти в России в 1917 году и с цареубийством. На мнимом «отречении» Государя была построена вся мировая политическая система, которая, похоже, сегодня рушится. И только потому, что она на наших глазах рушится, мы можем рассуждать на эту тему. Раньше об этом не говорил почти никто. Но мы знали, что после дворцового великокняжеского клятвопреступного бунта, в котором были замешаны и ближайшие Родственники Государя, и военные, и духовенство, Благоверный наш Царь Николай, будучи лишен возможности политически влиять на события, сделал нечто более важное, чем борьба за земную власть: Он стал Святым. Со всей Августейшей Семьей. Сознательно и жертвенно. А те, кто пришел к власти в результате февральского заговора, были обречены на неминуемое поражение и безслвие. Муки в Вечности. Святого Царя Николая любят и молятся Ему. Ибо Он прошел по Стопам Христа и приобрел Небесную Славу. Клевета вокруг Его Имени рано или поздно рассеется, а Правда уже сейчас достигла человеческих сердец. Из темноты Ипатьевского подвала сияет Свет.

Отец Николай говорил, что Богом нам дан разум, рассуждение. Потому мы можем выяснить, где Правда, а где ложь в отношении Царя. «На самом деле, - говорил Старец, - у властей есть все подлинные документы. Они точно знают, что произошло, но скрывают. И фотографии есть Умученных Там. У них даже есть киносъемка того ужасного зла, совершенного в Ипатьевском подвале… Страшные кадры… Пляски бесовские».

Живое Слово отца Николая о Царе-Мученике





Очевидно, что слово незабвенного Батюшки Николая о Царе-Великомученике сейчас не просто «ценно», оно «безценно» - жемчуг духовный. Старец завещал нам хранить верность и любовь к Царю-Страдальцу Николаю. Часто сокрушался, что народ не понял «самого Смиреннейшего, Кроткого и Милостивого Государя».

Отец Николай предсказывал, что «Государя будут из Святых ВЫПИХИВАТЬ!» (Слово «деканонизация» он не произносил, равно как и «канонизация», говорил просто – «прославить, славить»). Когда в 2000 году Царскую Семью причислили к лику Святых на Архиерейском Соборе, я обрадовалась, а Старец сказал: «Собирайте все, что издано и написано о Царе». - Я удивилась: «Отче! Но ведь прославили, сейчас много напечатают». - Ответ Старца был суров и неожидан: «Такое, роднуша, напечатают о Царе, что и в руки не возьмешь... И еще из Святых Его будут выпихивать»...

Слова дорогого Батюшки сбываются... И дело, как мы видим, не только в «матильдах»... Как изменяли Царю, - так и изменяют; как трусили, малодушествовали, - так и трусят; как обманывали, лгали, очерняли все Царское и Русское Святое, - так и обманывают.

Отец Николай связывал разрушение нашей страны напрямую с цареубийством. «Мы сможем все поправить в России только после того, как осознаем весь ужас всего содеянного с Царской Семьей»…

Для меня, как и для большинства церковного народа, очевидно, что истина о Царских Мощах – только у Бога и у Святых Его, а не в очередном решении Следственного комитета, который через некоторое время может «выявить» еще некие «новые обстоятельства», которые отменят предыдущие выводы о якобы «подлинности» останков. И все вновь будут невольными соучастниками поругания памяти Августейших Страдальцев. Потому для нас, православных, сейчас, когда церковная иерархия может пересмотреть свое отношение к останкам, захороненным в Императорской Усыпальнице, и существует опасность, что нас могут принудить почитать эти кости за «царские мощи», - именно слово духоносных отцов определяет наше отношение к происходящему.

Известный Старец архимандрит Кирилл (Бородин) в свое время говорил: «Мощи Святых Царственных Мучеников были уничтожены в 1918 году на Ганиной Яме. Никаких «царских останков» нет, за исключением того, что нашел в 1919 году следователь Соколов. Выкопанные под Екатеринбургом в 1991 году останки - это кости других людей, поскольку в тех местах в 1920-е годы проводились массовые расстрелы. Кто-то в угоду определенной политике на «обретении мощей» делал деньги, кто-то - имя, но утверждение о том, что эти кости - останки Царской Семьи, ложное».

Отец Николай – это подвижник нашего предсудного времени. Праведник, святость которого подтверждена всей его богоугодной жизнью, почитанием народа и чудотворениями. Как при жизни, так и по успении. Личное обращение Батюшки к Царской Семье было его нисхождением в Уготованный Им Ипатьевский подвал. Он открыл нам Правду о Муках Царевых и о тех, кто предал Царя на мучения…Старец видел во Духе наивысший момент Царской Славы. В видении отцом Николаем Царских Страданий в Ипатьевском аду такая глубина, что она не может не быть Правдой. Батюшка жил под водительством Пречистой Богородицы Девы, под Ее святым омофором. И в Ее свете он видел происходившее Там. Шел вместе с Царем. По лезвиям зла. Это его путь. Царский Путь отца Николая. Он был вознесен еще отроком на высоту Их страданий. Видел все в Вечности. И говорил из нее.

Отец Николай приоткрыл завесу над этой страшной тайной минувшего века – цареубийством. Он вспоминал: «17 июля 1918 года. Мне девять лет… Прибегаю к маме, плачу и кричу: «Мама, мама! Царя убили! Всех… Ох, и накажет их Господь, окаянных, за то, что они с Ними со всеми сделали!» - Мне ведь Господом уже тогда это было открыто». Позже Батюшка сказал: «Среди Распинаемых в Ипатьевском подвале я был самый Маленький». Уже тогда мальчик-отрок Никола имел особый дар Духа. Он созерцал Свет, и, пребывая во Свете, видел Пути и Судьбы человеческие так ясно, как мы видим окружающие нас предметы… Созерцал Горний мир, где общался со Святыми.

Как и Блаженной Марье Ивановне Дивеевской, ему было дано Господом видеть Крестные Муки Царской Семьи.

Старица Мария Ивановна (Мария Захаровна Федина, (+8.09.1931), наследница дарований Паши Саровской, которую называли «Четвертый Серафим»), - рассказывали монахини, - в ночь истязаний Августейших Святых, с 3/16 на 4/17 июля 1918 года, страшно бушевала и кричала: «Царевен штыками! Жиды проклятые!» Неистовствовала страшно, и только позже все поняли, о чем она говорила.

Отцу Николаю была доступна иная реальность, где все земные вещи и понятия ничего не стоят, и ценность заключена в ином. Потому постоянно напоминал: «Жертва Царя Николая, — полное сораспятие Христу, Жертва за Русь Святую. Необходимо постичь величие Жертвы Царя, она исключительна для Русской Церкви». Об этой Жертве он плакал и молил о прощении, и в 2000 году Господь открыл Батюшке, что Он помиловал Россию, «уже помиловал, и русский народ прощен — за Искупительную Голгофу Святого Царя».

Благодатный Старец говорил о виденном очами души, очищенной страданиями. Ангельский мир, мир темных духов ясно видело его око. Невыносимо больно было слышать откровения Старца о кровавых мучениях Царственных Ангелов: он говорил, что Детей истязали на глазах онемевших святых Страдальцев. Особо истязуем был Царственный Отрок. Царица не проронила ни слова. Государь весь стал белый. Батюшка плакал: «Господи! Что они с Ними со всеми сделали! Страшнее всяких мучений! Ангелы не могли зреть! Ангелы рыдали, что они с Ними творили! Земля рыдала и содрагалась… Была тьма… Умучили, разрубили страшными топорами и сожгли, а пепел выпили… С чайком… Пили и смеялись… И мучались сами. Ведь они Святую Кровь Их пили… Пили и боялись освятиться: ведь Кровь Царская — Святая… Имена тех, кто это сделал, не открыты… Мы их не знаем… Они не любили и не любят Россию, сатанинская злоба у них… Окаянные жиды… Надо молиться Святому Страдальцу, плакать, умолять, чтобы всех простил… Имен мы их не знаем… Но Господь знает все!» (25.01.2000)

Батюшка свидетельствовал, и его слово свято: «Царских останков нет! Они в свое время сожжены были». — Потом строго добавил: — Храните ту Истину, которая необходима в Вечности. Поняли? Вот это главное!» — Позже разъяснил: «Царь Николай, по великой любви к России и человеку, уничижился, мучился, страдал, пошел на Крест. Он простил всех, даже мучителей-извергов, окаянных убийц… Но Бог не простит нас, если мы ни во что ценим Его страдания, творим ложь и слушаем сатану-человекоубийцу… Это он вливает яд лжи в ум и сердце бедных людей… И те, кто поверят клеветнику и будут идти против Царя, творить зло с подложными останками — участь их страшная в Вечности! Сохрани Бог! Нельзя верить лжи! Их сожгли — а пепел выпили… Сколько зла в мире, сколько зла в человеке… Храните ту Истину, которая необходима в Вечности — Царь наш — великий святой, Он у Господа в неизреченной Славе… Царю дана огромная власть над миром… И кто поднял руку на Царя, знайте — такой человек вступил в сговор с самим диаволом… Такие будут отлучены от Любви Божией в Вечности!»

Старец Николай о Честных Царских Главах: «Они усечены были, не только Царя, а всех Мучеников, и увезены… Одно время были в Кремле. Бог весть, может даже в мавзолее… Над ними такое творили, что сохрани Бог и говорить! Мука! Беззаконие! Окаянное издевательство сатанинское… Об этом лучше молчать и плакать… Пляски бесовские».

Из неопубликованного, сказанного отцом Николаем в разное время:

1. «Умучен Помазанник Божий, Николай Александрович Романов. Защитник и Хранитель Русской Церкви. Ее Земной Возглавитель… Государь не отрекался. За отречение на Императоре греха нет. Он – самый великий из Русских Царей, крепко любивший Бога и Свой Народ. Его предали. Даже Церковь. На духовенстве – главный грех измены. Они страшно поступили. Не захотели остановить заговорщиков от греха. Не захотели… И сами отказались от Царя. А Россия несет за Царя наказание». (Как это созвучно горьким словам правды, сказанным покойным Владыкой Архиепископом Каракасским и Венесуельским Серафимом (Свежевским) (1899+1996), доживавшим свои последние дни в Ново-Дивеево, под Нью-Йорком: «Это белые клобуки погубили Россию»).

2. Однажды Батюшка сказал: «Государь не передавал Престол Михаилу». Я спросила: «А как же акт о передаче Наследия «Нашему Брату»?» - «Это я ничего не знаю. Не было… Государь передавал Престол Алексею, Наследнику. Законно. И никакому временному правительству Царь не доверял и ничего им не завещал».

Это страшная катастрофа мировой истории, последствия которой продолжают ощущаться всеми Русскими людьми вплоть до сегодняшнего дня. В Русском Царстве Царский Чин – это Церковный Чин. Чин Епископа. Помазание на Царство является Восьмым Таинством. Оно Священно и неприкосновенно, как и все Таинства. Зная это, Синод, был ОБЯЗАН немедленно собрать Собор и рассудить, что произошло на станции ДНО с Императором… Вместо этого, зная, что Государя везут под арест, по всей Империи православное духовенство стало выносить Крест и Евангелие и заставлять народ принимать присягу временному правительству, воровским путем захватившему Власть. «Небывалое беззаконие! Царя не хотят! Воры! – сказал отец Николай. – В этом сборище находились и иудеи, и масоны, и безбожники, а народ принуждали принимать им – ворам – присягу на верность! С этого часа Второе Марта – День нашего Позора…

3. «Победа врагов мнимая… На самом деле, Царь предстал пред Богом в Незапятнанной Царской Мантии…» - слова Старца.

4. «Государь пошел вслед за Спасителем… И Его Царскую Мантию, как Ризу Христа, делили и рвали… Но остались ни с чем… В Ипатьевском подвале с Ними был Господь, а мучители где?! Страшно подумать, не только сказать».

5. «Святые любили Царя и Царицу. Преподобный Батюшка Серафим сострадал Им и всегда сопутствовал. И Симеонушка Верхотурский».

6. «Все, что происходит страшного в России – за Царя».

7. «Святая Царица-Избранница ставила Свои Крестики – [свастику] – и они спасли Россию от Гитлера».

8. «Великие страдания Царицы Александры Феодоровны. Она, как Матерь Божия, принесла на страдания Своего Сына – Алешеньку… Разве можно о Них даже думать недостойно?!»

9. «Алешенька! Безценный, дорогой, небывалый… Зверски умучен на глазах Родителей. Разрубили страшными топорами, сожгли в огне. Святые косточки сожгли. Но они освятили Россию, осияли… Осияли и хранят!»

10. «Цесаревич Алеша – это Сокровище наше. Такого Царя нам Бог больше не даст. Не сберегли…» У Батюшки была очень глубокая связь с Цесаревичем. Он жил Им. Всегда просил: «Алешенька! Помоги! Подскочи на помощь». Иконы Царской Семьи окружали отца. Везде фотографии… Но главное – Царские Мученики были всегда духовно рядом.

11. «Империю Государь оставлял Наследнику – Сыну Цесаревичу Алексию. Никому больше… Никак. Они Его подготовили к царствованию. Это был бы сильный Император».

12. Однажды произнес: «Изменково… Всеобщая измена Царю – это Изменково… Кто предает Царя, тот – из Изменкова… Так и скажите им!»

13. Пронзительная мысль: «Если любишь Царскую Семью – то спасешься…»

14. «Державная явилась. Это Ее удел. Россия. Она Милостивая… Во Успении Своем нас не Оставляющая. Она нас жалеет, прощает. У Нее мы должны просить прощение за Царя и Царскую Семью…»

15. Что отличало духовный Путь отца Николая? - Он не возлагал никаких надежд на комиссии, которые что-то расследуют, решат, определят… Всегда во главе и в сердце – что скажут Царственный Мученики… Как Они решат, захотят… Когда Батюшке с пафосом сообщили, что Архиерейский Собор «канонизировал Царскую Семью», он прервал говорившего, с горячностию: «Так это не мы! Господь прославил!»

16. Все время повторял: «А это надо было у Царственных Мучеников спросить». – Как пример… «Поговорю с Елизаветой Феодоровной, как Она решит, можно ли просить Ее мощи в Россию на поклонение». – Вечером: «Она не против. Можете просить мощи у Зарубежной Церкви».

17. «Царские Мощи – это защита… Они растворились в Русской Земельке».

18. «Царская Семья… Они знали, что Они предназначены Богом в Жертву… Научились относиться к этому в высшей степени по Христу. Григорий Ефимович Их к этой Жертве уготовил. Показал им Путь… Они кротко и спокойно пошли на Крест».

19. «Дни, когда Царю устроили «отречение» - это настоящая Гефсимания Царя… У Него была такая же сила и спокойствие, как во время мучений в подвале… Почему так спокоен Царь? – Потому что знает, что смерти нет!»

20. «Царская Семья… Господь Ее послал. Они знают, что Они – Жертва… Не поняли мы».

21. Великий Князь-Великомученик Михаил Александрович Романов. Младший Брат Государя… Его тоже зверски умучили. Когда к Старцу обратились за благословением снять фильм о том, что Он спасся, Батюшка не благословил снимать «такую неправду». Добавил: «Великий Князь будет очень огорчен, что этот вымысел обретет силу».

22. На вопрос, кому принадлежит Скипетр, Корона и Держава Российские, ответил: «Царю Николаю… Он и сейчас – Хозяин Земли Русской».

23. На рассуждение, что Царица Небесная взяла Скипетр и Державу, что Государь мистически передал Ей Царские Регалии, ответил: «Нет! Владычица имела и имеет попечение о всем мире. Она Царица Небесная, не земная. А явилась, чтобы, напротив, указать, что никакого «отречения» не было. Царь не отрекался. А мы лишились Благодатного Царя, Помазанника Божия… Она повелела молиться: «Пусть молятся», - сказала. Вот и стали просить Ее, сокрушаться, каяться… Образ назвали «Державная»… Покаяние, раскаяние… А Матерь Божия никогда нас не оставляла: «Радуйся, Обрадованная, во Успении Своем нас не Оставляющая».

«Если Господь дарует сейчас Царя,

Его снова распнут, сожгут, а пепел с чайком выпьют»

Когда Батюшку Николая спросила о возможном восстановлении Монархии в России, он ответил, что «сейчас об этом и думать нечего. Если Господь сейчас дарует Царя, Его снова распнут, сожгут, а пепел с чайком выпьют… Царя так и не хотят, воры!» Однажды так сказал: «Они могут своего фюрера поставить «царем»… Сохрани, нас, Боже от этого». Здесь уместно вспомнить предсказание преподобного Лаврентия Черниговского, что «под видом Православного Царя» может воцариться антихрист. Отче Николай предостерегал от увлеченности идеей «скорее Царя!»… Говорил: «Царя надо слезно вымолить и заслужить… А мы-то, сами видите, как живем… Царь по нам плачет, а народ о Нем и не думает».

Тихие слова смиренного талабского молитвенника отца Николая - «Царь грядет»… Это святые сокровенные слова, сказанные впервые при чрезвычайных обстоятельствах в далеком 1918 году, когда девятилетнему отроку Николаю в страшную ночь с 3/16 на 4/17 июля была во Духе открыта Царская Жертва Августейших Страдальцев… Почти век назад… Эти заветные слова самого Царя-Мученика Николая, под молитвенным покровом Коего только и остался жив в гонениях и узилищах наш незабвенный Батюшка, относятся к далекому Грядущему… Время которого нам не открыто… Ибо человеку невозможно знать Будущее, говорил Старец… Может, пред Концем Времен... Когда должно будет сбыться предначертанное в Откровении Иоанна Богослова: «И Небо скрылось, свившись как Свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих»...

Путь спасения России – это выход из Ипатьевского Подвала. Для этого необходимо открыть всю Правду о февральской измене. Честно сказать о том, что происходило в Царском вагоне и Царской Ставке в «отреченные» окаянные дни. Рассекретить все архивы и засекреченные документы. Тогда только будет возможно осознать и понять Истинную Гефсиманию и Голгофу Русского Царя… Его Благодатное служение так любимой Им России. Нам… Грядущим потомкам, так любящим Его и принявшим Царскую Жертву.

ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ ИПАТЬЕВСКОГО АДА – НЕОБХОДИМО ВЫНЕСТИ ИЗ ЦАРСКОЙ УСЫПАЛЬНИЦЫ ЕКАТЕРИНИНСКОГО ПРИДЕЛА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СОБОРА В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАХОРОНЕННЫЕ ТАМ ОСТАНКИ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ. ТОГДА МЫ ОЧИСТИМСЯ И, НАДЕЕМСЯ, ЧТО БОГ ПРИМЕТ НАШУ ЛЮБОВЬ И ТРУДЫ.