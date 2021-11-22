Андрей Большаков

Одним из явных признаков наступающей человеческой старости являются, может быть, даже и не морщины, а растущая убеждённость в том, что раньше, совсем даже и недавно ещё, всё в мире было гораздо лучше, чище, справедливее, осмысленнее. И мужчины, - все как один, - были неустрашимыми героями, и женщины, - все как одна, - были целомудренны, и дети были послушны, и собаки не кусались, и коты диваны не рвали… А уж о тогдашних небе и розах даже и говорить не приходится: все знают, какими они раньше были… Не то, что сегодня!

Приходит положенное время, и представители каждого без исключений уходящего поколения затягивают эту вечную песню: «O tempora! О mores!» О, времена, о, нравы!

А что - «времена»-то? Что - «нравы»?

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл.1:9-10).

Историки и бытописатели прежних времён, будучи, с одной стороны, людьми увлекающимися, восторженными, а с другой - полностью зависимыми от начальства, запросто могли для красного словца или в угоду власть предержащим что-то и от себя добавить и присочинить, а иногда, - наоборот, умолчать о чём-то.

Поэтому действительно достоверную информацию о временах минувших можно почерпнуть только, пожалуй, из Библии. Потому, что только в Библии изложены конкретные сухие факты, без лишних рассуждений, оценочных мнений и описаний природы.

Ну, вот заглянем хотя бы в Ветхий Завет…

Вот, говорят, мужчины ныне стали робкими и избегают опасностей всеми своими скудными силами. Ни в вагоне метро не заступятся, ни на улице не помогут…

Так ведь и раньше так же было, и даже ещё позорнее.

Праотец Аврам, например, собираясь в чужие края, «сказал Саре, жене своей: вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда Египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его; и убьют меня, а тебя оставят в живых; скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя» ( Быт.12:11-13). Так Сара досталась фараону, «и Авраму хорошо было ради её; и был у него мелкий и крупный скот и ослы, и рабы и рабыни, и лошаки и верблюды (Быт.12:16).

Поносила Аврама, который к тому времени стал уже Авраамом, (Быт.17:5) судьба по краям да весям, так что, кроме фараона, ради спасения собственной шкуры, пришлось ему свою жену таким же образом одолжить ещё и Авимелеху, царю Герарскому (Быт.20:2).

Впрочем, Авраам и не особо слукавил: жена его Сара, которая тоже уже стала Саррой (Быт.17:15), приходилась ему сводной сестрой, дочерью его отца (Быт.20:12).

Кстати, Исаак, сын Авраама, придя в чужую землю, воспользовался ноу-хау отца и тоже выдал жену свою Ревекку за сестру, чтобы его тоже не убили (Быт.26:7). И «у него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей» (Быт.26:14). Так ведь и Исаак тоже не покривил душой, вообще-то: Ревекка была его двоюродной сестрой (Быт.24:48).

А затем Исаак, в свою очередь, заповедал сыну своему Иакову жениться на близкой родственнице – двоюродной сестре (Быт.28:2, Быт.29:10). Но, волей судьбы, тому пришлось жениться аж на двух двоюродных сёстрах. Сначала на Лие (Быт.29:23-25), а затем и на Рахили (Быт.29:28), - дочерях его дяди Лавана. Впрочем, некоторым такое бы и понравилось: жены две, а тёща - одна!

А вообще, это никакой даже и не грех, поскольку это ведь сам Иегова требовал от евреев близкородственных браков (Чис.36:3-13). Хотя ранее Он и завещал Моисею передать всем сынам Израилевым: «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, - да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка. Кто ляжет с женою отца своего, тот открыл наготу отца своего: оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти: мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них… Если кто возьмёт сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу её, и она увидит наготу его: это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего» (Лев.20:10-17).

Но имеет право, в конце концов, еврейский Господь передумать в каком-то вопросе и взять свои слова обратно! Или Он не Господь?

Двойные стандарты – это ведь вовсе и не новейшее изобретение властей…

Вот, как раз, царь Давид однажды пожелал Вирсавии - жены своего подданного Урии, и отправил того в бой на заведомую смерть (2Ц.11). Очень, надо признать, благородно поступил: мог ведь и сам убить, но предоставил это дело на усмотрение Бога…

Впрочем, царь Давид не только противоположным полом интересовался. Романтические отношения связывали его и, например, с Ионафаном, сыном Саула (1Ц.20:30, 20:41-42, 2Ц.1:26). Того самого, который и сделал Давида царём…

Вообще, царь Давид – замечателен ещё и тем, что сам еврейский Бог сказал однажды о нём: «нашёл Я мужа по сердцу Моему, Давида, … который исполнит все хотения Мои» (Деян.13:22). И это несмотря на то, что Сам же заповедал: ««Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне» (Втор.23:2). А ведь Давид – внук блудницы из Иерихона Раав (Рахав) (Мф.1:5-6), той самой, которая скрыла у себя двух соглядатаев Иисуса Навина в обмен на своё благополучие после падения города (Нав.2). Это, конечно, явные двойные стандарты, но, всё-таки любопытно, неужели царь Давид действительно своими похождениями исполнял хотения еврейского Бога…

Вот, говорят, что мужчины ныне думают лишь спинным мозгом, и «от женщин им нужно только одно»! А мудрейший царь Соломон, - сын как раз тех самых Давида и Вирсавии, - известный исключительно эффективным использованием своего головного мозга, - и спинному тоже не давал расслабиться, и превзошёл в этом деле даже отца, заведя себе семьсот жён и триста наложниц (3Ц.11:3). Да, были люди ведь в оное время! – богатыри, не мы…

Ладно бы, только молодые люди. Так кипящий в крови тестостерон не давал покоя и старцам! Так, двое уважаемых в народе старейшин надумали склонить к интиму Сусанну – жену своего, можно сказать, сотоварища и коллеги. Пригрозили Сусанне, что в случае отказа с её стороны оклевещут её и отправят на смерть. Она отказалась пойти навстречу их желаниям. Но старцы слов на ветер не бросали: сказали – сделали, - оклеветали и отправили на смерть. И только заступничество пророка Даниила предотвратило трагедию в последний момент. (Дан.13). «Во, сюжет!» - как говорил полотёр из советского фильма «Я шагаю по Москве».

А вообще, в мужчине главное ведь - даже и не ум, а решительность, умение решать возникающие проблемы. Вот, например, знаменитый бодибилдер своего времени Самсон, вероятно, вообразив себя умным, решил загадать людям некую загадку, обещав разгадавшим дать тридцать одежд. Этот спор он проиграл. «И сошёл на него Дух Господень, и пошёл он в Аскалон, и, убив там тридцать человек, снял с них одежды» чтобы уплатить долг (Суд.14:19). Мужик обещал – мужик сделал! Долг – это ведь святое! Вот какие люди были, не чета нам!

Вот, все возмущаются: дети гор в присутствии отца дали пощёчину четырёхлетнему русскому ребёнку. Просто так, ни за что. Это, конечно, форменное безобразие! Такого раньше не наблюдалось! Хотя, - нет: вот, к примеру, пророк Елисей, «когда он шёл дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: иди, плешивый! иди, плешивый! Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребёнка» (4Ц.2:23-24). А что же Елисей? А ничего! «Отсюда пошёл он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию» (4Ц.2:25). Всё! Инцидент исчерпан.

Вот, нынешняя «жёлтая пресса» выискивает (а может, и придумывает) и публикует вопиющие случаи кровосмешения, супружеских измен, снохачества и прочих сюжетов, идеально подходящих то ли для трагедии, то ли для водевиля.

Да только ничего нового уже невозможно, кажется, ни отыскать, ни придумать!

В большом грешном городе Содоме не нашлось даже десяти праведников, ради которых Бог пощадил бы город. Спаслись только четверо, - Лот, его жена и две взрослые дочери. Жена Лота по дороге погибла. Тогда праведные дочери, посовещавшись между собой, решили: «итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя… И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего» (Быт.19:32-36). По пьянке зачатые дети стали впоследствии родоначальниками двух разных народов – моавитян и аммонитян. Во, сюжет!

Фамарь, невестка Иуды, сына Иакова, притворилась блудницей специально для того, чтобы родить от своего свёкра (Быт.38:15-26).

А сын Лии и Иакова Рувим, пользуясь тем, что отец находится вне дома и занят похоронами своей жены, «пошёл и переспал с Валлою, наложницею отца своего» (Быт.35:22).

Вот, вся страна возмущена тем, что спускающиеся с Кавказских гор молодые люди никогда не выясняют отношения с другими людьми один на один. Только сообща даже на одного. Этакие современные мушкетёры: один за всех и все за одного. Брат за брата - и в драку, и в тюрьму. Так ведь это, наверное, просто потому, что жизнь и здоровье брата для каждого из них неизмеримо важнее, чем чуждые им правила поведения в такой ситуации в чужой стороне и мнение окружающих. Это неправильно?

А как правильно-то? Может, надо с братом поступать, как Каин с Авелем (Быт.4:8)? Как Соломон, который убил своего старшего брата Адонию (3Ц.2:24-25)?

Или надо равняться в своих отношениях с братьями на Исава и Иакова, которые бились между собой ещё в утробе матери их Ревекки (Быт.25:22)? А потом, повзрослев, брат Иаков вынудил вернувшегося с работы и зверски голодного брата Исава продать ему первородство за чечевичную похлёбку (Быт.25:33). А потом брат Иаков ещё раз обманул своего брата Исава, получив вместо него благословение от отца их Исаака (Быт.27:30). Во, сюжет!

Сыновья Иакова тоже недалеко ушли от своего отца в своей подлости и продали своего брата «Иосифа Измаильтянам за двадцать сребреников» (Быт.37:28). Продали по дешёвке, ведь обычная покупная цена раба в то время составляла тридцать сребреников.

Впрочем, и с сёстрами у братьев отношения были своеобразными. Сын Давида Амнон изнасиловал свою сестру Фамарь (2Ц.13:1-14), за что и был убит его братом Авессаломом (2Ц.13:28-29). Та ещё семейка! Высооокие отношения!

Некоторое время спустя, и сам царь Давид, смертельно напуганный, бегал от сына своего Авессалома и прятался по пещерам, на ходу сочиняя проникновенные молитвы-псалмы, продиктованные животным страхом.

Коварства, обмана и мошенничества раньше тоже не было в таких масштабах, как сегодня? Были, конечно!

Вот Иаков, по уговору, служил своему дяде Лавану семь лет за то, чтобы взять в жёны его дочь Рахиль, но, когда пришёл срок, дядя подсунул ему совсем другую свою дочь – Лию, аргументируя это тем, что нельзя же младшую дочь выдать прежде старшей. Пришлось Исааку батрачить на дядю ещё и следующие семь лет! (Быт.29).

Правда, Исаак тоже был не так прост, как это, возможно, казалось, и, работая пастухом у дяди Лавана, провернул себе на пользу гениальную афёру с хозяйским скотом (Быт.30:29-42). Бизнес-партнёры, достойные друг друга!

Обе жены Иакова, - сёстры Лия и Рахиль, - вступили затем в соревнование за мужа, стремясь количеством рождённых детей завоевать его расположение. Лия родила Иакову четырёх сыновей. Рахиль же была неплодна, и тогда вместо себя подсунула Иакову служанку Валлу (Быт.30:4). Боясь, что счёт сравняется, тогда и Лия, которая к тому времени перестала рожать, тоже подсунула Иакову свою служанку Зелфу (Быт.30:9)…

Некий князь Сихем изнасиловал Дину, дочь Иакова, но, как честный человек, попросил её себе в жёны. Иаков согласился на это при условии, что все мужчины в окружении князя будут обрезаны. Тем пришлось принять условие, но, «на третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч, и смело напали на город, и умертвили весь мужеский пол» (Быт.34:25). Во, сюжет!

Может, хоть рейдерства и рэкета тогда не было? Да было всё, конечно! Смиренный и законопослушный виноградарь Навуфей Изреелитянин отказался продать принадлежащий ему виноградник своих отцов царю Самарийскому Ахаву, за что был запросто олжесвидетельствован и побит камнями (3Ц.21:1-13).

В прежние времена, утверждают старые люди, все друг друга ценили, уважали и были благодарны за малейшее участие. Ой, да, ладно!

Когда проданный в Египет Иосиф стал там большим человеком и вельможей, туда, спасаясь от семилетнего голода в своей стране, подтянулись его родственники в количестве 75 человек (Исх.1:5, Деян.7:14). Поскольку, пребывая в статусе гостей в идеальных условиях, они очень размножились (Исх.1:6-7), то египтянам пришлось принудить их тоже наконец заняться общественно полезным трудом (Исх.1:12-13). Евреи очень обиделись на такое предложение, и, после долгих споров с фараоном, не забыв напоследок с помощью своего Бога обманом обобрать египтян (Исх.12:35-36), убежали из Египта. Через четыреста тридцать лет после прихода в гости (Исх.12:40) евреи в количестве более миллиона человек (Исх.12:37) спешно покинули гостеприимный Египет. Вот и вся благодарность!

Ну, может, хоть коррупции и семейственности раньше не было? Увы!

Первым священником у евреев стал Аарон, будучи рукоположенным Моисеем (Исх.28:41, Исх.29, Исх.40). Произошло это даже несмотря на то, что, пользуясь всего лишь сорокадневным отсутствием Моисея, убывшего на гору Синай получать заповеди от Бога, он по-быстрому изготовил евреям идола – золотого тельца, чтобы поклоняться ему (Исх.32:1-6). Моисей, вернувшись и разгневавшись, приказал убить… вовсе не Аарона, а три тысячи других евреев (Исх.32:27-28). А что, - вполне грамотное управленческое решение: кого-то же надо было примерно наказать, но не брата же убивать, даже если он и главный виновник! Родная кровиночка!

Вообще, Моисей был человеком чрезвычайно крутым. Даже Бога не боялся! Вот, только-только заповеди Божии принёс, шестая из которых – «Не убивай» (Втор.5:17), и тут же сам нарушил её! И ведь это он со своими так поступил! А уж что с чужими велел вытворять, даже и упоминать не хочется (Чис.31:1-18, Втор.20:13-16)… Воскресить бы его – да в Гаагский суд!

Ближайший ученик и соратник Моисея Иисус Навин после смерти учителя своими зверствами продолжил его дело (Нав.8,9,10,11).

Ну, да это всё межличностные отношения. Но, вот, может, местные правители того времени на государственном уровне заботились о законности своих распоряжений и благоденствии своих подданных в отличие от нынешних? Да нет же!

Вот, пророк Аввакум пишет: «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? Для чего даёшь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие предо мною, и восстаёт вражда и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет: так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный» (Авв.1:2-4). Со времён пророка Аввакума прошло почти три тысячи лет. А написано как сегодня!

Пророк Софония вторит ему: «Князья… – рыскающие львы, судьи… – вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки … – люди легкомысленные, вероломные; священники … оскверняют святыню, попирают закон» (Соф.3:3-4).

Так что, бессмысленно оглядываться в прошлое в поисках былого счастья: всё было в прежние времена так же как и сейчас. В какую эпоху ни загляни, а и «это время злое» (Мих.2:3).

Что ни возьми, - а ничего нового сейчас по сравнению с прошлым нет.

Времена меняются, а нравы – нет.

Ну, разве, что QR-коды из-за неразвитости цифровых технологий ранее не были введены… Это – действительно новое со стороны беззаконников.

Но будем уповать на то, что «горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила» (Мих.2:1).

Как современно звучат для нас слова апостола Павла: «Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, … и уклоняйтесь от них» (Рим.16:17). «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях» (1Кор.1:10).