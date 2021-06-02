В какого Бога веруют русские

Андрей Большаков

Восточные славяне, как известно, были язычниками, поклонявшимися своим многообразным безобразным истуканам. И русскими тогда они ещё не были. Русскими они постепенно начали становиться только после Крещения Руси князем Владимиром в 988 году. И окончательно ими стали, только став христианами. Христианство объединило разрозненные, враждующие между собой племена, в единый дружный новый этнос.

Менее чем через сто лет после этого, в 1054 году, Восточная Христианская Церковь предала Западную анафеме за вопиющие уклонения в разнообразные ереси.

Русский народ остался верен заветам Единой Святой и Апостольской Церкви, и непростые отношения России с Западом на протяжении всей её истории и обусловлены именно желанием последнего сломить русское ортодоксальное Христианство - Православие. Действительно, ведь не за полезными же ископаемыми, нефтью и газом приходили на Русь рыцари Тевтонского ордена в XIII веке! Запад раздражён русской верностью Христу.

А что, разве на Западе живут не христиане, разве мы не в одного Бога веруем?

Может, и в одного, но как-то очень уж по-разному.

Вот, например, Папа Римский Иоанн Павел II, выступая в синагоге, назвал иудеев старшими братьями христиан и выразил уверенность, что и те и другие веруют в одного Бога. Все следующие Папы согласно кивают головами уже много лет.

Да, но если и православные, и католики, - как христиане, - веруют в одного Бога, и при этом католики веруют в одного Бога также и с иудеями, то получается, что и православные тоже веруют в одного Бога с иудеями!

В какого такого «одного Бога»?

Да разве иудеи веруют в Пресвятую Троицу? Конечно, нет, хотя ещё в самом начале Истории им намекнули на Троичность Бога: «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас» (Быт.3:22). А ещё история с Авраамом: «И явился ему Господь у дубравы Мамре… Он возвёл очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него» (Быт.18:1-2). Авраам, кстати, всё понял, «и сказал: Владыка! Если я обрёл благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши…» (Быт.18:3-4). То есть, Авраам видит троих мужей, но обращается к ним как к одной личности!

Но, тем не менее, одно из лиц Троицы во время Его земной жизни иудеи в едином народном порыве предали позорной казни.

Так что, ни Пресвятая Троица в целом, ни Иисус Христос, в частности, никак не могут считаться иудейским Богом. Хотя некоторые заинтересованные лица и стремятся представить Новый Завет продолжением Ветхого, и намекают, что христианам Бог перешёл «по наследству» от иудеев…

Внимательно читая Библию, можно заметить, что хотя Истинный Бог и пытался направить жизнь евреев через Пророков, но в основном руководство этим народом взял, похоже, некто другой. При этом этот «Некто» даже своим подшефным не доверял. Имя Своё Он долгое время держал в секрете и постоянно «шифровался»: то он Иегова (Быт.22:14, Исх.34:5), то Сущий (Исх.3:14), то Господь Саваоф (1Ц.1:3, Ис.47:4), то Бог Израилев (Ис.48:2, Суд.11:21, Соф.2:9), то Бог Иаковлев (Пс.19:2). То говорит: «Я - Господь, это Моё имя» (Исайя, 42:8).

В Ветхом Завете встречается множество имён и наименований Бога.

Но как бы Его ни звали, Он весьма крут ко всем, кроме иудеев, как это прослеживается на страницах Ветхого Завета.

«Так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великой, и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое» (Зах.1:14-15).

«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его» (Ис.6:3). Но кто такой, наконец, этот Господь Саваоф? Это Троица? Или Бог-Отец?

Но может ли такое быть, что Пресвятая Троица негодует великим негодованием на все народы, кроме евреев! Особенно на живущие в покое…

Христос так сказать не мог! Бог – это Любовь! А поскольку Иисус сказал: «Я в Отце и Отец во Мне» (Ин.14:10), то и Отец так не говорил. Получается, что этот Саваоф, открыто выражающий Свои шовинистические взгляды, это просто племенной бог древних евреев.

Пресвятая Троица, Господи, Иисусе Христе, Боже наш! молим Тебя, огради нас, желающих жить в покое, от великого негодования кого бы то ни было!

«Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придёшь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих; пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего [Аморреев,] Евеев, [Иевуссеев,] Хананеев и Хеттеев… мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмёшь во владение земли сей» (Исх.23:27-30).

«Поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он ещё стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него» (Зах.14:12).

Красиво сказано!

«Так говорит Господь Бог: вот, Я подниму руку мою к народам, … лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих» (Исайя, 49:22-23).

Короче говоря, при подстрекательстве, наущении и прямой поддержке своего Бога евреи уверенно отхолокостили «все окрестные народы, справа и слева» (Зах.12:6), по той простой причине, что народы вокруг евреев «отвратительные» (Ез.9:14).

Правда, неприязнь соседей была взаимной, например, сказано, что «Египтяне не могут есть с Евреями, потому что это мерзость для Египтян» (Быт.43:32).

Вообще, весь Ветхий Завет, кроме Книги Бытия, Притчей Соломоновых и Песни Песней - это пронзительная история любви и ненависти между евреями и их племенным богом.

Но, хотя иудеи и полагаются во всём на Бога Израилева, но ждут, похоже, кого-то другого: «Младенец родился нам, Сын, и дан нам; владычество его на раменах его, и нарекут имя Ему: Великого Совета Ангел, Чудный, Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущего века» (Ис.9:6-7).

Говорят, что пророк Исайя таким образом ещё за несколько веков предсказал пришествие Христа на землю. Но только разве у кого-то повернётся язык назвать Иисуса «Великим Совета Ангелом», «Князем мира» и «Отцом будущего века!» Ясно же, что речь об Антихристе! Вот кого они ждут, и, похоже, совсем скоро уже дождутся …

«Затем все остальные из всех народов … будут приходить из года в год для поклонению Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей» (Зах.14:16).

Ну, то есть, на высшем уровне уже решено, что весь огромный разнообразный мир и тысячи других народов Земли, будут приговорены к тому, чтобы, забросив все свои дела, приходить и праздновать праздник кущей, - ностальгическое воспоминание о каких-то шалашах во время блуждания одного малого грешного народа по Синайской пустыне? (Библия, Исход).

Так что, ну, никак не похоже, что Господь Саваоф (он же Иегова, он же Яхве и т.д.), в которого веруют иудеи, и Пресвятая Троица, в которую веруем мы, - это всё-таки одна и та же Личность.

Вопрос этот очень сложный, но разобраться в нём необходимо. И в помощь нам - Библия. «На что нам ещё свидетелей»? Почитаем Библию спокойно и рассудительно, с разумением.

Христос, как одно из лиц Троицы, в отличие от иудейского бога, не разделяет людей по нациям, для Него «нет ни эллина, ни иудея». Все люди мира, вне зависимости от формы носа и цвета кожи, - Его дети. Если сами этого пожелают, конечно!

Наш Бог - не «наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвёртого рода» (Исх.34:7), а повелевающий прощать «семьдесят раз по семь» (Мф.18:22).

Нашему Богу не приходит в голову идея повелеть выделить в государстве шесть городов, чтобы там могли безнаказанно скрываться от закона и преследователей убийцы (Чис.35:9-34, Втор.4:41, 19:1-7).

Наш Бог не прельщает нас: «Введёт тебя Господь, Бог твой… в ту землю, дать тебе её с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться» (Втор.6:10-11).

Наш Бог, в отличие от иудейского, никому не воспрещает вход в общество Господне. Даже тому, кто по какой-то причине лишился детородного органа (Втор.23:1)! Видимо потому, что в обществе нашего Бога этот телесный член - не самый главный… Для нашего Бога главное в Его обществе - сердце.

Наш Бог не требует Себе приношений, как иудейский: «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали Мне приношения… Вот приношения, которые вы должны принимать от них: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червлёную, и виссон, и козью [шерсть], и кожи бараньи красные, и кожи синие…» (Исх.25:1-9).

Так евреи и делали, но только не из своего, а из чужого. Например, после завоевания и полного истребления царств Мадиамских, они отдали Моисею как приношение Иегове отобранные у побеждённых 16750 сиклей золота, что составляет почти двести килограммов (Чис.31:25-54). Славно пограбили!

Наш Бог не грозит страшными бедствиями за непослушание, как иудейский (Левит, 26).

Наш Бог не поощряет, как Иегова (Чис.36:3-12), близкородственных браков.

Иегова требует, чтобы люди клялись Его именем: «Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему прилепись и Его именем клянись» (Втор.10:20). Наш Бог запрещает клясться Его именем (Мф.5:33).

Наш Бог не любит обонять «приятное благоухание» от кремированного скота, как это нравится богу иудейскому (Быт.8:20-21).

Наш Бог пришёл не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить (Мф.20:28).

Наш Бог учит нас: «кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду… Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф.5:40-42). А иудейский бог подговорил своих подопечных, «И сделали сыны Израилевы по слову… и просили у Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу [Своему] в глазах Египтян: и они давали ему, и обобрал он Египтян» (Исх.12:35-36). Даже египтяне-язычники на деле оказались ближе к Истинному Богу, чем евреи!

И вообще, - наш Бог - это Свет, и «нет тени в Нём» (1Ин.1:5), а иудейский «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле» (3Ц.8:12).

Можно и дальше долго сравнивать, но ведь и так всё понятно…

Да, справедливости ради надо признать, что Иисус приходил именно ради евреев, чтобы «дать Израилю покаяние и прощение грехов» (Деян.5:19). «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева», - сказал Он (Мф.15:24).

Но евреи всё равно не захотели покаяться. Уже даже после казни Христа некий фарисей Гамалиил ещё раз предупредил их: «берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками» (Деян.5:39). Тщетно!

Впрочем, и само слово «Израиль», как раз и означает «богоборец» (Быт.32:28, 35:10). Этот термин появился после интересного происшествия с Иаковом:

«И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари; и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал [ему]: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал [ему]: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря: скажи [мне] имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? [оно чудно.] И благословил его там» (Быт.32:24-29).

Вот, и опять этот Некто проявился!

Но как поверить тому, что Истинный Бог, сошёлся врукопашную с человеком, и никак не может победить его, и просит отпустить Его, потому, что уже светает (!)! «Бог» напал под покровом тьмы на человека не только без видимой причины, а даже и без формального повода. «Бог» даже не знает, на кого напал, не ведает имени противника. И своё имя не называет, потому, что «оно чудно»…

Что, да неужели «Творцу неба и земли, видимых же всех и невидимых» оказалось не по силам навалять плюшек одному отдельно взятому еврею?

Это точно был Бог? Сам Иегова? Лично Саваоф?

Ой, да, пожалуйста, сколько угодно, мы ничего против не имеем! Мы, русские, - люди, очень терпимые к чужим верованиям. Что и позволило нам создать единственную в своём роде гигантскую многонациональную империю, не превращая её в «плавильный котёл наций». Каждый народ Империи веками мирно жил рядом с другими, отдавая своим богам богово и общероссийскому кесарю – кесарево. (Мф.22:19).

Что же касается ветхозаветных предсказаний о грядущем Сыне Человеческом, то надо иметь в виду, что для Истинного Бога нет ни прошлого, ни будущего, а только настоящее, и Он ещё заранее намекнул евреям, что если они не исправятся от путей своих, то придёт к ним «не ангел, не ходатай», а сам Бог для вразумления. Дал им немалое время на исправление. И, как обещал, так и сделал, - пришёл!

Они Его не приняли. Казнили.

И это совсем не удивительно, - ведь ещё первосвященник «Аарон сказал Моисею: ты знаешь этот народ, что он буйный» (Исх.32:22). Собственно, для Моисея это тоже не было новостью, потому, что ещё ранее «сказал Господь Моисею: я вижу народ сей, и вот, народ он жестоковыйный» (Исх.32:9, 33:13).

Вообще, Иегова сразу знал о склонности народа к предательству (Втор.31:20-21, 32). И мнения был о нём весьма невысокого: «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные» (Исайя, 1:4).

Евреи же, хотя и не любят Иисуса, но считают Его своим: да, Он был мятежник, из-за чего Его пришлось казнить, потому, что, как решили старейшины, «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Ин.11:49), но всё равно, приятно, что Он «из наших».

Но мы не можем с этим согласиться. И вот по какой причине.

В нашей юридической практике и повседневной жизни принято правило: «Незнание закона не освобождает от ответственности и наказания».

В духовной же жизни всё несколько иначе: незнание Закона уменьшает вину. Грешник, не знавший Закона, будет наказан менее строго, чем грешник знавший, но не соблюдавший: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много» (Лк.12:47).

Евреи того времени были единственными, имевшими представление об Истинном Боге, тогда как остальные окружающие народы были идолопоклонниками. Истинный Бог на протяжении веков пытался вразумить евреев через Пророков, но безуспешно. Стало понятно, что необходимо личное вмешательство самого Бога. Евреев, как самый грешный народ того времени, надо было спасать срочно, в первую очередь!

В начале нашей эры в воздухе над ныне Святой Землёй просто витало ощущение всеобщей греховности и предчувствие неотвратимых перемен. Это ощущение остро почувствовал и попытался выразить Иоанн Креститель, вопия: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф.3:2).

Покаяться, конечно, всегда хорошо, но что должно последовать за этим, Иоанн не знал.

А покаяние - это всего лишь первый шаг на пути спасения. Одного его мало. Это всё равно, что мы, попостившись и подготовившись, пришли утром в храм, и чистосердечно исповедовавшись, развернулись и пошли домой пить чай с ватрушками!

Второй необходимый шаг - это Причастие Страшных и Святых Тайн, как теперь мы это знаем. А вот этого Предтеча Христов предложить и не мог. И Нового Завета дать не мог. И вот тут появился Иисус с его учением «со властью».

У Христианства, в отличие от, например, марксизма, нет ни трёх источников, ни трёх составных частей. Оно проявилось внезапно, из ниоткуда, как осветительная ракета, вспыхнувшая в чёрном небе, и озарило народы! Христианство – это именно Божие озарение, а не долго, как фурункул, вызревавшая, иудейская ересь, как любят говорить евреи.

А всё потому, что ждать более было нечего: пришлось одному из лиц Пресвятой Троицы воплотиться именно в этом народе.

Если бы существовал в те времена ещё более грешный народ, Иисус родился бы именно в нём, потому, что, по Его словам, «не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мк.2:17). Это Он не про мытарей и блудниц говорил, а про весь народ!

Но если бы Иисус родился в другом народе и попытался проповедовать среди евреев, те бы Его даже и слушать не стали. Фарисеи и книжники до бесед с Ним и снисходили-то только потому, что Он, формально, был свой, из колена Давидова. «Формально», - потому, что на это указывает Евангелист Марк: «Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Итак, сам Давид называет Его Господом: как же Он Сын ему?» (Мк.12:35-37).

Так что, Господь наш Иисус Христос, - лишь формально сын еврейского народа, а на самом деле - Сын Божий, «пришедший грешныя спасти». «Сын Человеческий пришёл послужить, а не чтобы Ему послужили» (Мф.20:28). С этой миссией Его послал Отец.

Покорно и добросовестно выполняя порученное Отцом, Иисус, тем не менее, как мы видим из Евангелий, не питал никаких родственных чувств к евреям, Себя с евреями не отождествлял, и даже однажды, будучи не только Истинным Богом, но и истинным человеком, возроптал: «О, род неверный и развращённый! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?» (Мф.17:17). Можно ли представить себе, чтобы какой-нибудь еврей сказал такие слова другим евреям!

Будучи Богом, Иисус в совершенстве знал все законы народа, ради которого Он пришёл, но относился к ним без излишнего пиетета, и сознательно и спокойно «со властью» нарушал.

Иудеям нельзя есть квасной хлеб, а только пресный, потому что сказано: «Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля» (Исх.12:15, 13:7). Иисус же на Тайной вечере ел с учениками именно квасной хлеб, поскольку угроза быть извергнутым из среды Израиля его совершенно не волновала. Зато теперь и мы, не опасаясь быть истреблёнными из среды Израиля, едим квасной хлеб, и даже просфоры у нас в Церкви в Его воспоминание квасные, а не как у католиков - пресные облатки.

Иудеи блюдут субботу, и за несоблюдение её также грозит извержение из среды Израиля: «соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит её, тот да будет предан смерти; кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего» (Исх.31:14).

Иисус же в этот день спокойно исцелял людей. С тех пор и у нас главный день отдыха - не суббота …

Иудейский закон гласит: «Судей не злословь и начальника в народе твоём не поноси» (Исх.22:28), а Иисус называет их всех «порождениями ехидниными», «окрашенными гробами», «лицемерами» и «змиями» (Мф.23).

Иудеи обязаны по закону перед едой тщательно омывать руки, а Иисус с учениками даже и это не соблюдали, потому, что «ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его» (Мк.7:18)…

Вообще, на горе Синай Бог дал евреям 613 заповедей. Сколько из них Иисус выполнил?

Спасение, действительно, пришло к нам «от иудеев» (Ин.4:22). Именно из-за того, что они не откликнулись на призыв Иисуса, Он и сказал: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Ин.10:16).

«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). Весь мир, сотворённый Им, возлюбил! А не только одних евреев!

Теперь нам несложно понять «кто есть кто», поскольку знаем, что «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа… есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, … не есть от Бога, но это дух антихриста» (1Иоан.4:2-3).

Так в какого же Бога веруют русские? Есть у нас свой русский Бог?

Есть! Но наш, русский Бог - это не Бог русских, и не Бог иудеев, и не Бог какого-либо другого народа, но единый Истинный Бог для всех людей мира без исключения, которые желают быть Его детьми - Пресвятая Троица: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, существующие «неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно».

Ну, хорошо, а как же дальше-то всё будет?

Да как написано, так всё и будет. И, в конце концов, Бог всех рассудит. Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, апостолы будут судить двенадцать колен Израилевых (Мф.19:28, Лк.22:14-30). Работы предстоит апостолам много, потому, что не все сыны Израилевы одинаковы, и не все уклонились от Истинного Бога!

А с нами, русскими, как будет? Кто будет нас судить? Мы же не принадлежим ни к одному из этих колен Израилевых!

А с нами всё ещё проще! - Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь» (Ин.5:24).



