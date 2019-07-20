«Мультипаспорт» гражданина РФ

Кадр из фильма "5 элемент"

Вице-премьер Акимов представил документ нового образца

Как будет выглядеть электронный паспорт, призванный заменить бумажную «версию» сразу нескольких российских документов, показал журналистам заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

Успевший уже получить в народе неофициальное название «мультипаспорт», новый документ представляет собой небольшую пластиковую карточку, куда нанесут основную информацию о его обладателе: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, а также срок действия самого удостоверения личности, который пока предполагается ограничить десятью годами.

Кроме того, электронное устройство будет содержать в себе данные миграционного учета, а также водительские права, СНИЛС и ИНН. «Все их можно будет перезаписывать уполномоченными органами, когда они [данные] изменятся», - уточнил вице-премьер.

Ранее Акимов, отвечающий в правительстве, в частности, за «цифровое» направление, обозначил срок, когда прекратится выдача бумажных паспортов РФ.

В Русской православной церкви прокомментировали идею введения электронных паспортов. По словам зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, эта процедура угрожает частной жизни россиян, а также грозит неограниченным сбором информации о гражданах.

Также он подчеркнул, что самым важным для церкви является свобода человека. Ей угрожает в первую очередь ситуация, когда государственные ведомства и коммерческие организации обладают неограниченными возможностями в сборе сведений о частной жизни человека.

Кроме того, Кипшидзе подчеркнул, что электронные данные о россиянах потенциально могут быть использованы против них, пишет агентство городских новостей «Москва».