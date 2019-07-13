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16 июля 2019 (03 июля ст.ст)
 

ЦИФРОГЕНОЦИД- что это такое?

Дорогие братья и сестры!


Учитывая тотальное и безальтернативное внедрение цифровых технологий, применяемых к личности человека и содержащих в зашифрованном виде число, отмеченное в Откровении Иоанна Богослова, а именно "666", а также пункты различных договоров, содержащих слова об обезличивании информации о личности, о передаче её третьим сторонам, редакция портала "За Веру, Царя и Отечество" вводит новый термин в обиход русского языка - производное от слов "Цифровой геноцид": ЦИФРОГЕНОЦИД.


Картинки по запросу цифровизация


Итак, ЦИФРОГЕНОЦИД - это безальтернативное навязывание цифровой информации личности, влекущей обезличивание, права передачи третьим лицам, а также невозможность осуществлять свои законные права и свободы человека без принятия цифровых документов, что ведет к ущемлению прав личности и лишению способа к реализации своих базовых потребностей без принятия системы цифровой индентификации.


2019 г. от Р.Х.

ЦИФРОГЕНОЦИД - ЗА ИЛИ ПРОТИВ?
Лично Вы сталкивались с цифрогеноцидом (цифровым геноцидом)?
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теги: цифровизация
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