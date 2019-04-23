Послецарственное безцарствие

Слово схимонахини Николаи (Гроян)









Государь… С Его уходом все закончилось… С утратой Царя – все началось… Мы думаем, что знаем нечто о Нем. Но на самом деле знаем очень мало… Судя по некоторым публикациям и высказываниям, не знаем ничего… Следственная Комиссия по изучению неизвестных костных останков, найденных под Екатеринбургом и безосновательно выдаваемых за «Царские», даже не в состоянии дать ответ на вопрос – какого роста был наш Царь Николай. «Рост – неизвестен»… Дают приблизительный, от 167 до 170 сантиметров… Это не просто горько. Это – страшно! Как страшно и то, что мы до сих пор не ведаем Правды о том, кто именно насильственно отстранил от Власти Государя и устроил подлог с «отречением»? Кто от Имени Государя опубликовал подлые «Акты об отречении от Престола», выбившие из рук монархистов меч и всякое оружие в защиту Помазанника – «Сам отрекся», - и обезпечившие невмешательство Армии, Верных Царю Войск. Ведь призыв к Войскам от Имени якобы Государя подчиниться якобы «легитимному временному правительству, «облеченному полнотой власти», был практически приказом. Приказом Армии во время Великой Войны. Кто на самом деле пленил Государя в Царском поезде, следовавшем из Ставки в Могилеве в Царское Село?.. Не знаем всей Правды и о том, кто и как зверски умучил Августейших Венценосцев с Верными Долгу и Чести Подданными. До сих пор Русскому Народу не сказали - зачем и почему умучили Русского Царя и Наследника Престола?! Кто приказал? Кто исполнил? И что стало «результатом» этого изуверского убийства? – Кому на самом деле это было нужно и кому перешло управление Великой Державой и владение Ее несметными богатствами, ресурсами, Народом? Пока мы не откроем Правду – у нас истребленная Память… Народ пленен – «и некому ему на хлеб подать», как чутко сказала поэт Людмила Скатова… Не разобравшись в произошедшем, мы не можем трезво рассуждать о восстановлении Монархии в России…



Тоска по Небу… Чаяния, которые никогда не сбудутся…

Царь на скрижалях моего сердца…

Такого Бог нам больше не даст…

Бывало, думалось: «А ведь мы могли бы родиться в Царствование Алексея Николаевича…» Смотрю на Цесаревича и понимаю, что я вообще ничего не понимаю. Я понимаю, что люди – злы, но с годами прихожу к тому, что глубину зла нам не дано постичь. Мы слишком благодушны… А зло – конкретно. Оно, как воздух, отравленный воздух. Им дышат, его впитывают, его не замечают, им живут… Это обыденность… Мы были бы счастливы, безгранично счастливы быть Его подданными… Поэтому мы неприкаянны, нищи и несчастны. Потому что нет точки опоры, нет подданства, нет гавани. Нет красоты, нет благородства, нет ни – че – го, что можно было бы положить в противовес нашей мечты, ибо цена всего окружающего мира слишком ничтожна… Это цена зла… Зло не стоит ровным счетом ни – че – го…» - Это Исповедь, сокровенная и пронзительная, человека, искреннего любящего Царя…

Разделяю на глубину сердца…





«Перманентное» покаяние равносильно его отсутствию





Прошедший 2018 год - Столетие Царской Жертвы и Голгофы Царя-Искупителя Николая и Его Августейшей Семьи. Царская Пасха Распятия. Год Великой Русской Скорби… И именно День 17 июля 2018 года мог бы стать поворотным, СПАСИТЕЛЬНЫМ, для нашей Церкви и Государства. Для всех… И мы очень надеялись, что станет… НО ОН ТАКОВЫМ НЕ СТАЛ…

Надеялись, что первые лица страны, исповедующие Православие, не побоятся «спорных вопросов истории» - Цареубийства - и посетят вместе с многотысячным Народом с покаянием Святую Землю Урала, где был злодейски, ритуально умучен извергами Помазанник Божий, Бывший Первым Лицом нашей Великой России целых 23 года, лучших Ее года… Тогда бы стало очевидно, как они - современные российские власти - относятся и к Государю, и к Народу. Считают ли они Умученного Царя просто «гражданином Романовым», или Миропомазанным Самодержцем, Священная Личность Которого освящала и весь Народ…

Но… Напрасно ждали… Не посетили первые лица Землю Царских Мучений. Не преклонили свои колена пред Крестом в день Столетия Их Страданий… Даже покаянного Слова, цветочка не прислали…

Зато как много внимания и сил уделили правители Российской Федерации мировому чемпионату по футболу! Это был настоящий «год футбола». Вся страна усиленно «гоняла мяч»… Были отлично организованы и освещались во всех средствах массовой информации зрелища… Правда, не всегда и не везде уже с хлебом… Да еще, на официальном государственном уровне президент страны объявил 2018 год – «годом волонтеров»… И нигде ни слова у правителей РФ о том, что это ЦАРСКИЙ ГОД. Потому… НИ ДЕРЖАВЫ, НИ ЦАРЯ, НИ РОССИИ?!

Во многих проповедях духовенства и в патриарших речах, в какой уже раз, говорится о национальном покаянии. При освящении Храма-на-Крови в Екатеринбурге 16 июля 2003 года была высказана очень точная мысль: «Это покаяние превращается в перманентный процесс – уже сколько Храмов построено, Служб отслужено, символических действий совершено. И все понимают, в том числе Патриарх, — не то… Тема национального покаяния, с одной стороны, ни разу не вышла на действительный общенациональный уровень, а с другой – порядком поднадоела добропорядочным бюргерам, неплохо устроившим свою жизнь и воспринимающим эту тему как очередное «бубнение» церковников. В «патриотическом лагере» все громче и громче раздаются голоса, что непрестанное требование покаяния и разговоры о пятне Цареубийства на всем народе – это русофобия и навязывание нам комплекса вины по немецкому образцу [и это - правда, так оно и есть! – Авт.]. И эту критику можно понять – «бубнежка» о покаянии без понимания механизма и в самом деле разрушительна – не принося пользы духовной, не даруя очищения грехов, она, в то же время, подрубает корни того светского оптимизма, на котором должно строиться национальное развитие… Оказывается, что у нас совсем все плохо – вот Царя, и Того убили… Это весь итог, который выносит из дела мало-интересующийся деталями обыватель.

Между тем, проблема покаяния и катастроф, вытекающих из Цареубийства — это не проблема общественной морали. Это проблема реальной и сакральной политики. Невозможно собрать всех Русских в одном месте, и внятно объяснить – за что конкретно [мы] должны покаяться и как это сделать. Действительный акт национального покаяния должен быть централизован и формализован. Его может совершить только Носитель Власти, представляющий и символизирующий весь Народ и имеющий возможность и право донести свою волю и решение до Народа.

И этот Носитель Власти может выступать либо как наследник и представитель цареубийц – с покаянием в содеянном и просьбой к Богу и к Святому Мученику о прощении, либо как представитель Народа, который отвратился от убийц и покарал их, и просит о возвращении Милости. Другими словами, покаяние возможно либо от того, кто наследует советской эпохе и от ее имени производит «перемену в себе», либо от того, кто восстанавливает свое преемство от Императорской России и Ее Государя, упраздняет дело цареубийства»… (Газета «Православный Екатеринбург» № 27 (252). 15 июля 2003. Освящен очередной храм-символ, а «всенародного покаяния» так и не наступило. http://www.orthodox-newspaper.ru/numbers/at30515).

Перемен не произошло… Истинные цареубийцы не названы… Тем более, НЕ НАКАЗАНЫ… Посмертно. Материалы Следствия ЗАСЕКРЕЧЕНЫ. И до сих пор в Царском Деле хозяйничает ЛОЖЬ и НЕПРАВДА, СОКРЫТИЕ ИСТИНЫ… ЦАРЕУБИЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Того, Кто действительно нужен России и Кто сможет стать реальным Гарантом Ее Будущего, нет…

ЕГО МОЖНО ТОЛЬКО ВЫМОЛИТЬ…



«У ВЛАСТЕЙ ЕСТЬ ВСЕ ПОДЛИННЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ЦАРЕУБИЙСТВЕ. ОНИ ТОЧНО ЗНАЮТ, ЧТО ПРОИЗОШЛО, НО СКРЫВАЮТ»



«На самом деле, - говорил святой жизни Старец Николай (Гурьянов), - у властей есть все подлинные документы о Цареубийстве. Они точно знают, что произошло, но скрывают. И фотографии есть Умученных Там Царственных Святых. У них даже есть киносъемка того ужасного зла, совершенного в Ипатьевском Подвале… Страшные кадры… Пляски бесовские».





Есть фотографии Тел Умученных в Ипатьевском аду Царственных Страдальцев





И мы знаем, что установление Истины об изуверском заклании Последнего Законного Главы Русской Державы Святого Царя-Искупителя Николая, Наследника-Великомученика Цесаревича Алексия, Государыни-Великомученицы Александры и всей Святой Августейшей Семьи жизненно необходимо для существования нашего Отечества, для нашего Будущего… Для каждого из нас. Для возможности восстановления Русского Царства… Для того, чтобы мы имели духовное право просить Господа о ниспослания нам Царя Православного.





ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗЛА:

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦАРСТВА





1. Необходимо тщательно и всесторонне изучить Царское Наследие в Архивах, которое в нынешнем состоянии не может рассматриваться как достоверный исторический документ. Решительно преодолеть февральский грех, отбросив столетнюю ложь о якобы добровольном «отречении» Государя Николая от Престола и опубликовать все подлинные документы об истинных виновниках февральской измены. Измены, изменившей многовековую жизнь нашей страны. Поднять завесу над прошлым и выяснить, путем сопоставления корпуса документов (воспоминаний участников событий, дневников, камер-фурьерских журналов, документов и телеграмм Ставки) - кто именно организовал так называемое «отречение» и от имени Государя опубликовал все «Акты» и «Манифесты», сваливая всю ответственность на Царя. Конкретно. Поименно. Не ограничивая исследования заговором генералов (М.В. Алексеева, Н.В. Рузского, Брусилова А.А., В. Гурко и пр.). Выяснить роль в фабрикации фальшивок (телеграмм и приказов) всех штабистов, а также членов Свиты Государя, царедворцев: дворцового коменданта генерал-майора Свиты Государя Воейкова В.Н.; генерал-адъютанта, министра Императорского Двора графа Фредерикса В.Б.; флигель-адъютанта Свиты Императора полковника Мордвинова А.А; генерал-майора Дубенского Д.Н, и прочих.





«Словно огромный ластик прошелся по Царскому Наследию».





На всем, что касается февральского злодеяния, мнимого «отречения» и тайного изуверского цареубийства, да и всего святого Их Жития - тонны и тонны лжи. Прав, несомненно, прав незабвенный отче Николай (Гурьянов) – у нас украли Царя. И не хотят Его возвращать. Не только «не хотят», но всячески препятствуют увидеть Его истинный Лик! Вместо Него до сих пор упорно навязывают химер-двойников – то «безвольный» недалекий правитель, окруживший Себя предателями, то – «кровавый» тиран, безразличный к Своему народу. Кому что подойдет. И ни один из этих образов-двойников, конечно же, не отражает Царственную Высокой Святости Личность, Его удивительно мощный и недосягаемый духовный мир. «И внутри мы это чувствуем, и нам стыдно, мы чувствуем Его преимущество над нами. Я хотел разобраться с этим стыдом, - пишет удивительный человек, пожелавший остаться сокрытым под именем Оpetros в Живом Журнале, неравнодушный к страданиям Царя и любящий страну, в которой живет. – «Неуловимая, непонятная Святость, которая подчиняет тебя, и ты не можешь остаться равнодушным к Нему. И как изменилось мое отношение к отцу Иоанну Кронштадтскому после прочтения его Дневников, - продолжает он, - так изменилось мое отношение к Государю после документов ГАРФ».





2. Необходимо выяснить, кто настоящий автор не только подложного «отречения», но и подложных «Дневников» и «переписки» Царя и Царицы, составленных безымянными авторами на основании Их подлинников от Их Имени и опубликованными. Очевидно, что фальшивки были сфабрикованы идеологически подкованными людьми, хорошо знавшими жизнь Августейшей Семьи изнутри. Дневники Царственных Особ на основании сопоставлений с камер-фурьерскими журналами и другими документами, очевидно, являются спорными историческими источниками. «Для тех, кто его читал, он, как минимум, может показаться странным, - пишет исследователь Opetros. - Он наполнен описаниями еды, прогулок и описаниями погоды, в то время как значимые для Николая II события там вообще игнорируются, либо упоминаются вскользь. Кроме того, «Дневник» переполнен сценами убийства Николаем II кошек и ворон: «…я продолжал прогулку и убил пять ворон», «…долго гулял, убил три вороны…»; «…гулял с Дмитрием в последний раз. Убил кошку». Подобного рода записи, конечно, вызывают сомнения. Не тем был человеком Николай II, чтоб развлекаться, убивая кошек, вместо занятий делами. Но главное: «Дневник» содержит информацию об «отречении» Царя. (Конечно же, в легкомысленной форме: «2 марта 1917. Нужно мое отречение. <…> Я согласился. 3 марта 1917. Спал долго и крепко». Сам факт «отречения» вызывает серьезные сомнения современных исследователей, и одним из доказательств якобы «подлинности» «отречения» как раз и служит «дневниковая запись» от 2 марта.





«Мы едим лапшу сто лет, про то, как Он, Государь, заплакал, как Он вздохнул, как Он был утомлен и печален, и тому подобное, - заключает свою мысль Opetros, - так обосновываются Царские действия государственного масштаба», коренным образом изменившие жизнь Великой Державы и традиции и законы Российской Империи!» Если «Дневник» это компиллят из сводок, камер-фурьерского журнала и т.п., содержащий один процент подлинных слов Царя Николая, тогда нужно этот документ реклассифицировать. Нужно честно расставлять акценты. Если это апокриф, наподобие неканонических книг Нового Завета, то пусть господа историки попробуют без него обосновать падение России в 1917 году. Но вы же понимаете последствия такой ревизии! Это даст твердую почву для множества вопросов – кто сделал «Дневники», зачем, кому было выгодно, почему убили Автора, и тому подобное. Потому тема табуирована… Деревянные идолы вместо Истины, ибо так проще управлять невежественными людьми».

Слава Богу, что сегодня мы не так слепы и доверчивы, чтобы безрассудно доверять грубой фальшивке, известной как «Дневники Николая Второго», при фабрикации коих преступники, безусловно, пользовались подлинными «Дневниками», взяв их за основу и разбавив своими приписками: «стрелял ворон и кошек», «гулял», «читал», «крепко спал», «играл в безик» и прочее, когда свершались судьбоносные для России события. Opetros сравнивает так называемые «Дневники» Августейшей Семьи и камер-фурьерские журналы Императора Николая Александровича, Императрицы Александры Феодоровны и Вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны, в которых ежедневно фиксировались все события и встречи, и после походов в Архив и просмотра «Дневников» и других документов, приходит, доказательно, к выводу: «Теперь мне ясно, почему «Дневник» настолько краток и сух - просто это дубль камер-фурьерского журнала, для оживления которого «писатели» добавили цитат из настоящих дневников. Фраза «кругом измена, и трусость, и обман» вполне могла быть реальной, с той разницей, что она вырвана из контекста, может даже из записи другого дня, позже второго марта».

Также, исследователь Opetros отмечает, что Документы Ставки – военные телеграммы и сводки, стенограммы военных советов, дипломатические телеграммы, проекты законов, на которых стоят резолюции Царя, отдельные подлинные письма, которые не уничтожили, не спрятали, – открывают нам настоящего Государя. Их язык коренным образом отличается от языка безсовестных подделок.

Переписка Царской Семьи, огромный массив воспоминаний участников событий, повременная печать также были изучены. Как аргумент правильности выводов - прецеденты доказанной подделки Дневников Царского Окружения. Имеется доказанный факт написания фальшивых «Дневников» фрейлины Ее Величества Александры Феодоровны Анны Вырубовой и Старца Григория Распутина. Примечательно, что «Дневник» Вырубовой активно печатался советской прессой. Разоблачить «Дневник» помогла сама Анна Вырубова, узнавшая о нем, находясь в эмиграции. В книге руководителя Федеральной архивной службы России члена-корреспондента РАН В. П. Козлова написано по этому поводу: «Вся совокупность элементов «прикрытия» фальсификации, богатейший фактический материал говорят о том, что перо фальсификатора находилось в руках историка-профессионала, не только прекрасно ориентировавшегося в фактах и исторических источниках рубежа двух столетий, но и владевшего соответствующими профессиональными навыками. Уже первые критические выступления намекали на фамилию известного литературоведа и историка, археографа и библиографа П. Е. Щеголева.

Имея исторический прецедент подделки советскими учеными Дневников Царского Окружения, неужели имеются основания доверять честности советских издателей в публикации «Дневника» Самого Государя Николая II? Подлинность как минимум должна вызывать серьезные сомнения».





3.Признать Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 годов – предательским в отношении Помазанника Божия Государя Императора Николая и Его Святой Умученной вместе с Ним Августейшей Семьи.





Отец Николай (Гурьянов) с горечию говорил: «Его предали. Даже Церковь. На духовенстве – главный грех измены. Они страшно поступили. Не захотели остановить заговорщиков от греха. Не захотели… И сами отказались от Царя».

Как это созвучно горьким покаянным словам правды, сказанным покойным Владыкой Архиепископом Каракасским и Венесуэльским Серафимом (Свежевским) (1899+1996), доживавшим свои последние дни в Ново-Дивеево, под Нью-Йорком: «ЭТО БЕЛЫЕ КЛОБУКИ ПОГУБИЛИ РОССИЮ».

Этот страшный грех измены некоторыми пастырями был осознан, что выразилось в конкретном предложении из уст протоиерея Владимира Востокова на заседании Поместного Собора Российской Православной Церкви 22 января 1918 года: «Собор должен сказать, что в феврале-марте произведен насильственный переворот, который для православного христианина есть клятвопреступление, требующее очищения покаянием. Всем нам, начиная с Вашего Святейшества [обращение к Патриарху Тихону] и кончая мною - последним Членом Собора, должно преклонить колена пред Богом и просить, чтобы Он простил нам наше попустительство развитию в стране злых учений и насилия. Только после всенародного искреннего покаяния умирится и возродится страна, и Бог возвысит нам Свою Милость и Благодать». (Протоиерей Владимир Востоков (на Заседании Поместного Собора Российской Православной Церкви 22 января 1918 г.)





4. Особое внимание уделить Великокняжескому заговору во главе с В.К. Николаем Николаевичем (Младшим) и Вдовствующей Императрицей Марией Феодоровной Романовой, в котором оказались замешаны многие из Династии Романовых.





Многие факты указывают на то, что измена была совершена Членами Дома Романовых. И именно Сами Романовы – особенно В.К. Николай Николаевич и Вдовствующая Императрица Мария Феодоровна, за которыми стояли зарубежные «братья зла», условно называемые «Франция», «Англия» и «Америка», возглавили дворцовый переворот, позже переросший в февральский клятвопреступный бунт. Итак, заговор был, прежде всего, внутри Династии. Сместить Государя желала почти вся Семья Романовых. Заменить на «другого». Царица-Мать с 1900 года хотела посадить на Трон Младшего Сына – Михаила. «Владимировичи» рвались сами «царствовать». В.К. Николай Николаевич даже позволял именовать себя «Николаем III». Но сами свергнуть Государя они не решались. Потому вступили в сговор с конституционными монархистами из Государственной Думы, а также и с республиканцами. За этими же стояли люди «в фаруках и с циркулями» - масоны. Когда эти масоны свергли Государя, они, естественно, Династии ничего не отдали. И более того, они имели на них компромат за Их участие в свержении Царя. Потому почти все Члены Династии и валили все с больных своих голов на Главу Государя. Мол, Сам во всем виноват. Сам «отрекся». Государь ясно видел и знал, откуда идет измена, но «изменить изменников» из Династии Он был не в силах. Он препятствовал. Потому и Вдовствующая Императрица-Мать в Своих «Дневниках» кривила душой. Не будет же Она писать, что участвовала в свержении Царствующего Сына! Она, как и другие, разрабатывала Себе алиби. Алиби Своей непричастности. Как и все остальные участники этого зла.

5. Особо отметить, что Франция попыталась использовать конфликт внутри Династии Романовых, чтобы сделать Россию республикой и таким образом подчинить Ее своему контролю, чтобы с максимальной выгодой для себя провести переговоры по итогам почти уже выигранной Первой мировой. Немцы ответили на это октябрьским переворотом, совершенно лишившим Францию влияния»… Союзная Англия запустила щупальцы в управление Россией через «брата зла» агента Керенского, одновременно управляемого таинственным «черным папой» из Америки.

Путь спасения России –

это выход из Ипатьевского Подвала





Для этого необходимо открыть всю Правду о февральской измене. Честно сказать о том, что происходило в Царском вагоне и Царской Ставке в «отреченные» окаянные дни. Рассекретить все архивы и засекреченные документы по Цареубийству и осудить настоящих злодеев. Поименно. А не тех, кого нам навязывает лукавое «следствие длинною в век». Тогда только будет возможно осознать и понять Истинную Гефсиманию и Голгофу Русского Царя… Его Благодатное служение так любимой Им России. Нам… Грядущим потомкам, так любящим Его и принявшим Царскую Жертву.

ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ ИПАТЬЕВСКОГО АДА – НЕОБХОДИМО ВЫНЕСТИ ИЗ ЦАРСКОЙ УСЫПАЛЬНИЦЫ ЕКАТЕРИНИНСКОГО ПРИДЕЛА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СОБОРА В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАХОРОНЕННЫЕ ТАМ ПОД ВИДОМ «ЦАРСКИХ» ОСТАНКИ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ И ЗАХОРОНИТЬ ИХ В ЧАСОВНЕ «ЖЕРТВАМ БЕЗБОЖНОЙ ВЛАСТИ»… ТОГДА МЫ ОЧИСТИМСЯ И, НАДЕЕМСЯ, ЧТО БОГ ПРИМЕТ НАШУ ЛЮБОВЬ И ТРУДЫ… И ПОКАЯНИЕ…









Слово схимонахини Николаи (Гроян)

Научная Конференция «Исторические основы возрождения Православной Монархии в России» - 24 Марта 2019 года в Москве - в конференц-зале Дворца Царя Алексея Михайловича в Царском Селе «Коломенское»