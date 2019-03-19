Недошивин: Джордж Оруэлл предсказал опасность чипирования для человечества

Даже с точки зрения отдельных специалистов использование чипов для человека может привести к большой беде, утверждает российский писатель и литературовед Вячеслав Недошивин. Использование чипов пока носит добровольный характер и насаждается под разными привлекательными предлогами.

"Дескать, вы не потеряетесь никогда, потому что мы будем знать, где вы находитесь. Если вы чипируете своих детей, им это будет только на пользу, потому что мы можем внушать им знания", — привел примеры благовидных приемов писатель. Об этом сообщает Рамблер.

Недошивин упомянул, что, по некоторым сведениям, идея чипов для людей родилась в Китае, уже продолжительное время чипы используются в некоторых спецвойсках в Америке, большое количество людей чипировано в Аргентине. Недошивин с возмущением отметил, что чипирование людей пытаются ввести и в России.

По мнению писателя, это крайне опасная идея. С помощью чипирования та небольшая кучка правителей, которая определяет судьбы мира, получит неограниченные ничем права и возможности не просто управлять отдельным человеком, но и подчинить себе целые коллективы людей.

Эксперт: тотальная чипизация — угроза правам и свободам людей

Различные социальные сети, интернет-ресурсы Google, Yandex и им подобные уже сейчас собирают информацию о каждом человеке на планете и передают ее спецслужбам. В условиях широких масс людей эти явления приобретают угрожающие признаки. При помощи компьютера становится реальным управление обществом, которое можно структурировать по замыслу власти.

"Я боюсь, наших детей и внуков ждут не самые светлые времена", — подчеркнул Недошивин и добавил, что в этом смысле Джордж Оруэлл был однозначно прав.

Sputnik Эстония уже рассказывал о том, что известный российский писатель и литературовед Вячеслава Недошивин представил широкой публике в Эстонии свою новую книгу «Джордж Оруэлл. Неприступная душа».

Изучению жизни и творчества легендарного англичанина Недошивин посвятил большую часть своей жизни. Предсказания Оруэлла в отношении возможного развития общества, прорисованные в романе «1984», в последнее время все больше привлекают внимание всего мира — они пугающе точно реализовываются в действительности, подтверждая тем самым далеко не позитивные перспективы для человечества, которые пугали самого автора.

Недошивин: Оруэлл не ошибся — американизм стал тоталитарным.





Источник: https://news.rambler.ru/other/41476192/?ut



