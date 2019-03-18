Кому служат артисты лейбла BLACK STAR ?





Современная музыка полностью пропитана сатанинским духом и сатанинскими ценностями. Всё это нацелено на деградацию молодого поколения, на развращение и отупление общества. В этом видео мы наглядно показываем оккультную причастность этих музыкантов. Символы и жесты никогда не попадают в клипы и СМИ случайно. Эти люди прекрасно знают, что они означают и кому они служат (по крайней мере лидер лейбла уж точно). Все нынешние события показывают только одно: мы живем в последнее время перед пришествием Иисуса Христа и конца света. Пророчества Библии исполняются на глазах.

Покайтесь, ибо время близко. 12.