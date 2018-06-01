

Вопрос о Православном Царе Помазаннике, осуществляющем в симфонии с Церковию крестное служение «Удерживающего» мировое зло и приход антихриста, в наши дни имеет огромное значение. Ныне мы расколоты и разобщены как никогда. Истинно верующие ждут Православного Царя как верного и крепкого Защитника Церковного Корабля — «внешнего Епископа Церкви», способного объединить здоровые силы всех Поместных Церквей и очистить Вселенскую Церковь от отступников и ересей. «Угроза растворения Святого Православия в невиданном ранее соединении всех ересей, под маской которого скрывается облик зверя, нависла над Церковию» — определяет дух времени схиепископ Иувеналий (Тарасов), Курский и Рыльский 1.



У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера



Царь грядет...

Серия: Схимонахиня Николая. Святые слова о Спасении Старца Николая (Гурьянова). Выпуск II.