Ювенальной системе в России быть! Закон о «запрете на воспитание» или как "ели детей в России"
- 12.11.2016, 11:05,
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Проголосовать за изменение спорной формулировки статьи 116 УК РФ - https://www.roi.ru/28599/
Как и обещали, просим к просмотру! Если вы ещё не знали или не верили в то, что в органах власти существуют деструктивные силы, лицемерные лоббисты западных технологий по разрушению самой важной основы нашего общества - семьи, рекомендуем ознакомиться с данным выпуском и сделать свой вывод по окончании просмотра.
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