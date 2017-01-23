Чудесное явление Иконы Святого Мученика Григория Распутина, супругам Владимиру и Марине Смирновым

ЧУДЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ МУЧЕНИКА ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА

СУПРУГАМ ВЛАДИМИРУ И МАРИНЕ СМИРНОВЫМ,

много потрудившимся для защиты доброго имени Старца

и очищения его памяти от клеветы и неправды,

ОСНОВАТЕЛЯМ ПЕРВОГО В МИРЕ МУЗЕЯ Г.Е. РАСПУТИНА-НОВОГО

в его родном селе Покровском

Икона Святый Мученик Григорий Распутин (лицо и оборот) Написана в двадцатые годы ХХ века.

Предположительно, сразу после мученической кончины праведника (17/30 декабря 1916 г.) по благословению и попечением Царицы-Мученицы Александры. Явлена любящим Старца и почитающим его жертвенный подвиг 17 декабря 2016 года в селе Покровском Дерево, левкас, темпера. 32х26

Частное собрание супруг Смирновых В.Л. и М.Ю. http://muzey-rasputina.ru в pdf формате

Снятие епитимии… Вымолили…

Мир наш оглушен криками и ослеплен фальшивым блеском, а все истинное, что от Господа, – тихо и смиренно. Оно не бросается в глаза, не создает шумиху вокруг себя, но укрепляет дух. О таком событии, укрепляющем дух, — чудесном явлении старинной Иконы Мученика Григория Распутина, написанной сразу после его убиения (17/30.12.1916), предположительно, по благословению Царицы-Мученицы Александры, — и освящении 17 декабря 2016 года Часовенного Столпа в его мученическую память, и хотелось бы поведать. А произошло это судьбоносное для духовной жизни России событие в неброском селе Покровском. В первом в мире музее Григория Ефимовича Распутина-Нового, основанном супругами Владимиром и Мариной Смирновыми в 1990 году. – То есть, в родном, Отчем Доме Григория… Но, прежде, обратимся к Священному Писанию…

Жил в древние времена Пророк Илия, великий Пророк. Он весь был пламя и буря. Обличал иудейских царей, истреблял языческих жрецов, низводил огонь с Небес и за свою великую по Богу жизнь, не вкусив смерти, подобно Праведному Еноху, был перемещен в теле на колеснице в некое сокровенное земное место, в котором и ожидает Дня Судного. Именно о нем, заслышав грозу, мы говорим: «Это пророк Илия катит по небу». В очень тяжелое время, когда израильтяне, отступившие от Бога и поклонявшиеся идолам, жестоко преследовали его, попросил Илия Господа, чтобы Он Сам явился ему.

И услышал он в ответ: «выйди и стань на горе пред Лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, и там Господь». По-славянски заключительные слова звучат дивно: «Глас хлада тонка, и тамо Господь» (3 Цар. 19.11).

Именно огненному Пророку Господь показывает самым наглядным образом, что Он входит в жизнь человека не в вихре, не в землетрясении, не в пламени, а в чем-то настолько тихом и неприметном, но вечном, что словами выразить очень трудно…

Так же тихо, неприметно, но благодатно и навсегда, вошел в жизнь основателей первого в мире музея светлой памяти Царского Друга – Владимира и Марины Смирновых – а вместе с тем, и в нашу жизнь — сам отец Григорий. Смиренный богомолец, странник одухотворенный, благочестивый русский Старец с посохом в руке… Пришел своей сокровенной, намоленной столетней Иконой, как бы ожидавшей часа явиться тем, кто любит его, кто желал и потрудился открыть Правду о нем… О нашем русском Пророке, молитвеннике о Руси и Святом Царском Роде…Церковь понимает Икону как особую форму откровения Божественной реальности. Некоторые образа избираются Промыслом Божиимдляособых знамений. А имя Пророка Григория мистически связано с судьбой России…

Закрепило, увековечило это судьбоносное явление освящение Памятного Креста - Часовенного Столпа на месте духовных подвигов Старца в селе Покровском. И веруем, что как при жизни стекались к Григорию толпы людей за живым Евангельским Словом, чтобы понять, как спасти душу, так и ныне, - со всех концов земли будут ехать для укрепления в Вере, для умиротворения духа ко Кресту Григория, в его Отчий Дом. И будут молиться, прося помощи у смиренного русского святого. Ибо в нем – «глас хлада тонка»…

Памятный знак – Часовенный Столп в селе Покровском

Воздвигнут попечением В. и М. Смирновых на родине Г.Е. Распутина

Освящен духовенством Русской Православной Церкви

в память Великомученика, Пророка, Чудотворца и Друга Царева Григория

на месте его духовных подвигов 17 декабря 2016 года,

накануне столетия со дня мученической кончины,

во избавление от епитимии - наказания:

«Ужасное 17 число, - писала Мученица-Царица Александра, -

и за это тоже страдает Россия. Все должны страдать за все,

что сделали, но никто этого не понимает»…

В январе 2001 года Старец Николай (Гурьянов), исполненный Духа Святого, открыл реченное ему Господом: «Епитимию (наказание) несет Бедная Россия за то, что сотворили с Человеком Божиим Григорием. Надо обязательно очистить память Старца от клеветы. Это необходимо для духовной жизни России, всей Русской Церкви и для нашего спасения»…

Чудесное явление Иконы Мученика Григория, а также установка и освящение Памятного Креста на месте, где Григорий Ефимович был поранен и пролил свою кровь в 1914 году, вселяет в сердце надежду, что епитимия – наказание Божие «за ужасное 17 декабря», когда был умучен Пророк, - снимается, изглаживается с соборной души нашего народа.



«Я верю, что настанет это время… Правды» (Г.Е. Распутин-Новый) Чаше всего, как только заходит речь о Григории Распутине, слышится в ответ: «Еще не время выяснять, кем он был. Наверное, мы так и не узнаем правды о нем»… Но это огромное заблуждение. Все думают, что придет Время… А Время-то уходит… И придет Время, когда Времени уже не будет… Царица-Мученица Александра сохранила в своей дневниковой записи пророчество Григория Ефимовича об Их дальнейшей судьбе. Прозорливец предуготовлял Августейшую Семью к последнему земному часу, зная, что его час уже настал: «Господи, поругание рабов Твоих [Царей], которое я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги Твои, Господи, как безславят слезы Помазанника Твоего. О, горе! Скажите нам: мы убили праведника, он не злословил нас, пойдем — покаемся — солнце померкло — и Света уже нет! Поздно!» Именно это слово — «Поздно!..» — произнес Батюшка Николай в ответ на вопрос: «Можно ли распространять иконы Мученика Григория Распутина?» — «Поздно… Мы опоздали… Потому что Россия, мы все — несем епитимию от Бога за убийство Пророка Григория. Теперь вы поняли?! Мы — наказаны, поэтому поздно: теперь будем терпеть все ниспосланное и сокрушаться… А Григорий свят и великий Мученик пред Господом. Иконы его нужны, пред ними молились, молятся, и будут молиться, и плакать, как и я, плачу и молюсь перед этим образом», — при этих словах отец Николай приложился к иконе Старца с Цесаревичем на руках. Самой любимой иконе, написанной по его благословению в 2000 году живописцем из Петербурга С. Б. Арсеньевым, монахом Григорием, постриженным в мантию по слову Батюшки в память Царского Друга за две недели до его упокоения. В одном из интервью 1912 года корреспонденту«Вечернего времени» сам Григорий Ефимович ясно сказал: «На меня со всех сторон нападают… Словно иглами меня всего колют. Но человек смиряется. В смирении главная его задача. Я переношу все несправедливости безропотно и только, когда остаюсь один, думаю, как люди злы… За что на меня нападают? Я ведь никого не трогаю, а если друзья спрашивают, то не могу же я не сказать правды… Ложь велика, но правда больше… Я ничего не боюсь, так как мне ничего не надо... Про меня говорят всякую грязь и хотят меня непременно опозорить, но я не сержусь ни на кого... Пройдет немного времени, и все убедятся, как были не правы гонения на меня. Я верю, что настанет это время». (Распутин о самом себе//Вечернее время. СПб.1912. № 70)

Преодоление мифов, лжи и стереотипов

Начало исследований в России по восстановлению доброго имени Григория Ефимовича было положено в 1989 году А.А.Щедриным, сделавшим на Царском вечере общества. «Радонеж» доклад: «Распутин – человек праведный, оболганный врагами Царя». Затем А.А. Щедрин опубликовал в 1994 свои основные духовные труды о Григории: «Друг Царей» и «Старец и Государь», давшие всем последующим исследователям глубокий материал и направление в поисках. Неоценимый вклад в распутиноведение внес тюменский ученый, писатель, журналист и издатель, один из выдающихся современных русских библиографов А.В. Чернышев. Он подготовил солидный трехтомник «Религия, свободомыслие и атеизм в Тюменском крае», позволивший многим ученым изменить взгляд на роль Григория Ефимовича в истории Царской России и обратиться к повременной печати, сохранившей безценные мысли самого праведника. Историк С.В. Фомин посвятил несколько лет своей жизни, проведя исследование темы «Распутин. Расследование», в результате которого вышли восемь томов, посвященных Царскому Другу и истории Императорской России. В 1996 – выход в свет книги историка и публициста О.А. Платонова «Жизнь за Царя. Правда о Григории Распутине», позднее - «Распутин и «дети диавола», «Правда и ложь о Григории Распутине». Подробно и добросовестно писали о Григории в исторических работах исследователи В. И. Большаков «По закону исторического возмездия»; В. Л. и М.Ю. Смирновы «Неизвестное о Распутине»; Ф. Н. Козырев «Распутин, которого мы потеряли»; В.Г. Цветков «Новый Друг». Замечательная работа Т.Л. Мироновой «Из-под лжи». Выходили и выходят серьезные публикации историка Л.Е.Болотина; В. П. Кузнецова (в газете «Жизнь Вечная»), Вячеслава Демина. Потрудился над очищением имени Григория доктор исторических наук А.Н. Боханов «Распутин. Анатомия мифа», «Распутин. Быль и небыль»; Ричард (Фома) Бэтс написал книгу «Пшеница и плевелы. Безпристрастно о Григории». Публицист И.В. Евсин составил несколько сборников «Оклеветанный Старец» и «Григорий Распутин. Прозрения, пророчества, чудеса»; Ю.Ю. Рассулин подготовил сборники «Новая Заповедь» и «Великий праведный Старец страстотерпец Григорий». Схимонахиней Николаей (Гроян) было написано Житие с Акафистом «Мученик за Христа и за Царя. Человек Божий Григорий. Молитвенник за Святую Русь и Ея Пресветлаго Отрока» (2000) и «Царский Китеж»…

Выше перечисленные публикации основываются на особой методологии церковно-исторических исследований – Истине. На русской идее, одним из основных символов которой и был Григорий Ефимович. Потому подвижник благочестия нашего времени Старец Николай (Гурьянов) и оставил нам духовный завет: «Надо скорее очистить Григория и все наше русское святое от неправды».

Мы должны отмыть имя Григория от скверны»

(М.Ю.Смирнова)

Итак, времяпришло, как и пророчествовал Григорий Ефимович, и стало очевидно, что он был страшно и подло оклеветан. Для того, чтобы была явлена Правда о Царском Друге, много и добросовестно потрудились супруги Владимир и Марина Смирновы, историки-краеведы из Тюмени.

Первый в мире Дом-музей Григория Распутина-Нового в Покровском,

Основан трудами историков-краеведов В. и М. Смирновых в 1990 году

Дом-музей в Покровском является уникальным, единственным в своем роде. Основанный Мариной Юрьевной и Владимиром Любомировичем музей стал одним из первых в России, да, пожалуй, и в мире, где трудятся именно над очищением светлого имени праведника от клеветы и наветов, где развенчивается образ Распутина-«чудовища», вылепленного бранными устами и злыми языками. Можно прямо сказать, что историки Смирновы внесли огромный вклад в преодоление стереотипов и мифов, созданных об их земляке.

Основная задача в работе музея, как следует из экспозиции, документов и тематики экскурсий, – дать людям возможность спокойно во всем разобраться. Рассмотреть, увидеть другого Григория – истинного подвижника. Григория – русского пророка, пророка апокалипсиса, то есть – последнего, предсудного времени. Обратим внимание на то, что именно это основная цель работы исследователей – доказать, что Григорий Ефимович был действительно личностию необыкновенной. Избранник Божий, «стоявший выше ряда пророков в рясах и пророчествующих в мундирах», и что вся его сила заключалась в особой близости к Богу, к Небесам, в христианских добродетелях, что и сделало его близким к Августейшей Семье. «Да, Григорий был именно Другом Царской Семьи. Распутин, Царь, Царица – это все едино» - таков итог экскурсий в музее.

Музей носит имя самого Г.Е. Распутина, о чем свидетельствует табличка на здании.

Основатели музея не прячутся за вывесками «историко-культурный центр» либо что иное. Супруги Смирновы честно и открыто посвятили всю свою жизнь именно Григорию Распутину, оклеветанному праведнику. Если и сейчас имя его шельмуется, то, представим, что было в девяностые годы! В бульварной, левой печати, людей, пишущих и говорящих доброе о Распутине, сразу называли «распутинцами», вкладывая в это слово презрительный и уничижительный смысл. Сколько мужества и сил необходимо было иметь, чтобы вынести все нападки и не отступать, но продолжать говорить доброе о человеке, о котором весь мир говорил только злое… Впрочем, как и ныне. Многие ли способны на это?!

«Если Имя Царственных Мучеников сегодня в известной мере ограждено церковной канонизацией, то глумление над памятью Царского Друга и богомольца Григория Распутина остается излюбленным оккультным ритуалом, необузданной страстью галахического хамитства», - справедливо замечает один из первых исследователей ритуального убийства Царской Семьи и Друга Царева А.А.Щедрин.

Супруги Смирновы трудятся неустанно, претерпевая множество препятствий, но и получая явную помощь и заступничество самого угодника Божия Григория. Не забудем, что музей этот – частный, а это значит, что никакой помощи от государства нет. Как рассказывала Марина Юрьевна, многие важнейшие документы приходилось выкупать за немалые деньги, которые Владимир Любомирович, супруг, зарабатывал, как и некогда сам Григорий Ефимович – извозом. За прошедшие четверть века супругам удалось собрать много важной информации о земляке. Ведь музей создавался, когда еще были живы старожилы, которые помнили замечательного односельчанина.

Краеведам удалось установить, наконец-то, подлинную дату рождения Григория – 9/22 января 1869 года, введя в научный оборот метрические книги Покровской слободы. Они официально подтвердили, с документами в руках, что факты, порочащие жизнь Григория, были подло и безстыдно сфабрикованы. «Мы должны были начать отмывать имя земляка от скверны», - говорит Марина Юрьевна…

Удалось супругам отыскать и некоторые вещи, которыми лично пользовался Старец. Если бы ни их усилия, мы были бы лишены этих святынь. Это и икона Симеона Верхотурского, и блюдо, и ложка с личной монограммой Царицы-Мученицы Александры Феодоровны, и старый кованый сундук, трюмо, старинный венский стул, наличники от дома Старца.

Помимо личных вещей семьи Григория Распутина (посуды и мебели), среди уникальных экспонатов — его личные записки, письма, погон с шинели Святого Царя-Мученика Николая II, коронационные тарели с изображением Императора Николая и Императрицы Александры Романовых, изготовленные во Франции к дате Их помолвки, «ходынская» кружка и другие ценные экспонаты. Святыня – погон с шинели Царя-Мученика Николая, которую Он носил до последних дней Своей земной жизни. Дар музею тюменского мецената С.А. Киверина Фондовая коллекция музея, собранная еще в советские времена, постоянно пополняется. И вот, совсем недавно, музей получил в дар особо важный «экспонат»… Григорий пришел в свой отчий дом… И благословил… Пишу эти строки с замиранием сердца. Ибо очевидно, что чудесное явление Иконы Мученика Григория Распутина, написанной в начале ХХ века (что подтвердила тщательная экспертиза, проведенная тюменским коллекционером С.А. Кивериным) – в дар музею именно ко дню установки и освящения на месте его духовных молитвенных подвигов Памятного Часовенного Столпа, - это событие не от человека. Это особый знак, знамение от Бога. Благословение всем, любящим и почитающим жертвенный подвиг Друга Царева, но, прежде всего, рабам Божиим Владимиру и Марине Смирновым. За их труды по очищению от клеветы и лжи Страдальца за Христа, Царя и Русь. Итак, в первом в мире частном музее в память Г.Е. Распутина, созданном более чем четверть века назад, 17 декабря 2016 года появилась одна из первых его Икон, столетней давности. Дарованная Богом Святыня, подтверждающая, что Григорий у Бога – Свят. Верх Иконы, где отчетливо видна надпись: Святый Мученик Григорий Распутин (фото В. и М. Смирновых) «Один из самых волнующих моментов наступил, когда Марина Юрьевна показала присутствующим старую Икону, - свидетельствует Татьяна Тихонова, освящавшая торжества корреспондент и находившаяся вместе с нами в этот памятный день в музее. - Казалось бы, ничего особенного. Однако в левом углу по-старославянски написано: «Святой Мученик», в правом — «Григорий Распутин». Проведена экспертиза. Икона подлинная, написанная в 20-х годах прошлого столетия. Подарена семье Смирновых известным в Тюмени коллекционером, которому предложили купить ее накануне столетия убийства. «Эта икона для меня – знак, — сказала Марина Юрьевна. - Уважаю критичных, думающих людей. Многие читали роман Пикуля о Распутине и другие книги, его очерняющие. Но сегодня есть и другие произведения, которые показывают этого человека с совершенно другой стороны. Читайте, думайте. Возможно, от общего, коллективного осознания новых истин и жизнь пойдет другая». ( http://tumentoday.ru/2016/12/17/cherez-sto-let-posle-.. )

- Марина Юрьевна, расскажите, как пришла идея установить Столп и провести церковный обряд освящения, который наделал так много шума? – спросила корреспондент «Сибинформбюро» Светлана Голякова, также присутствовавшая при явлении Иконы.

— Я понимала, приближается столетие смерти. Книгу дописать я не успеваю – «Григорий Распутин – пророк русского апокалипсиса». Уже лет пять работа идет, никак не могу закончить, как-то она трудно складывается. Я понимала, напишу статью, другую – не уровень. Хотелось какой-то памятный знак. И тут все сложилось. Наконец, получила документы на эти три сотки, где раньше стоял у Распутиных амбар и конюшня. А у нас есть фотография, где он стоит на этом месте, держит на руках дочь и рядом еще сын и дочь. И я решила, что это место нужно как-то по-особому отметить.

Григорий Ефимович с детьми: Матреной (слева), Варварой (на руках) и Дмитрием

— А откуда у Вас появилась Икона, которую вы представили на церемонии освящения Столпа?

— Ситуация с Иконой очень интересная. Однажды, когда один из тюменских художников передавал в музей свой портрет Распутина, я стояла и думала: у меня жизнь на это положена, больше тридцати лет на все это [ушло]. Жизнь к финалу подходит, пенсия скоро. И при всем моем неприятии мистики я подумала: ну, хоть какой-то бы знак Григорий Ефимович мне подал. Я его даже во сне-то никогда не видела. Меня, кстати, часто спрашивают: «Вы, наверное, его во сне видите?» Я говорю – нет, никогда. Муж еще добавляет – и, слава Богу, психика устойчивая.

И вот, стою, размышляю: никакого знака за тридцать с лишним лет. Может, я тоже самозванка, иду по ложному пути, пытаясь его отмыть? А может, все совсем не так? И вот, буквально за две недели до столетия смерти, случилось следующее.

В Тюмени есть очень серьезный коллекционер Сергей Аркадьевич Киверин. Я заскочила к нему, пригласить на мероприятия в Покровском, а он подает мне Икону. Я в этом ничего не понимаю. Беру, смотрю, думаю – «Спаситель». И так вроде: «Ага». А он мне: «Что, ага? Читай». Слева написано - «Святой Мученик», справа - «Григорий Распутин». Я по кракелюрам (трещины красочного слоя лака в произведении живописи – авт.) вижу, что это очень старая вещь. […] Я спрашиваю Сергея Аркадьевича: «Где взяли?» - «Принесли». Я рот боялась открыть. Потому что знаю психологию коллекционеров – у них снега зимой не выпросишь. Но, сказала ему: «Я понимаю, что это для Вас вещь очень редкая, а для меня - культовая. Я возьму любой кредит в банке, продайте мне ее». Он мне ее подал и сказал: «Забирай и уходи, пока не передумал». Не взял ни копейки.

Конечно, для людей верующих это Икона. Для меня, все-таки, больше экспонат. Но, меня чем поразила матушка Николая (схимонахиня Николая (Гроян), одна из наиболее последовательных сторонников прославления Григория Распутина — прим. ред.) – она сказала: [«Чудесно к вам Григорий Ефимович пришел. Для укрепления Веры. Как благословил ваши труды. В столетие мученической кончины, за две недели до даты. Ведь Икону могли принести в музей, зная, что за любые деньги выкупите. Но сам Григорий определил иначе. Пришел к доброму состоятельному человеку, сердце которого вместило. Он ее выкупил и подарил вам. Но главное - Григорий-то к себе Домой пришел этим Образом»]. […] Поэтому, для меня эта Икона – как знак какой-то: «Нет, Марина, ты все правильно делаешь, продолжай».

(http://www.vsluh.ru/longreads/213http://www.vsluh.ru/longreads/213)

Икона Святой Мученик Григорий Распутин – начало ХХ века

дар мецената Сергея Аркадьевича Киверина супругам В. и М. Смирновым

Фонд Музея Г.Е. Распутина. Дерево, левкас, темпера. 32 х 26

Икона Святой Мученик Григорий Распутин К настоящему времени это первое из известных иконописных изображений

Человека Божия Григория Ефимовича Распутина-Нового

Первая четверть XX века. Рязань. 34 х 28. Дерево, левкас, темпера.

Фотография из фондов музея Г. Е. Распутина в Покровском В. и М. Смирновых Образ хранится у владельца - коллекционера Сергея Аркадьевича Киверина

Очевидно, люди подвиг совершали, молясь перед этими Иконами

Был Святой Григорий Ефимович, но его убили… Наследник Русского Престола Цесаревич Алексий страшно страдал. «Во время болезни матрос Деревенько однажды приносит Ему просфору и говорит: «Я в церкви молился за Вас, и Вы помолитесь Святым, чтобы они помогли Вам скорее выздороветь!» А Наследник отвечает ему: «Нет теперь больше Святых!.. Был Святой Григорий Ефимович, но его убили… Теперь и лечат Меня, и молятся, а пользы нет. А он, бывало, принесет Мне яблочко, погладит Меня по больному месту, и Мне сразу становится легче». — Вот вам и Старец, вот и смейтесь над чудесами!» — многозначительно закончил профессор» (Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера Русской Армии и Флота. Т.2. Нью-Йорк. 1954. С 252). «Распутин на Иконе» Очевидно, что Иконы Святого Григория стали появляться сразу после его мученического подвига. Ибо «христианские мученики, - пишет известный церковный историк Е.Е. Голубинский, - издревле почитались Церковию как святые уже по самому факту пролития ими крови за Христа. Для их прославления не было необходимости в особенно тщательном предварительном исследовании их житий». Подтверждением почитания служит, наряду с прочими, и следующий факт. Исследователь биографии Царского Друга Анастасия Рахлис опубликовала сообщение об очередной удивительной находке тюменского ученого, давшего огромный материал для прославления отца Григория: «Нашла у А.В.Чернышева, в его аннотированном указателе литературы о Григории Распутине: «Распутин на иконе»//Безбожник.1939. №12 (675). 21 апреля. С.3: «В краеведческом музее села Керенского (Пензенская область) хранится Икона, изготовленная монашками местного Тихвинского монастыря. На ней изображен Григорий Распутин. Икона вделана в золоченую раму, над которой укреплены Царская Корона, Скипетр и Держава. На обороте надпись: «Старец Григорий, 1914 год». До 1931 года эта икона находилась в монастырской церкви, и на нее молились верующие» ( http://vk.com/grigori_yefimovich_rasputin ). Кто знает, сколько еще иконописных изображений существовало в то время? В начале двадцатого века… И новоявленный образ из Рязани, подаренный в фонды музея меценатом Сергеем Аркадьевичем Кивериным, полагаем, один из многих… Батюшка Николай (Гурьянов), которому многое было открыто Господом о Царской Семье и Григории, утверждал: «И до нас молились Мученику Григорию, и мы ему молимся… Ибо это угодно Богу, и Царственные Мученики этого желают, и многие духовные люди в Церкви». Существовал в начале века также «Акафист Распутину». Один экземпляр оного был изъят в ходе следствия в 1937 году под Пермью. Фотография со следственного дела опубликована И. В. Евсиным в книге «Григорий Распутин. Прозрения, пророчества, чудеса» (С. 24). И стоит заметить, что Акафист Старцу Григорию, найденный у его почитателей, отнюдь не самочинен, а законен, как и иконописные Образа. Как утверждает автор, он был издан святой Царицей-Мученицей Александрой сразу после его мученической кончины и широко разошелся в народе. «За чтение этого Акафиста большевики приговаривали верующих к расстрелу. Так, в 1937 году по следственному делу № 3147, за чтение религиозной литературы и Акафиста Старцу Григорию Распутину в Суксунском районе Пермской области арестовали 15 человек. Всем им дали высшую меру наказания – расстрел». Упокой, Господи, души мучеников за Веру Христову!.. И кто знает, может, когда-нибудь будет нам явлен и этот Акафист, как были явлены в Покровском два дивных образа святого Мученика Григория, написанные столетие тому назад.

Голос Царственных Святых:

«Григорий — Святой Мученик»

Конечно, верующий человек не нуждается в «развернутом экспертном заключении о времени написания икон», чудесно явленных в отчем доме Григория, там, где он вымаливал жизнь Наследнику Престола Цесаревичу Алексию и продление веку Царской Руси. Ибо святой подвижник, по меткому выражению современников, - «пригоршня чистой русской земли, полная таинственной силы, перенесенная на петербургское болото с шири сибирских степей и равнин». Заболоченному сознанию, конечно же, трудно принять на веру очевидное чудо Григория в явлении этих двух намоленных Икон. Одно хранение коих уже было равносильно подвигу.

Не навязывая своих убеждений, выскажу предположения в отношении этих двух иконописных изображений. Полагаю, что написаны были образа под водительством и по благословению самой верной и преданной духовной дочери отца Григория – святой Царицы-Мученицы Александры. Государыня, помимо несокрушимой веры в его несомненную святость, прекрасно знала богословско-канонические основания прославления святых.

«Он — святой Мученик», — веровала Императрица. А мученичество во Христе – святость есть. По Ее Августейшей воле, спустя месяц после изуверского убийства праведника, в январе 1917, было издано под Ее же редакцией, краткое Житие Григория Ефимовича, под названием «Новый Мученик». Там проводилась мысль, что он был святым человеком Божиим, одухотворенным опытным в Исусовой молитве странником, и по своему жизненному подвигу и кончине должен почитаться именно как Мученик.

«К брошюре приложены фотографические снимки, сделанные с Распутина при извлечении его из воды. При этом поясняется, что судорожно-сведенные руки Распутина надо понимать так, что одной рукой он молится, а другой благословляет. Оригиналы этих снимков, как святыню, хранили Царица Александра Феодоровна и бывший министр внутренних дел Протопопов. Брошюра эта усиленно распространялась среди воинских частей, отправлявшихся в действующую армию» (Чернышев А. В. В поисках могилы Григория Распутина. Возвращаясь к напечатанному // Русь. 1994. № 4 (13). С. 126).

Следует особо напомнить о месте захоронения святого Мученика Григория — в алтарной части строящегося в Царском Селе, на земле А. Вырубовой, Храма Преподобного Серафима Саровского, на закладке коего за месяц до убийства молился и сам Григорий Ефимович: «Закладка Аниной церкви, — писала Императрица Государю в письме от 5 ноября 1916, — прошла хорошо, Наш Друг был там, а также славный епископ Исидор, епископ Мелхиседек и наш Батюшка [прот. Александр Васильев]»…По некоторым сведениям, со временем здесь предполагалось учреждение скита или даже небольшого монастыря. «21 марта 1917 […] собирались закладывать монастырь по проекту архитектора Зверева» (Фомин С. На Царской страже. С. 345).

Именно Царица Александра

благословила надпись на иконе: «Распутин»

Далее привожу воспоминания, которые позволяют думать, что именно Царица Александра Феодоровна благословила написание этих двух явленных в Покровском икон. Доказательством тому – надпись с указанием фамилии - «Распутин». Известно, что традиция именования иконописных изображений не предполагает написание фамилии святого. Обратимся к тексту, чтобы понять, почему именно фамилия начертана на иконных досках. «Государыня, — писал, например, в книге «Распутин и Россия» Б. Алмазов (Прага. 1922), — по совету приближенных решила построить в память Григория Распутина монастырь его имени. Идея сооружения монастыря была одобрена и Николаем II. Государыня находила, что монастырь должен называться просто «Распутинский», а Царь с этим не соглашался, предлагая назвать его «Григориевский», на что Государыня резонно заметила, что Григориев много и что это не обезсмертит его имени. В разговор вмешался контр-адмирал Нилов, который предложил назвать будущий монастырь «Царскосельским». Эта идея очень понравилась Государыне, Которая, не уступая, однако, в Своем решении, остановилась на комбинированном названии. Получилось, таким образом, название «Царскосельский Распутинский монастырь». Предполагалось соорудить и обитель на родине Распутина в Тобольской губернии, близ села Покровского» (Ватала Э. Григорий Распутин без мифов и легенд. М. 2000. С.702-703)… Кто знает, может, сбудется желаемое Царственными Святыми, и воссияет монашеская Обитель – Покровско- Распутинская?! В память о человеке, который искренно и горячо любил и чтил Августейших Святых, доказательством чему была вся его жизнь, которую он за Них, не колеблясь, положил.

Блаженный Старец Григорий – весьма чтимый при жизни праведник Итак, мы доподлинно знаем, что почитание Старца Григория началось уже при его подвижнической, полной святости и добродетелей жизни. Сохранился очень важный и знаменательный документ, составленный царицынскими христианами вскоре после посещения их города Григорием Распутиным: «Много тысяч православных царицынских людей через уполномоченных свидетельствуют, что блаженный старец Григорий имеет печать божественного призвания; дары благодати ему даны такие: безстрастие, чудотворение, прозорливость, благодатный ум, изгнание бесов. Те, которые судят его, сомневаются в его правоте, пусть послушают Апостола, говорящего: «Вы ищите доказательства на то, Христос ли мною говорит, испытайте лучше самих себя, в вере ли вы, о нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должно. Уполномоченные народом Косицын, Попов, Шмелев»(Чернышев А.В. Выбор пути. Религия и Церковь в Сибири. Сборник научных статей и документальных материалов. Вып. 11. С. 75). Народное почитание Мученика Григория Нового Сама мученическая кончина святого выявила огромное народное почитание. В русской душе ореол мученичества уже и есть святость. «Вопреки рассказам некоторых мемуаристов о радости петербуржцев по поводу смерти Г. Е. Распутина, это, по словам осуществлявшего личную охрану Царя жандармского генерала А. И. Спиридовича, — не более чем «аристократическая легенда». В действительности простые люди были встревожены случившимся, — пишет С. В. Фомин. — После извлечения тела Г. Е. Распутина из промоины в Петербурге, согласно безпристрастным отчетам полиции, множество людей устремилось к реке, черпая воду из того места, где он принял мученическую кончину. Эту воду разносили как святыню по домам. Так начиналось народное почитание Царского Друга, обнаружившееся сразу же после его мученической кончины! Народное почитание Мученика подтверждал даже один из его убийц – В.М. Пуришкевич. Согласно записи, выявленной уже после его смерти, к месту обнаружения тела Г.Е. Распутина в Малой Невке сразу же «стали стекаться целыми вереницами, главным образом женщины, начиная с самых верхов и кончая низами, с кувшинами и бутылками в руках, чтобы запастись “освященной” распутинскими останками невской водой». Кинооператор Иван Фролов, проводивший киносъемку, в своих написанных уже в советское время воспоминаниях, сообщал, что, снимая прорубь у Петровского моста, он стал свидетелем «паломничества… к месту обнаружения трупа». Люди, по его словам, «негодовали. Раздались выкрики: “Это кощунство! Здесь пролилась святая кровь Старца… А они станут это показывать в синематографе всякой черни, которая будет улюлюкать… Не позволим ему снимать… Гоните его!” […] Взвалив камеру на пролетку, мы уехали прочь» (Фомин С.В. Весь ветром подбит. М.2015. C.349-352). И позже, когда мощи умученного праведника были кощунственно извлечены «братьями зла» из земли, а затем и из гроба, по причине опасения, что к ним будет паломничество, поклонение, что «святцы пополнятся еще одним святым» (слова А.Ф.Керенского), землю, лежавшую у гроба, разбирали и уносили домой. А щепочки от самого гроба, от сломанной крышки, бережно собрали и также унесли как святыню. Вот так русский народ относился к Григорию – Cвятой! «Распутин нарушил неписанный закон, — размышлял позднее один из свидетелей уничтожения мощей Мученика, — сделался близким человеком Монаршей Семьи и завладел частию пространства, на котором веками топтались в подобострастии разные там нарышкины, лопухины, юсуповы. Безсильные привлечь внимание к себе, вернуть прежнюю власть и внимание Царя, они принялись поливать помоями Распутина» (Возчиков В., Козлов Ю., Колтаков К. Костер для «святого ч…» Бийск.1998.С.211-212). Керенский и временщики «боялись после убийства паломничества к его останкам. Высшее духовенство — тоже» «Следует определенно заявить, — отмечает С. Фомин, — что именно по прямому указанию министра юстиции А. Ф. Керенского и с одобрения прочих временщиков был совершен акт осквернения могилы. При этом было совершено святотатство: из гроба украли, а впоследствии продали икону Божией Матери [Знамение]. Преступники открыто глумились над телом православного, уже представшего на Суд Божий. Наконец, тело кощунственно сожгли. Обо всем этом открыто писали газеты, смакуя грязные подробности. Все это Великим Постом… И… никаких протестов со стороны церковной иерархии, Св. Синода, насколько известно, не последовало… Впрочем, также как и в связи с арестом и содержанием под стражей Православного Царя, Царицы, Наследника Цесаревича (тяжко больного Мальчика), юных Царевен… (Так чего же мы хотим после всего этого, православные?!!)» Совершенно очевидно, что временное правительство опасалось, что впоследствии обнаруженная могила Царского Друга Григория превратится в место религиозного паломничества, и что память о нем будет сохранена в сердцах верующего народа. [И ныне некоторые церковные круги так же боятся народного почитания Григория и в Царском Селе, у Креста, установленного на его могиле, и на его родине в Покровском]. В «Биржевых ведомостях» был опубликован откровенный текст, признающий этот факт: те, «кто имеет право и обязан охранять спокойствие народа, распорядился раз навсегда избавить толпу от соблазна и перечень святых от непрошенного нового имени» (Биржевые ведомости.1917. № 16133. 13 марта. С. 2) «Капитан Климов, — писали в «Русской воле» от 9 марта 1917, — рассказывает подробности о тех фактах, которые привели его к мысли о том, в каком именно месте был погребен Старец. Прежде всего, в народе, после убийства Распутина, вошло в непонятное никому обыкновение брать у лесных складов в целебных и религиозных целях немножко снегу и щепку с постройки Часовни [где был погребен под будущим Алтарем святой Мученик Григорий], кусок мерзлой земли и другие сувениры». Когда кощунники начали вскрывать могилу, весть об этом святотатстве мгновенно распространилась, и к вечеру того дня, 8 марта, как сообщала повременная печать, к Часовне потянулись «несметные толпы солдат и простого народа». Оставшуюся «крышку гроба разломали на куски. Каждый хотел оставить себе на память кусок крышки»… Многие чтители Старца собирали снег и землю с места его погребения».[…]Как писали в газетах, в первых числах марта 1917 года «в печати уже мелькали известия, что около трупа [Григория] стали создаваться различные толки, и чей-то угодливый старому порядку голос нашептывал провокаторское известие о чудесах, обнаруженных у гроба». «В приведенном пассаже, — отмечает далее исследователь, — характерно не только безусловное отрицание apriori возможности самих чудес, но и навешивание на тех, кто был их свидетелем, кто в них верил, политического ярлыка приверженности Царскому режиму, обвинение в провокаторстве. Но ведь это — еще и еще раз повторим! — народное почитание Старца Григория, начавшееся сразу же после его мученической кончины!» (Фомин С.В.) Пророк Григорий видел, что надвигалось на Россию Здесь уместно будет привести покаянное слово священномученика Гермогена Тобольского (Долганова), бывшего изначально пламенным другом Старца Григория, а затем, под воздействием клевет и наущению врага превратившегося в яростного и жестокого гонителя святого: «Я остался один. Надев туфли, вооружившись очками, я принялся за чтение газет. Первое, что мне бросилось в глаза, это было сообщение о смерти Григория Распутина... Я невольно подумал: вот, он гнал меня, и за него я нахожусь сейчас на положении ссыльного, но возмездие было близко, и кара Божия обрушилась на него, и он убит! Вдруг, я никогда не забуду этого момента, я ясно услышал громкий голос Григория за спиной: «Чему радовался?.. Не радоваться надо, а плакать надо! Посмотри, что надвигается!» Я обомлел в первую минуту от ужаса... Уронив газету и очки, я боялся повернуться, да и не мог сделать этого... Словно остолбенел. Наконец, перекрестившись, я быстро встал, оглядел келью - никого! В прихожей тоже никого!.. Опустившись на кресло, я не знал, что предпринять! В это время раздался стук в дверь и обычная молитва: «Господи Иисусе!» - «Аминь!» - с трудом ответил я; вошел с едой мой келейник. Не успел он переступить порога, как я его осыпал вопросами, не встречал ли он кого-либо по дороге и в коридоре и не разговаривал ли он с кем-нибудь по дороге, на что получил отрицательный ответ!.. Я не мог ничего есть, тщетно стараясь объяснить себе этот странный случай... Наконец я задал себе вопрос: «Чей голос слышал я?» - Пришлось ответить: «Григория!..» Я не мог в этом ошибиться! Не мне тебе [Б. Н. Соловьеву] рассказывать, ты это не хуже меня знаешь, что Григорий был особенным человеком, и много чудесного связано с его личностью. Одно скажу, я с трудом дождался вечерни, после которой я отслужил по нему панихиду, давно примирившись с ним...» (С.В. Марков. «Покинутая Царская Семья») Один путь — Правды «Для нас важно установить одно, — пишет исследователь Андрей Щедрин,— даже современники оценивали личность Распутина неодинаково. И никакой, даже самый пристрастный человеческий суд не произнес еще до сих пор о нем своего слова. Все сказанное о Распутине — не более чем мнение или, как мы теперь знаем, сознательная клевета. Однако один голос, едва слышимый из-за завываний лжи и раскатов злобы, но вполне внятный для чуткого слуха — голос Мучеников Царского Служения, безпримерным подвигом стяжавших Благодать и дар свидетельствования об Истине, — этот голос говорит о праведности того человека, чье имя стало нарицательным для мира — Григория Распутина. И мы не можем не прислушаться к этому голосу. Всепроникающая клевета попыталась обезценить в наших глазах и последнее свидетельство Святых. Известны высказывания некоторых далеких от Царской Семьи людей, которые говорили о том, что будто бы в ссыльный период Царственные Мученики отреклись от Распутина, поняв, что были обмануты им. Но время опровергло и эту ложь. В ставшем недавно известным признании одного из тайносовершителей екатеринбургского беззакония, главного убийцы Царя, Янкеля Юровского, помеченного тайным мистическим клеймом (Юр — Лобное место — Голгофа), имеется прямое указание. — В момент смертного тайнодейства ладанки с изображением Распутина находились на Честных Телах Царственных Страстотерпцев. Так Святые свидетельствовали о сопричастности Своего Друга Их Небесной Славе. Что же делать нам, маловерным, ослепшим духовными очами и не имеющим непосредственного видения, но требующим доказательств, подобно тому, как лишенные телесного зрения по запаху, по звуку, по совокупности совершающихся в окружающем перемен пытаются составлять картины происходящих событий? У нас есть один путь. Тот, который избрал преосвященный Гермоген, бывший другом, а потом самым ярым гонителем Старца по доверию к возводимой на него клевете. Вразумленный чудесным знамением, Владыка, по его словам, духовно совершенно примирился со Старцем Григорием и служил по нем панихиды, как в ссылке в Жировицком монастыре, так и позже на Тобольской кафедре, куда Промыслом Божиим он был назначен после революции и где своей молитвой и заступничеством поддерживал находившуюся в заточении Царскую Семью» (Николай Козлов (Андрей Щедрин). Памяти Старца. Святой Мученик Григорий Распутин (Новый). Страшное Божие наказание постигает народ, Если он убивает Пророка (Старец Николай (Гурьянов) А теперь вернемся мысленно ровно на сто лет назад… Чтобы глубже осознать, что с нами случилось. Вернемся в Петроград, стольный гордый град, отдавший на заклание Царскую Семью и гнавший, терзавший, и, наконец, умучивший святого праведника, посланного Самим Богом сибирского богомольца Григория, пришедшего спасти от погибели все наше русское святое, не причинившего никому зла… Силы, духовно разлагавшие русский народ, были теми же силами, что стремились опорочить Царского Друга в глазах русского человека и убить его. Им это удалось, но последствия этого жертвоприношения ужасны. Россия несет епитимию… Наказание… Страшное Божие наказание постигает народ, если он убивает Пророка. Хрупкая фигура Друга Царева оказалась плотиной, сдерживавшей великие потоки крови, которые затем смешались с кровию его врагов и гонителей, и смыли их самих с лица Русской Земли. Бог послал такого человека, как Григорий, в Россию накануне страшных потрясений, чтобы спасти от беды. Предостерегал и останавливал зло, посылая Своего избранника в обезумевший мир. Даже в языческий город Ниневию послал Пророка Иону, дабы возвестить о грядущем наказании. Жители Ниневии покаялись, и Бог помиловал их. Однако в большинстве других случаев, когда Бог посылал пророков, их не слушали, но гнали и убивали, а после смерти – злословили. Вот и Григория так… Он был послан Богом для укрепления Царской Семьи в наитруднейшее для России время. Мог остановить кровь Наследника Цесаревича Алексия, что было неподвластно никаким врачам. Это имело глубокое мистическое значение. Григорий был призван Господом предотвратить грядущее кровопролитие. Если бы к его Вести прислушались! Как к Вести Пророка Ионы… «Григорий Ефимович был пылающий Светильник, - делает вывод исследователь его подвига Олег Жиганков. – Он был воплощением изложенной в Евангелии Правды Божией, - недаром враги называли его «Книжкой»… Григорий учил Царей и Народ от Слова Божия, от Священного Писания. Он жил Им… И все, чему он хотел научить людей, - это слушать и слышать Слово Божие, Евангелие, - и следовать Ему. Он горячо молился, чтобы русский народ взял в руки Евангелие, а не мечи. Если бы его тогда послушали… Или хотя бы сейчас… Из многих воспоминаний знаем прореченное Григорием: «Я скоро умру в ужаснейших страданиях. Но что делать? Бог предназначил мне высокий подвиг погибнуть для моих дорогих Государей и Святой Руси»… Писательнице Тэффи (Н. Лохвицкой), открыл: «Хотят убить… Одного не понимают, меня убьют, и Рассеи конец. Вместе нас похоронят. Беда, темно, просвету нету. Вздохнуть не могу. Боль в груди. Убить хотят. А того не ведают, ежели меня один раз убьют, Рассею один раз разделят, ежели два раза, то два раза разделят. А если бесы трижды меня убивать станут, так трижды разделят. Воронье… Тяжко Божие наказание. Сердце ноет. Спать не могу. Сожгут они меня, безбожники. Чую, сожгут, мертвого сожгут. Они не знают: Распутина убьют, Рассеи конец. Не попусти безумным торжествовать. Они не меня будут жечь. Огонь по всей Рассеи пройдет. Мне плохо. Всем плохо будет, горько будет… Вспомни, вспомни потом. Трижды Рассеа пожарами займется. Я дым от пожарищ нутром чую, гарью пахнет. Куда не пойду, всюду гарь. Убьют меня, а месяца так через пяток и полыхнет. Все тонет в крови, велика погибель, без конца печаль» (Из интервью с писательницей Тэффи. Архив Губонина М.И.) «Немного терпения, немного милосердия… Бог благословит Россию…» Настал последний день…16 декабря 1916 года. Григорий Ефимович вернулся от Всенощной на Пророка Даниила из Казанского Собора, где истово, слезно молился, предвидя все, что грядет… Грядет на Россию… На весь мир… Приведем последние слова, сказанные святым Старцем своим духовным чадам, которые сохранились в их памяти: «Когда меня они убьют, а они меня точно убьют. […]

Он ласково улыбнулся, но на глазах у него были слезы.

– Я вас всех люблю во Христе и хотел бы никогда с вами не разлучаться, но может быть, скоро придется мне вас покинуть. […] Бог правит всей нашей жизнию и все, что бывает, то по Воле Его. Вот вы мне все говорите: будь осторожным, но разве осторожность кого от смерти спасла? Истинный христианин не должен страшиться смерти, а идти навстречу ей, когда она приходит: раньше или позже, что делать! Но тот, кто хочет меня убить, должен быть хитер, как я, иначе не дерзнет, побоится не только людей, но и Бога, потому что я Его слуга, и Он отмстит за смерть мою... Убивающий – ничто, это, может быть, очень несчастный человек, ему когда-нибудь Бог простит... Но те, кто его подстрекают на убийство, уговаривают убить, работают во тьме, внушают ненависть – вот истинные преступники, они в ответе за все беды России! Если они меня теперь убьют – конец Царствованию Николая Второго! Преступление против Слова Божия тяжко карается. […] Воля Божия, которая всем правит, а не куколки на ниточках, которые думают, что они все творят, они сами часто не знают, что делать, чтобы совершить то, что хотят!»… Служителей той силы, которая управляла убийцами, Григорий Ефимович называл «братьями зла». «Только бы десять лет мне пожить еще! – говорил он. – Все можно было бы спасти... Царевич войдет в совершенные лета, здоровье Его улучшится, Он в Свой черед станет Императором... Война останется как страшный сон. Только немного терпения, немного милосердия, чтобы все стали счастливы! Бог благословит Россию... Я уеду на Афон молить Пресвятую Богородицу спасти и сохранить нас». (Фомин С.В. Весь ветром подбит. М.2015. C.326). О запрете почитать Мученика Григория Часто в церковном обществе ссылаются на запрет почитания Григория Ефимовича Архиерейским Собором 2004 года. Замечательно выразил отношение православного народа к этим «запретам» О.А. Платонов в статье «Старец Григорий и церковные либералы»( http://ruskline.ru/monitoring_smi/2004/11/04/starec_grigorij_i_cerkovnye_liberaly Деяния этого Собора противоречат не только процедурно-каноническим нормам, но и духовным основам Православной Церкви, одно из фундаментальных самоопределений которой – «Соборная». Соборность Церкви традиционно понимается как представительство отнюдь не только епископата, а всей церковной полноты. В своем докладе на Епархиальном собрании г. Москвы 15 декабря 2001 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II сказал: «В последнее время появилось довольно много, с позволения сказать, икон Царя Иоанна Грозного, печально известного Григория Распутина и других темных исторических личностей, причем прекрасно изданных. Им составляются молитвы, тропари, величания, акафисты и службы. Какая-то группа псевдоревнителей православия и самодержавия пытается самочинно, «с черного хода» канонизировать тиранов и авантюристов, приучить не очень осведомленных людей к их почитанию. Неизвестно, действуют ли эти люди осмысленно или несознательно. Если осмысленно, то это провокаторы и враги Церкви, которые пытаются скомпрометировать Церковь, подорвать ее моральный авторитет». Когда я прочла эти гневные строки праведному Батюшке Николаю (Гурьянову), он спросил, волнуясь: «Это кто так говорит?» — Ответила: «Патриарх». — «Патриарх?! Прости его, Господи и помилуй!» — с сокрушением молвил Батюшка. — «Как же так?! Ведь Патриарху такие слова даже думать нельзя, а не только произносить… Прости его, Господи… Что-то такое кривенькое у них. Так нельзя!» Батюшка Николай о тех, кто злословил, клеветал, гнал и продолжает гнать Г.Е.Распутина, сказал: «Помоги, Господи, им нести свое наказание»… И добавил: «Грешно быть с чернителями заодно… Бог не простит». После отрицательного решения Собора Архиереев в 2000 году (затем, и в 2004), отец Николай предпринял все возможное для прославления церковным народом Великомученика Григория: благословил написать и издать Житие, составлять Службу и Акафист, писать иконы, ставить Храмы в его святую память - великого русского Пророка Григория… На все это отец Николай получил извещение от Самого Господа и Царственных Святых… Ибо уже поздно… Сейчас гораздо позже, чем мы думаем… Дар Старца Николая (Гурьянова) свидетельствовать об Истине Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Нет ничего светлее и сильнее истины, равно как нет ничего безсильнее лжи, хотя бы она прикрывалась безчисленными покровами»… Батюшка Николай не боялся обличать изуверское беззаконие. Я не встречала на своем пути иного человека, который бы имел такую свободу души и внутреннюю независимость от ложных условностей. Незлобивый от природы, он никогда не позволял неправде господствовать над собой, был честен и мужественен, неподвластен тьме и заблуждениям. Благодатное сердце его ведало Христа, и он ни на минуту не сомневался, что Григорий Ефимович свят, Мученик пред Небом. И низкий ему поклон, что не унес он это знание с собою в Вечность, оставив нас в глухом помрачении. Отец Николай подарил нам духовное сокровище, которое стяжал молитвенным трудом, стяжал ведение истины в отношении Григория и смог донести и до наших сердец, найдя много душ, которые с благодарностию приняли это сокровище. Ведь многие гнушались Григорием не от злобы, а от неведения, по злому навету, исходящему от жестоких и гневных людей, питающих вражду ко всему Царскому и Русскому и не желающих потрудиться самую малость, чтобы прикоснуться к правде. Никакой «рассудочный» душевный анализ некоторых священнослужителей и их предположения о том, что Батюшка Николай «плохо знал историю», «не был осведомлен с основными историческими событиями» и мог заблуждаться по причине «преклонного возраста» и старческой доброты и наивности, не могут быть взяты во внимание, ибо в Православии иной закон — Благодати. Некогда отцы наши задались вопросом: какая добродетель выше всех? Стали называть — каждый то, что предпочитал из своего подвижнического опыта: один назвал пост и воздержание, другой — молитву, третий — молчание, плач, покаяние, иной милостыню… «Но Антоний Великий назвал главным духовное рассуждение, без которого все остальные подвиги не только не принесут пользу, но и неисцелимо повредят. Все самое лучшее и самое правильное без духовного рассуждения превращается в коварнейшее зло, отравляет душу более всякого тяжкого греха. Но что такое «духовная рассудительность»? Называют ее еще «разум Христов» или «око ума», а отец Серафим (Роуз) очень удачно зовет «православием сердца». Можно сказать, что это есть новое, как бы шестое чувство, духовное зрение, которым человек видит духовную сторону вещей, «корни» вещей, событий, протянутые в духовный мир — за пределы обычных рассудочных понятий. Посевается это «чувство» в душе христианина при Таинстве Миропомазания, а раскрывается и проясняется по мере его личного духовного подвига и роста»(Архим. Лазарь (Абашидзе). Меч обоюдоострый. Благодатный огонь №4. 2000. С. 33). У отца Николая было духовное зрение, чистое око ума, разум Христов и православие сердца, — а оно, замечает архимандрит Лазарь (Абашидзе), в отличие от душевного разумения и знания, «видит и вглубь, и вширь, и в прошлое, и в будущее, просто видит — необъяснимо, недоказуемо, помимо логики, без анализа и испытания. Бог открывает это знание — в духе человека, в сердце». Батюшка стяжал Благодать Святого Духа и был просвещен Ею, это доподлинно известно, а мы не имеем той духовной высоты, чтобы дерзко «оспаривать» ведомое и извещенное от Духа Старцу: на нем был дух древних отцов и подвижников, и пламя его молитвы пробилось сквозь толщу тьмы и лжи. Он пребывал во Свете… Но что могут свидетельствовать о Свете современные исследователи-миссионеры, которые не имеют ни молитвы, ни благодати, ни дерзновения, ни веры, ни любви к Богу?! Если они вооружены тусклыми фонариками материализма и едва видят очертания предметов… Разве им открыта суть вещей, как отцам, прежним старцам?! Не имея силы ушедших отцов, они только и повторяют как «заклинание» — «послушание священноначалию», и совершенно отсутствует в их призывах желание знать главное: Волю Божию… И послушание Истине, то есть Христу, отсутствует в их наставлениях. А молитвы и подвиги отцов для них лишь «старческая немощь»! Отцы же наши были всегда с Богом и слышали Его прикровенное Слово. Батюшка Николай донес до Церкви благословение Божие — исповедал святость незабвенного Григория и очистил ото лжи, заповедав это и нам, его пастве. Ныне множество народа стали наследниками его благословения — чтить и любить Царского Друга Григория как свято чтили и любили его Августейшие Страдальцы, прославленные Вселенской Церковию, знавшие силу его молитвы и подвиг. Одухотворенный странник, молитвенник-чудотворец, человек Божий и пророк, искренний настоящий Друг и духовный отец — именно так воспринимали личность Григория Ефимовича Царственные Святые. Григорий любил Их больше жизни и отдал ее, не колеблясь, за своих «обожаемых Монархов». Он ушел, выполнив предреченное Богом — стал жертвой чистой великого святостию Русского Народа за Царя. Скорбная, плачущая, тихо молящаяся Русь Прикровенная, Царский Китеж, отдала лучшего из сынов. Они были самыми близкими его сердцу, и именно Их слово об отце Григории является для всей церковной полноты словом решающим. Вновь и вновь приводим заключение безпристрастного следователя ЧСК Руднева В. М., в результате всестороннего расследования убедившегося в том, что все обвинения, возводимые на Григория Ефимовича — клевета. «Источник влияния Распутина при Дворе была наличность высокого религиозного настроения Их Величеств, и вместе с тем Их искреннего убеждения в святости Распутина, единственного действительного предстателя и молитвенника за Государя, Его Семью и Россию перед Богом» (Руднев В. М. Правда о Царской Семье и «темных силах». С.14).

«Григорий Ефимович – Глыба!»

(Смирнов В.Л.) После чудесного явления Иконы Григория в отчем доме в Покровском 17 декабря 2016 года прошло немного времени. И вот, 4 января 2017 года, получила от основателей музея Владимира и Марины Смирновых весточку, от которой сердце затрепетало: «Матушка Николая! Вы не представляете, что сегодня было! В 9.00 утра подошло [к музею] 3 автобуса по 45-48 человек. [Мы] вынесли все диваны, вешалки, стулья. Двери открыты… [А на улице за 30 градусов мороза!] После погона [Государя]Николая [Александровича] Марина показала Икону [Мученика] Григория… Все стояли молча с минуту… Одна женщина встала на колени и заплакала… Я в первый раз для себя с удивлением понял: ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ – ГЛЫБА! Стояли пожилые мужики, школьники… И это было единение народа…Фотографировать рука не поднялась». Это ли не свидетельство народной любви к человеку, отмеченному Богом, особо одаренному, владеющему духовными дарами, какие не даны обыкновенным смертным?! Это ли не любовь к оболганному, затравленному и умученному «братьями зла» русскому святому?! Это ли не начало снятия епитимии за допущенное убиение Божия Пророка, Царского Пророка Григория Русского?! Именно о таком церковном почитании Мученика Григория – реальном факте народной жизни - и говорил благодатный Старец Николай. «Любовь ко Святым — любовь к Богу, - говорил отче. - Праведников подобает твердо защищать, и ложьна них - обличать. Надо любить Святых».

Схимонахиня Николая (Гроян)

Рождение Григория Ефимовича,

9/22 января 2017