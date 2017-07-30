Сохранение и защита природных ценностей и зелёных зон

Сохранение природы это процесс, связанный с сохранением природных ресурсов. В каком мире и какой среде мы хотим жить?Богатством обычно считают деньги или имущество, но богатством, что не измерить деньгами, являются и неповторимые природные творения – леса, луга, горы, болота, реки и озера, что образовывались на протяжении столетий, и даже тысячелетий, и наделяют нас необходимой для жизни энергией. Поэтому каждый несет ответственность за экологию и окружающую среду, в которой живет, которую сам создает и бережет.Что такое отходы?Отходы это любые предметы или вещества, от которых их владелец освобождается или решил или вынужден освободиться. Но некоторые виды отходов могут прожить вторую жизнь, например, ПЭТ бутылки. Правильно утилизируя отходы, бутылки попадают в предприятия по вторичной переработки, перерождаясь для второй жизни, и все начинается заново. Поэтому, правильно обращаясь с отходами, можно частично избежать загрязнения природы.Не выбрасывай мусор ни в лесу, ни на лугу, ни у своего дома! Мусор вокруг тебя создает непривлекательную среду. Более того, в зависимости от выброшенного материала, разложение отходов в природе очень длительный процесс. Например, пластмасса, в отличие от бумаги, в природе разлагается очень долго, полиэтиленовые пакеты под воздействием света и воды разлагаются от 10 до 20 лет, но большая часть пластмассы в окружающей среде не разлагается и не изменяется, а засоряет природу. В момент, когда полиэтиленовые пакеты разлагаются (это может быть даже спустя 1000 лет), вредные вещества, находящиеся в материале пакетов, выделяются в почву, в которой мы выращиваем продукты питания, и в воздух, которым мы дышим.Зачем сортировать отходы?Сохранять природу можно разными способами.Один из них – сортирование отходов. Сортируя отходы, сберегаются природные ресурсы, сортированные отходы используются повторно, не загрязняется окружающая среда, таким образом не создается угроза здоровью человека. Чтобы сократить объем отходов, появившиеся отходы по возможности используются как сырье в производстве, но для этого необходима их сортировка по категориям: пластмасса, бумага, стекло.Например, чем больше мы отделяем бумагу, картон, макулатуру от мусора и перерабатываем в новую бумагу, тем меньше лесов нужно будет вырубить, чем больше мы будем отделять ПЭТ бутылки и пластмассу от остального мусора, тем меньше используем нефти и меньше загрязним природу.Как сортировать?Сортировка отходов не требует ни времени, ни каких либо особенных ресурсов. Сортируя отходы, главное, это отделить от бытовых отходов такие виды отходов, которые можно сдать на вторичную переработку.Пластмасса –пустые ПЭТ бутылки, емкости, коробочки, пленки и пакеты.Промой и очисти от пищевых остатков и расплющь.Не подходят: грязные пластмассовые изделия, бутылки для масла, емкости для йогурта, сметаны или маргарина, игрушки.Стекло–все виды стеклянных банок, баночек, бутылок.Промой и очисти от пищевых остатков.Для переработки не подходят: стекла зеркал, автомобильные стекла, бутылки для масла, оконные стекла и осколки.Бумага и картон –все бумажные упаковки, картонные изделия, газеты, журналы, книги, бумажные/картонные изделия – коробки, коробочки и т.д.Очисти от примесей и расплющь.Для вторичной переработки подходит: газетная бумага, картон, бумага для письма, книги, не сортированная бумага, разные виды бумажных/картонных изделий, в том числе скрепленные.Не подходит: мокрая, грязная, содержащая пищевые примеси, ламинированная бумага и картон.Как я могу сохранить природу?Если тебя беспокоит сокращение природных ресурсов, вот несколько советов, следуя которым ежедневно, ты сможешь сберечь любимую природу.Отправляясь за покупками, возьми с собой сумку из ткани или другого материала, что бы в магазине не покупать полиэтиленовые пакеты. Бутылку от купленного напитка, будь она из пластмассы или стекла, после использования отправь в соответствующий контейнер для отходов.Не выбрасывай бумагу, на одной стороне которой что-то распечатал, написал, или нарисовал, переверни и используй бумагу со второй стороны. Не бросай использованную бумагу к остальным отходам, отложи в сторону и собери свою стопку макулатуры, которую позже можно сдать, что бы её переработали в новую бумагу. Таким образом ты сохранишь леса от вырубки.Участвуй в толоках.Сортируй отходы. Таким образом каждый из нас сможет участвовать в сохранении природы.Забота о своем месте жительства является обязанностью каждого человека. И так как последствия изменения климата затронут нас всех, это и твоя проблема, и всех жителей планеты, поэтому каждый из нас является частичкой решения. Даже небольшие перемены в твоем поведении и поведении твоей семьи и ежедневные поступки смогут смягчить последствия изменения климата. К тому же сохранение климата зачастую значит экономию денежных средств, при этом не снижая качество жизни. Неси ответственность за свои луга, леса, озера и наш общий дом – планету Земля.