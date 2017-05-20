ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР РЯДОВОЙ 25-ГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА ИВАН КИРНОВ

1 августа 1914 г. началась Первая мировая война, которая оказала колоссальное влияние на весь ход развития мировой цивилизации.

На фронтах Первой мировой сражались более 60 миллионов человек и среди них и сотни тысяч воронежцев.

Воевали отважно, продолжая славные традиции русского воинства. В битвах совершали ратные подвиги, отмеченные многочисленными боевыми наградами. В системе наград Российской империи одно из почетных мест занимал Георгиевский Крест, вручение которого производилось исключительно за личное мужество на поле боя. Министерство обороны и федеральные архивы в настоящее время проделывают огромную работу по увековечиванию памяти Георгиевских кавалеров, создаются электронные базы данных. В Воронеже на Терновском кладбище создан мемориал в честь 36 участников Первой мировой войны, уроженцев Воронежской губернии – полных кавалеров военного ордена Георгия Победоносца.

Сколько жителей Воронежской губернии получили Георгиевские кресты пока мы не знаем. Однако во многих семьях сохранились устные предания или письменные свидетельства о героизме их предков в годы Великой войны.

В старинном воронежском селе Бабяково в 1892 году в семье крестьян Ивана Михайловича и Екатерины Михайловны Кирновых родился первенец, который был крещен Иваном. Через два в семье будет прибавление – родится мальчик Дмитрий. Судьба будет благосклонной к супругам Кирновым и накануне Первой мировой в семье будет 7 детей, что по тем временам было обычным явлением. Как и многие бабяковцы, наряду с традиционным земледелием, имели подсобное предприятие по выработке крахмала, которое громко называли «паточным заводом». Но собственно завод – это один котел, в котором варили патоку.

Иван вырос и в возрасте 18 лет женился на Анне из с. Усмань-Собачья (ныне Новая Усмань). Вместе с братьями пел в церковном хоре.

В 1913 году по постижению призывного возраста был призван в армию, службу нес в знаменитом 25-м пехотном Смоленском генерала Раевского полку.

1 августа 1914 г. разразилась Первая мировая война. Полк участвовал в Первой мировой войне в составе 7-й пехотной дивизии V армейского корпуса 5-й армии Северо-Западного фронта (с июля 1916 года в составе 11-й армии Юго-Западного фронта). Первый бой с неприятелем полк принял у Замостья на границе с Австро-Венгрией, где развернулась знаменитая Галицийкая битва, в результате которого русские войска заняли почти всю восточную Галицию, почти всю Буковину и осадили Перемышль.

По семейным преданиям сражался И.И. Кирнов храбро: ходил в атаку, участвовал в ночных вылазках. Запомнились и рассказы о том, как он снимал с проволочных заграждений трупы русских солдат, которые немцы размещали для подрыва боевого духа наших войск.

В 1916 году летом начался знаменитый Брусиловский прорыв. 11 армия Юго-Западного фронта, куда входил 25-й пехотный Смоленский генерала Раевского полк 2 июля 1916 года перешел также в наступление. Победы быстро сменились неудачами. Немецкая армия, в отличие от австро-венгерской, сумела мобилизовать все свои силы против 11 армии и уже 14 июля 1916 года германские войска перешли в контрнаступление…

В семейных преданиях, в этих боях рота Ивана Кирнова была загнана в болото, от пуль противника и холода почти все русские воины погибли, в живых остались только двое. Иван Кирнов спася, забравшись на дерево. Спасшихся наградили Георгиевскими крестами.





Однако архивные документы иначе описывают подвиг Ивана Кирнова: «В бою 15 июля 1916 г. у д. Новоседлины, при отбитии атаки противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто другой не решился на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели».

Быть может позднее, Иван Кирнов принизил свой подвиг, ведь при советской власти хвастаться заслугами перед Царем было опасно.

Но пока шла война, власть и общество всячески поощряли героев. Иван Кирнов получил отпуск, он провел его в родном селе. Односельчане встретили его с почестями, все уважаемые жители стремились пригласить в гости. Во время церковного хода шел впереди процессии.

Через несколько месяцев ситуация в стране резко изменилась. В феврале 1917 г. разразилась революция, монархия рухнула. Армия начала разлагаться.

25-й пехотный Смоленский генерала Раевского полк стал на позиции большевиков. И. Кирнов был избран в полковой солдатский комитет. В июне 1918 года полк был расформирован в Воронеже. Иван Кирнов продолжил службу уже в рядах Рабоче-Крестьянской армии.

После гражданской войны вернулся к мирной профессии земледельца. В годы новой экономической политики завел крепкое хозяйства, растил детей. Но внутренняя политика страны резко изменилась. Хозяйство Ивана Ивановича было признано кулацким и было раскулачено. Семью сослали в Архангельскую область. В 1933 году вернулся и поселился в Воронеже. Устроился на работу столяром. Наступил 1937 год. 4 октября 1937 г. Иван Иванович Кирнов был арестован и по Постановлению тройки УНКВД по Воронежской области осужден по ст. 58-10 УК РСФСР к 10 годам исправительно-трудовых лагерях. Освободился в 1947 г.., умер в 1950 г.

Судьба героя Первой мировой войны Ивана Ивановича Кирнова была типичной для многих в те сложные и неоднозначные годы. Героизм в мировой войне, трагедии в послевоенные годы. Сегодня мы потихоньку возвращаем целый героический пласт нашей истории, который мы долгие годы старались забыть. Но во многих семьях сохранились фотографии времен Первой мировой войны. Взгляните на фотографию Ивана Ивана Кирнова, сделанное в конце 1916 или в начале 1917 года. На нас смотрим молодой и волевой человек. На груди уже весит Георгиевский крест, но обратите внимание – эта часть фотографии - пострадала от времени. Возможно, кто-то из родственников, а может и сам Иван Кирнов соскребли эту часть снимка.

Но все скрытое всегда рано или поздно становится явным. Архивы открывают свои тайны и в год 100-летия Брусиловского прорыва отдадим дань уважениям его героям, в числе который был и рядовой 25-го пехотного Смоленского генерала Раевского полка Иван Кирнов.

Материал подготовила: Овсянникова Наталья: культура Воронежа