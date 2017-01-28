Памяти старца Григория Распутина

Григорий Распутин был знаковой фигурой при дворе императора, имел огромное влияние на императорскую семью и славился своей любвеобильностью. Как погиб и куда делось наследство Распутина.

Истоки заговора против Царя и Распутина

В 1916 году Первая мировая война была в самом разгаре. Но Россия уже устала от войны, даже царский двор втихую разделился на два лагеря - сторонников и противников мира с Германией.

К первому лагерю, предположительно, принадлежала императрица Александра Фёдоровна и целитель царской семьи Григорий Распутин, а экстравагантный племянник царя Феликс Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович (который, возможно, сам имел амбиции на престол) были за продолжение войны. За продолжение войны были и все противники сближения царской семьи с "мужиком" - так в России называли Григория Распутина. Даже адмирал Колчак, ни разу не видевший Распутина даже издали, осуждал Государя за близость к целителю. Вот характерный пример. В бытность своей службы на флоте адмирал, по его словам, едва сумел подавить офицерский бунт в ответ на распространившийся слух о том, что Распутин желает посетить военные корабли. Колчак и сам негодовал на Распутина за это намерение, вскоре выяснилось, что слух был ложным, но отвращение к старцу после этого случая у Колчака, по его собственному признанию, сохранилось.

Вообще, убийство Распутина так или иначе стало составной частью заговора против царя – сейчас общеизвестно, что руководство русской армии планировало отстранить Николая от власти, в том числе саботируя приказ на подавление петроградского мятежа "голодных" февраля 2017 года. Но невразумительные выступления буквально сотен бунтовщиков и дезертиров (Петроград все время войны снабжался вполне прилично и голода в нем не было), как известно привели к отречению от престола царя, увидевшего, что его распоряжения никем не выполняются.

Григорий Распутин - крестьянин села Покровское Тобольской губернии. Приобрёл всемирную известность благодаря тому, что был другом семьи российского императора Николая II, более того, в определённых кругах петербургского общества имел репутацию "царского друга". Родился в январе 1869 года, погиб в декабре 1916 года. В браке имел трех детей, революцию и войны пережила только эмигрировавшая из России Матрёна Григорьевна Распутина.

Как это было?

Об убийстве Распутина много написано самими его якобы убийцами, ни один из которых, кстати, не понес наказания. Общеизвестно, что убийц было пятеро. Князь Феликс Юсупов, великий князь Дмитрий Павлович Романов, депутат Госдумы Вадим Митрофанович Пуришкевич, а так же на подхвате доктор Станислав Сергеевич Лазорверт и некий поручик Сухотин Сергей Михайлович. И Пуришкевич, и Юсупов, которых распирало от собственной значимости, написали мемуары, где присвоили лавры убийц Распутина каждый себе, причем Юсупов практически слово в слово повторил написанное у Пуришкевича.

Общепризнанной при убийстве Распутина является роль друга Пуришкевича – врача Лазоверта как шофера во время доставки Распутина в Юсуповский дворец и впоследствии при перевозке уже его тела к мосту; как врача-отравителя, напичкавшего ядом ужин Распутина и, наконец, как того, кто квалифицированно мог установить и подтвердить факт смерти старца.

Все очевиднее становится и роль поручика Сухотина – видимо, штатного "палача" для Распутина. В ночь с 16 на 17 декабря 1916 года (30 декабря по новому стилю) Сухотин по приглашению своего давнего друга князя Юсупова принял участие в убийстве "старца" Г.Е. Распутина, которое произошло в подвале дворца Юсуповых на Мойке. В следственных материалах об убийстве Распутина фамилия Сухотина отсутствует.

Впервые в истории заговора он был упомянут как "поручик С." в выдержках из Дневника В.М. Пуришкевича "Смерть Распутина", изданных в 1918 году. Полностью его фамилия была названа лишь в мемуарах князя Юсупова, изданных в Париже в 1927 году.

Позднее в мемуарах друга Юсупова, С.М. Сухотин был прямо назван убийцей Распутина:

"... Принято считать, о чем все до сих пор писали, что Распутина убил Пуришкевич. На самом же деле в него стрелял и его фактически прикончил Сухотин. Но чтобы его не подвести, об этом решили скрыть и держать в секрете, а его выстрелы принял на себя Пуришкевич, – иначе ему бы не поздоровилось. Если Великий князь Дмитрий Павлович был сослан в Турцию, то что бы сделали с простым поручиком??"

Кстати, поручик был не прост. Вырос в семье Льва Толстого (его мачехой была одна из Толстых), в войну был ранен и контужен на всю голову, хорошо и умело стрелял с юных лет в Ясной Поляне, позднее был (недолго из-за болезни, правда) первым мужем внучки Толстого – Софьи, последней жены поэта Сергея Есенина, кстати.

Очень может быть, что сценарий убийства Распутина значительно отличался от его исполнения. Возможно, фактически главные роли в преступлении предназначались его организаторам "простолюдинам" - врачу-отравителю Лазоверту и киллеру Сухотину. Последний, очевидно, должен был произвести контрольный выстрел в умершего от цианистого калия старца, и помочь Лазоверту вывезти тело Распутина из дворца к проруби.

Напомним очевидное: Феликс Юсупов закончил Оксфорд и был мужчинкой нетрадиционной сексуальной ориентации. Этот факт неоспорим, более того, от гей-бесовщины его пытался излечивать сам Распутин: "Гришка лечил Феликса так: раскладывал жертву на пороге комнаты и порол ремнем до тех пор, пока наш Дориан Грей не молил о пощаде". До нас дошли слова Распутина, сказанные им князю: "Мы тебя совсем поправим, только еще нужно съездить к цыганам, там ты увидишь хорошеньких женщин, и болезнь совсем пройдет". В 1914 году гей Юсупов женился на племяннице Николая II Ирине и якобы "исправился". Поверить в то, что напомаженный принц мог стрелять в человека, а затем бить его до смерти – тяжело. К тому же мемуары Юсупова рисуют убийство совсем не так как его описывает другой "стрелок" - Пуришкевич.

Навряд ли был способен на убийство сам Пуришкевич, прозванный в юности "Володька-сумасшедший" за экстравагантность поступков; в депутатстве Пуришкевич был очень похож на Жириновского своими причудами и эскападами, принесшими ему, впрочем, всероссийскую популярность самого разного толка.

След французский, почерк английский

"Ни британское, ни немецкое правительство не могли остаться в стороне от развития событий в Российской империи. Если бы император Николай II вышел из войны, восточный фронт потерял бы треть миллиона российских солдат, что сместило бы чашу весов в пользу Центральных держав, - заявил недавно в интервью Birmingham Mail Крис Аптон, ведущий специалист по истории Университетского колледжа Ньюман в Бирмингеме. - Распутин обладал огромным влиянием при дворе, и что самое главное – считалось, что Распутин является главным сторонником мира с Германией. Желающих устранить его было предостаточно".

В том числе среди агентов иностранных держав в России, среди которых хорошо известен англичанин Освальд Рейнер. С юных лет он был очень умён, что позволило ему в 1907 году поступить в Оксфорд (там он и познакомился с Феликсом Юсуповым). Рейнер отлично владел французским, немецким и русским языками, что вызвало интерес у британских секретных служб. В 1915 году Рейнер стал агентом в Петрограде.

Исторические исследования последних десяти лет показывают, что из версий убийства Распутина верна та, по которой его застрелили, а не утопили и не отравили. На его теле были обнаружены три раны, нанесённые тремя разными видами огнестрельного оружия.

Причем смертельный выстрел в голову, произведенный из револьвера Webley, в последнее время все чаще приписывается экспертами Рейнеру, сообщает Birmingham Mail. "Сам Николай II был уверен, что британские агенты приложили руку к смерти Распутина, и даже заявлял об этом британскому послу", - рассказал Аптон Birmingham Mail. Но так как в России вскоре началась революция, никто из подозреваемых так и не предстал перед судом.

Рейнер впоследствии также помогал Юсупову переводить его мемуары о Распутине, изданные в эмиграции, в которых ни слова не говорится о роли Великобритании в заговоре. И всё же, по мнению экспертов, именно Рейнер и Юсупов были ключевыми игроками в этом деле.

Войти в клетку со львами

Напомним еще раз: идет юбилейный 2017 год: 100 лет падению самодержавия, Февральской и Октябрьской революциям, гибели империи, началу Гражданской войны... Отчего все посыпалось именно тогда? Что предвещало обвал, с чего все началось? По логике — с того, что под занавес уходящего года в Петербурге был убит Григорий Распутин.

С именем Григория Распутина связано столько мифов, что их хватило на три поколения его потомков. Сегодня разглядеть за этими мифами семейное прошлое настойчивее многих историков пытается правнучка тобольского крестьянина Григория Распутина Лоранс Юо-Соловьефф, с которой намедни встретился корреспондент журнала "Огонек".

Нарядный павловопосадский платок, чехол для телефона, украшенный хохломой, в комплекте со славянской фамилией, произносимой на французский манер,— "русскость" коренной парижанки мадам Юо-Соловьефф не знает границ. С первых минут разговора становится ясно: интерес к перипетиям российской истории начала ХХ века для нее дело глубоко личное. Ведь именно это время определило историю ее семьи.

Из семерых детей Григория Распутина до взрослого возраста дожили трое: Матрена, которая еще в Петербурге сменила свое "деревенское" имя на более светское — Мария, Варвара и Дмитрий. После того как Дмитрия с семьей сослали в Салехард (ориентировочно в 1930-х, точная дата не установлена), а Варвара просто исчезла (одна из версий — скончалась в госпитале от тифа в середине 1920-х), Матрена осталась его единственным потомком, которому удалось пережить все революции и войны первой половины века.

Незадолго до своей смерти Распутин оставил любимой дочери записку: "Скорее беги, пока светло". Матрена не оставила ее без внимания: добыла для себя и мужа новые документы и решилась на побег. На западе был фронт, так что из Петербурга отправились в Европу через Владивосток! Путь занял почти два года и был полон приключениями: золото царской семьи на каждой станции искали в багаже, поезда застревали на Транссибирской магистрали по нескольку месяцев, мятеж подняли чехословаки, перед самой посадкой на пароход Матрена родила своего первенца, дочь Татьяну, а на пароход грузились, когда во Владивостоке уже хозяйничали интервенты. Путешествие получилось почти кругосветным: оставив позади Сингапур, Японию, Суэцкий канал, семья высадилась в итальянском Триесте, оттуда через Прагу двинулась в Берлин. Еще через четыре года перебрались в Париж. Там Матрена танцевала в Театре Империи, пока в начале 1930-х ее не заметил директор американского цирка Barnum. Знаменитая фамилия заинтересовала антрепренера — он пообещал взять Матрену на работу в цирк и увезти ее в Америку, но с одним условием: сначала она должна войти в клетку со львами. Именно с этой семейной легенды внучка Матрены Распутиной, Лоранс, и начинает рассказ о своих родных.

Интервью

Конечно, бабушка согласилась,— гордо улыбается Лоранс.— После побега от революции, Первой мировой и Гражданской войны клетка со львами ее уже не очень пугала...

Историю своей семьи мадам Юо-Соловьефф, которая сейчас живет в пригороде Парижа, изучает и рассказывает уже не первый год. В свои 73 года Лоранс уже несколько раз побывала в родной деревне прадеда и бабушки, что в Западной Сибири. На одной из ее фотографий — два ряда укрытых снегом изб, между ними — неровная колея, а над крышами — хмурое небо. Показывая мне фото, которое Лоранс сделала во время одного из таких путешествий в Покровское, она без экивоков называет деревню своего прадеда "унылой долиной".

Да ведь здесь ничего не изменилось с тех пор, как мои предки уехали из этих мест в прошлом веке! — возмущается она.— Думаю, точно таким же здесь было и средневековье — все те же маленькие избы. Почти вижу, как моя бабушка гуляла по этой же дороге...

А сами-то жители Покровского помнят, что здесь когда-то жил Распутин?

Конечно. Когда я впервые побывала в Покровском в 2005 году, я ходила по деревне, стучалась в двери, спрашивала жителей, помнят ли они, что это деревня Распутина, все отвечали: "Ну конечно, знаем". И многие почтительно относятся к этому человеку. А вот когда во Франции выясняется, что я правнучка Распутина, люди обычно просто ахают.

Когда среди других эмигрантов во Францию приехал Юсупов, он очень быстро написал книгу воспоминаний "Конец Распутина", в которой подробно рассказал, как он "убил дьявола". Книга была очень популярна в 1930-е годы, а репутация Распутина соответственно была очень плохой...

А что вы знали о Распутине?

Что почти все, что о нем рассказывают, неправда. Что он никогда не был монахом, как любили говорить в Европе, что он никогда не устраивал безумных дебошей. Мне об этом рассказывали в детстве — теперь я обязана рассказать об этом... Да, он был родом из деревни, он приехал в Петербург с грязными ногтями, он не умел ни читать, ни писать до 40 лет, он действительно начал сильно пить после 1914 года — так сильно было его отчаяние из-за войны, в которой участвовала Россия. Он считал, что Россия погибла, что она уже разрушена, поэтому он и пошел за Юсуповым, чтобы его убили. Поэтому он написал своей дочери: "Скорее беги, пока светло".

Ведь он знал, что до конца года умрет. На него уже было совершено несколько покушений. Конечно, когда он шел к Юсупову, он прекрасно понимал, что это далеко не невинное приглашение на чай. Конечно, он рисковал.

Какой вы помните вашу бабушку, Матрену Распутину?

Она научила меня танцам, некоторым русским словам, песням, она сама пела постоянно! У нее были голубые глаза с сиреневым оттенком, знаете, как барвинок, цветок такой. Куда бы она ни входила, на нее сразу все обращали внимание. Она была очень светлым человеком, но скажу вам по секрету: к ней многие тянулись и сторонились ее одновременно. Впрочем, как и меня. Люди сторонятся меня даже сейчас. У меня есть друзья, которые говорят: "Знаешь, Лоранс, ты мне очень нравишься, но я не могу представить тебя своей семье". Просто потому, что я потомок Распутина.

А Распутина сегодня многие знают во Франции?

Конечно, здесь "Распутин" — это имя нарицательное, которым иногда называют политиков, которые слишком любят давать советы. Хотя прадед не занимался никогда политикой! Правда в другом: царица Александра, которая видела в нем чуть ли не посланника Божьего, убедила Николая спрашивать совета Распутина только в отношении характера людей. Глядя на кого-то, он точно мог сказать, хороший перед ним человек или плохой. Но он совершенно ничего не понимал в политике! Тем не менее, я слышала, что он спровоцировал революцию. Да-да, говорят, что он точно виноват в революции 1917 года, в Гражданской войне, а еще в Первой мировой войне и чуть ли не в войне 1940 года, когда в Париж пришли немцы. Единственное, в чем его пока не обвиняли,— это в убийстве...

Французы постепенно понимают, что им не все рассказали о Распутине, русские, думаю, тоже постепенно понимают, что он не так однозначен, как его всегда представляют. Когда меня спрашивают, что я думаю о Распутине, я честно отвечаю, но если мне не верят — пускай.

Как часто вы бывали в России?

Много раз. Мне нравится там. На улицах, конечно, все ведут себя довольно прохладно, запросто могут хлопнуть дверью у вас перед носом и ни за что не попросят прощения, случайно задев в толпе. Но когда ты попадаешь в гости к русским... Там так тепло! У французов есть свои достоинства, но у русских очень тонкий вкус, когда речь идет о гостеприимстве. Это я все к тому, что, конечно, менталитеты разные и я хорошо отношусь к французам, но нужно уже перестать упрекать русских во всем.