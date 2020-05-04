ПРОРОЧЕСТВО СТАРЦА ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА ОБ ЭПИДЕМИИ СТРАШНОЙ БОЛЕЗНИ

На фоне стремительно разрастающейся пандемии коронавируса и последовавшего за карантинными мерами экономического кризиса по всему миру, простые обыватели невольно принялись икать прогнозы развития событий в принципиально иной плоскости - предсказаний и пророчеств.

В частности, пользователи вспомнили, что говорил на этот счет приближенный ко двору последнего русского царя Николая II старец Григорий Распутин и обнаружили в его словах сведения о грядущей "белой чуме", которая, судя по описанию, совпадает с развитием эпидемии, а затем и пандемии коронавируса.

Так, Распутин говорил, что на Землю возвратятся "Содом и Гоморра", причем произойдет это, "когда на женщинах будет мужское платье, а на мужчинах - женское".

"Вы увидите Смерть скачущей на белой чуме. И древняя чума покажется пред белой чумой как капля пред океаном. Горы трупов сложат на площадях, и миллионы людей унесет безликая смерть. Города с миллионами жителей не найдут достаточно рук, чтобы хоронить умерших, а многие деревни будут перечеркнуты одним крестом. Никакое лекарство не сможет остановить белую чуму, ибо она будет преддверием очищения", - предсказывал старец.

При этом исследователи оставленных посланий Распутина настаивают на том, что слово "чума" было использовано в качестве иносказания, поскольку он в то время не мог дать точный термин инфекции, которая поразит человечество.

Ранее озвученный Григорием Распутиным термин "белой чумы" приписывали ВИЧ, вспышкам птичьего и свиного гриппа и даже лихорадке Эбола, но, судя по последним данным ситуации вокруг коронавируса, эта инфекция затмевает по скорости своего распространения и смертности показатели бушевавших ранее эпидемий.

К слову, Распутин сделал довольно много пророчеств, которые сбылись или сбываются на наших глазах.

К примеру, он предчувствовал расстрел царской семьи задолго до трагедии в подвале Ипатьевского особняка в Екатеринбурге.

"Всякий раз, как я обнимаю царя и матушку, и девочек, и царевича, я содрогаюсь от ужаса, будто обнимаю мертвецов… И тогда я молюсь за этих людей, ибо на Руси они более всех нуждаются. И я молю за семейство Романовых, потому что на них падает тень долгого затмения", - писал он в свое время.

Он предвидел кровавую смену власти в России, из-за чего вода в Неве окрасится красным из-за крови.

"На Петербург опустится тьма. Когда его имя будет изменено, тогда кончится империя", - рассказывал старец.

Также он предвидел собственную гибель, говоря о том, что если его убьют дворяне - "родственники царя", - тогда страну ждет ужасное будущее.

"Дворяне побегут из страны, а родня царя не останется в живых через два года и братья восстанут против братьев, и будут убивать друг друга", - отмечал он.

Пророчество Распутина о том, что "по всему миру будут построены башни" и они станут "замками смерти", исследователи его посланий расценили как прогноз по катастрофам на атомных станциях.

"Иные из этих замков рухнут, и из этих ран вытечет гнилая кровь, которая заразит землю и небо. Поскольку сгустки зараженной крови, как хищники, обрушатся на наши головы. И множество сгустков упадет на землю, и земля, где они упадут, станет пустынной на семь поколений", - писал Григорий Распутин.

Он предрекал много других страшных событий на Земле, которые нам еще только предстоит пережить. Так, Распутин предупреждал будущие поколения о глобальных катастрофах, учащении землетрасений и последующие за этим социальные потрясения.

"Вы будете ежедневно видеть насилие на пороге своего дома, поскольку человек вновь станет зверем, и как все звери будет нападать или подвергаться нападению. Этот человек не будет отличать добра от зла", - писал он, говоря, что "моря, как воры, войдут в города, в дома, и земли станут солеными".

Предрекал Распутин потерю моральных ценностей, когда человечество будет ориентироваться только на выгоду и самолюбие.

"Все человечество в это проклятое время будет поглощено равнодушием. Великой смертью будет смерть семьи, обесчещенной и распятой", - прогнозировал старец.

Прорчество о "рождении чудовищ, которые не будут ни людьми, ни животными", аналитики списывают на возможные эксперименты по клонированию людей.

"А многие люди, которые не будут иметь отметины (пуповины - прим. ред.) на теле, будут иметь отметину в душе. А потом наступит время, когда вы найдете в колыбели чудовище из чудовищ - человека без души", - отмечал он, упоминая такде об опасности бесконтрольных генетических экспериментов, которая превратит муравьев "в огромных чудовищ, которые разрушат дома и целые страны, будут против них бессильны и огонь, и вода". В итоге, по его словам, люди увидят летучих лягушек, бабочки станут коршунами, а пчелы будут ползать по земле, как змеи".

Еще одним пугающим предсказанием Григория Распутина стало его пророчество о Третьей мировой войне. Так, старец говорил о трех глобальных военных конфликтах, подчеркивая, что "самые неумелые будут править повозкой и в России, и во Франции, и в Италии, и в иных местах", и невежественные люди будут диктовать законы мудрым.

"А потом большая часть людей поверит во власть имущих, но разуверится в Боге… Кара Божья будет не скора, но ужасна. По дорогам Европы поползут три голодные змеи, оставляя за собой пепел и дым, у них один дом - и это меч, и у них один закон - насилие, но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же… Наступит время мира, но мир будет написан кровью", - говорил он, добавляя, что в результате сохранится "мало людей и мало вещей", хотя то, что сохранится, "должно будет быть подвергнуто новому очищению, прежде чем войти в рай земной".

Другое пророчество Григория Распутина о Третьей мировой войне гласит: "Мир ожидает три "молнии", которые последовательно спалят землю меж священных рек, пальмовый сад и лилии. С запада придет кровожадный князь, который поработит человека богатством, а с востока придет другой князь, который поработит человека нищетой".