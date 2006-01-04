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25 ноября 2018 (12 ноября ст.ст)
 

Guardian: перспектива массовой чипизации людей встревожила британские профсоюзы

Шведская компания Biohax, разрабатывающая микрочипы для людей, ведёт переговоры о внедрении технологии в ряде юридических и финансовых фирм Соединённого Королевства. Среди прочего речь идёт о предприятиях, где работает несколько сотен тысяч сотрудников. Эта новость вызвала беспокойство в Конфедерации британской промышленности и Конгрессе тред-юнионов, которые опасаются, что чипизация работников может стать принудительной, пишет The Guardian.

Крупнейшая организация работодателей и главный профсоюз Великобритании бьют тревогу. Причиной тому стремление некоторых компаний чипировать свой персонал под предлогом усиления безопасности, пишет The Guardian.
Миниатюрные чипы, имплантируемые под кожу между большим и указательным пальцами, напоминают устройства, которые вживляют домашними животным. Они позволяют людям открывать входные двери, получать доступ к рабочему месту или заводить машину взмахом руки. Кроме того, на них могут храниться медицинские данные, поясняет издание.   
 
Шведская компания Biohax предлагает разработанные для людей микрочипы размером с рисовое зерно. В недавнем интервью её представитель сообщил, что фирма ведёт переговоры о внедрении технологии в ряде британских юридических и финансовых учреждений. Речь среди прочего идёт о неназванной компании, которая насчитывает сотни тысяч сотрудников.
 
Аналогичные услуги предлагает и британская фирма BioTeq. Она уже имплантировала 150 микрочипов в самом Соединённом Королевстве и поставляла свою продукцию в Испанию, Францию, Германию, Японию и Китай, отмечает издание.
 
Конфедерация британской промышленности (CBI), которая представляет 190 тыс. коммерческих организаций в Соединённом Королевстве, высказала опасения относительно возможной чипизации. Официальный представитель CBI признал, что современные технологии влияют на методы работы. Но, по его словам, фирмы должны сосредоточиться на более насущных задачах и взаимодействии со своими сотрудниками.
 
Британский Конгресс тред-юнионов (TUC) опасается, что чипизация может оказаться принудительной. «Мы знаем, что работники уже беспокоятся из-за того, что некоторые работодатели используют технологии для контроля и ручного управления, сводя на нет право сотрудников на личную жизнь», — заявил глава организации Френсис О’Грэди.    
«Микрочипы дадут начальству ещё больше влияния и контроля над подчинёнными. Существуют очевидные риски. И работодатели не должны игнорировать их или вынуждать персонал к чипизации», — добавил О’Грэди. 
Основатель Biohax Йован Остерлунд считает, что его микрочипы помогут финансовым и юридическим фирмам повысить безопасность. «Этим компаниям приходится вести дела с конфиденциальной информацией. Микрочипы позволят им ввести ограничения для кого угодно», — заявил бизнесмен. 
По его мнению, компании с 200 тыс. сотрудников могут сделать чипизацию добровольной. «Даже 15-процентное внедрение  это всё ещё огромное количество людей, которым не понадобятся физические удостоверения личности», — предположил Остерлунд. 
В прошлом году базирующаяся в Висконсине фирма Three Square Market заключила контракт с Biohax. Она стала первой американской компанией, которая внедрила микрочипы своим сотрудникам на добровольной основе.
 
Biohax планирует открыть представительство в Лондоне. На официальном сайте компании утверждается, что ей удалось чипировать четыре тысячи человек. Она работает с государственной шведской железнодорожной компанией Statens Järnvägar, которая предлагает пассажирам имплантаты в качестве альтернативы билетам. 

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