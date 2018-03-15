Пророчества афонского старца о конце времен и приходе антихриста находят подтверждения в наши дни

«Сребролюбие есть предтеча Антихриста… Многозаботливость будет помрачать чувства человека, чтобы сделать человека нечувственным ко спасению своему, чтобы он от множества плотских забот не мог ощущать спасения. Люди не будут ощущать ни желания вечной будущей жизни, ни страха вечного осуждения…»

«Родится антихрист от злой блудницы... Воплотится зло безо всякого мужнего семени. Ей, с семенем родится, но не с сеянием человеческим, а с излитым семенем воплотится… Сей плод родится на свет тогда, когда обнищает мир добродетелям…»

«Наступит страшный голод… Великое бедствие настанет повсеместно… Злато обесценится как навоз на дороге. И тогда антихрист начнет печатать людей своей печатью… ибо только имеющим печать, согласно Апокалипсису, будет продаваться хлеб. Многие будут умирать на дорогах. Люди станут как хищные птицы, набрасывающиеся на падаль, будут пожирать тела мертвых…»

Преподобного Нила Мироточивого все православные почитают за чудесные исцеления. Кроме этого, афонский святой, живший в XVII веке, оставил миру апокалиптические пророчества о Конце времен и воцарении Антихриста, которые находят свое подтверждения в наши дни.Святой Нил родился на юге современной Греции. Достигнув совершеннолетия, он был пострижен в монахи и долгие годы провел на Святой горе Афон в отшельническом уединении. После кончины святого Нила из пещеры, в которой он жил, стало обильно истекать святое миро, исцелившее многих верующих. В начале XIX века Нил Мироточивый явился афонскому монаху Феофану. Во время этих посмертных бесед святой Нил поведал пророчества о Конце времен и приходе Антихриста на Землю.Слова святого находят отражение в современной действительности. Даже, казалось бы, в самых благополучных странах люди теряют веру в Бога, подменяя ее верой в деньги. К этому приводит ипотечное рабство, закабаляющие кредиты и невозможность для большинства людей нашего времени жить натуральным хозяйством. Согласно преподобному Нилу Мироточивому, в этом кроется первый признак скорого воцарения Антихриста.Мы видим, что в XXI веке противоестественные способы зачатия, так называемое «искусственное оплодотворение», поставлены на поток, а также становятся нормой и другие гендерные аномалии, которые Нил Мироточивый считал признаками скорого прихода антихриста.Когда люди покорятся Антихристу и примут его «ценности», на Земле наступит подлинный Конец света, считал афонский святой.Все мировые религии говорят о том, что такое время рано или поздно наступит. Однако, согласно православному вероучению, люди способны своими действиями отдалить приход Антихриста на нашу землю.