«Где Жуков — там победа!»

В декабре 2016 года исполнилось 120 лет со дня рождения нашего замечательного полководца, маршала Победы Георгия Константиновича ЖУКОВА (1896-1974). В битвах и сражениях он старался избегать стандартных решений и всегда поражал противника неожиданными маневрами.



Другим его полководческим качеством было тщательное планирование и всесторонняя подготовка каждой операции. Жукова отличали огромная воля и настойчивость в отстаивании собственных решений. Он не боялся спорить даже с самим СТАЛИНЫМ. Мог быть строгим и жестким, но прежде всего руководствовался интересами дела. Он заслужил такое уважение среди солдат, что даже имя его стало ассоциироваться с победой.



Личность Жукова вызывает искренний интерес и у сегодняшнего подрастающего поколения. Это наглядно показал урок, посвященный выдающемуся полководцу, который провела в городском музее учитель истории школы №8 Тамара Викторовна МИТЯЕВА. Она рассказала ребятам о судьбе маршала Жукова, на долю которого выпала не только слава и народная любовь, но и гонения, опала, зависть и подлость. Он все выдержал, все перенес — и не сломался.



Будущий военачальник родился в деревне Стрелковка Калужской области в небогатой крестьянской семье. Когда он окончил три класса церковно-приходской школы, его отправили в Москву к дяде-скорняку постигать основы полезного ремесла. Днем он трудился, а вечером посещал общеобразовательные курсы.



7 августа 1915г. молодой Георгий Жуков был призван в армию, в кавалерийские войска. Ему посчастливилось попасть в группу, направленную на офицерские курсы. Окончив их, он получил чин унтер-офицера и в августе 1916г. был направлен на Юго-Западный фронт в 10-й Новгородский драгунский полк.



Здесь он отличился впервые – взял в плен немецкого офицера. Вскоре после этого его гимнастерку украсил Георгиевский крест 4-й степени. В октябре он получил тяжёлую контузию, частично утратил слух и был направлен в запасной кавалерийский полк. Но за тяжелое ранение в бою удостоился второго Георгиевского креста, на этот раз 3-й степени.



Революция 1917г. многое изменила в стране. Эскадрон, в котором служил Жуков, был распущен, а сам он вернулся к родителям в деревню. Вскоре заболел тифом, долгое время находился между жизнью и смертью, но в конце концов болезнь отступила.



Во время гражданской войны он добровольно вступил в Красную армию. Служил по-прежнему в кавалерии. В одном из боев был ранен осколками гранаты. Ему пришлось тяжело, но и в тот раз удача не отвернулась от него. Осенью 1920г. по окончании Рязанских кавалерийских курсов Жуков был назначен командиром взвода, а затем эскадрона. Он успел послужить и в 7-й Самарской кавалерийской дивизии, командуя сначала полком, а потом бригадой.



В период репрессий 1937-1938гг. над ним нависла серьезная опасность. Некоторые политработники и командиры сочли, что он использует «вражеские методы в воспитании кадров». Состоялось собрание парторганизации кавалерийского корпуса, на котором разбирали его поведение. Однако в тот раз партактиву хватило здравого смысла, чтобы «ограничиться обсуждением вопроса и принять к сведению объяснение товарища Жукова Г.К.»

•••



И вот наступил его «звездный час». Летом 1939г. войска под его командованием окружили и наголову разбили главные силы 6-й японской армии на реке Халхин-Гол в Монголии, за что полководец был награжден первой Звездой Героя Советского Союза.



На Халхин-Голе он впервые широко использовал танковые части для окружения и уничтожения противника. В ходе боёв советские войска потеряли около 23 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, а японские потери оценивались в 61 тыс. человек. События на Халхин-Голе убедительно показали мощь нашей армии, что стало одной из главных причин того, что японское руководство отказалось от нападения на СССР в годы Великой Отечественной войны.

•••



В январе 1941г. Жуков принял участие в двух штабных играх под общим названием «Наступательная операция фронта с прорывом укрепрайона». В них рассматривались действия крупной ударной группировки советских войск, выдвигающихся от государственной границы СССР в двух направлениях: Польша — Восточная Пруссия и Венгрия — Румыния.



В первой игре Жуков командовал «западными» войсками, защищавшими территорию Восточной Пруссии и Польши. Противники – «восточные» войска под командованием Д. ПАВЛОВА, по условиям игры обладали двух-трёхкратным превосходством в силах. И даже в этих неблагоприятных условиях Жуков сумел нанести контрудар, на чём игра была остановлена.



Во второй игре он командовал группировкой «восточных» сил, наступавших с территории Украины. Дело завершилось тем, что «восточные» решили нанести удар на Будапешт, прорваться к озеру Балатон и форсировать Дунай. По итогам этих командно-штабных игр Сталин выдвинул Жукова на высший пост начальника Генерального штаба. За пять лет на этом посту сменилось уже трое, и такая частая сменяемость высших военных кадров, конечно, не способствовала стабильной работе.



Заступив на новый пост, Жуков начал работать над документом под названием «Соображения по плану стратегического развёртывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками». План датирован маем 1941г. Вот что в нем говорилось: «Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развёрнутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развёртывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий Германскому командованию, упредить противника в развёртывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развёртывания и не успеет ещё организовать фронт и взаимодействие родов войск».



Предположительно вечером 14 мая о содержании документа было доложено Сталину и предложен план ведения войны, но он остался без внимания. А мирного времени оставалось все меньше и меньше. Директива о приведении войск приграничных округов в состояние боевой готовности, переданная в ночь с 21 на 22 июня, явно запоздала. Эта ошибка стала причиной наших долгих отступлений и тяжких поражений летом и осенью 1941г.

•••



В годы войны Жуков был членом Ставки ВГК, а с августа 1942 г. – единственным заместителем Верховного Главнокомандующего. Он командовал разными фронтами и стоял у истоков всех важнейших стратегических операций. В августе 1941г. он провел первую успешную наступательную операцию у Ельни, в ходе которой родилась советская гвардия.



В годы войны Сталин направлял Жукова на самые трудные участки фронта, и с его помощью положение там быстро нормализовалось. Так в сентябре 1941г., в критический момент, он прибыл в Ленинград и сумел стабилизировать линию фронта, организовать оборону города и не допустить его захвата врагом.



В октябре 1941г. Жуков срочно был отозван в Москву, чтобы возглавить Западный фронт, который внес решающий вклад в оборону Москвы. По его инициативе был разработан план контрнаступления под Москвой.



В сентябре 1942г., в начале Сталинградской битвы, Жуков и А.М.ВАСИЛЕВСКИЙ предложили наступательную операцию по окружению и разгрому всей сталинградской группировки противника. Этот замысел был блестяще реализован. Столь же новаторским был план Жукова и Василевского осуществить летом 1943г. на Курской дуге сначала оборонительную операцию, а потом мощное контрнаступление. Несмотря на первоначальные возражения некоторых военачальников и самого Сталина, замысел был одобрен и оказался верным.



В самом начале 1943г., после прорыва блокады Ленинграда, Жукову было присвоено звание Маршала Советского Союза. В 1944г. он получил вторую, а в 1945 – третью звезду Героя Советского Союза. Дважды был удостоен высшего полководческого ордена «Победа».



В конце войны войска 1 Белорусского фронта под его командованием успешно наступали на главном направлении – на Берлин. В апреле-мае 1945г. оборона немецкой столицы была взломана, город окружен и взят штурмом. В ночь с 8 на 9 мая 1945г. именно Жукову было поручено принимать безоговорочную капитуляцию Германии, а 24 июня он принимал на Красной площади исторический парад Победы.



Казалось бы, война окончена, победоносный маршал находился на вершине славы, но в июне 1946г. Сталин убрал его со всех должностей. И в том же году против Жукова было сфабриковано «трофейное дело» по вывозу из Германии различных ценностей. Также его обвинили в раздувании своих заслуг в разгроме Гитлера с личной формулировкой И.В.Сталина: «присваивал себе разработку операций, к которым не имел никакого отношения». Жуков был буквально изгнан из Москвы, отныне ему предстояло нести службу в провинции.



И лишь после смерти Сталина в 1953г. Жуков был возвращен в столицу и получил пост первого заместителя министра обороны СССР, а затем и министра. Он участвовал в операции по аресту Лаврентия БЕРИИ. В июне 1957г. поддержал Никиту ХРУЩЕВА, чем обеспечил ему победу над группой МОЛОТОВА, МАЛЕНКОВА и КАГАНОВИЧА. Но спустя несколько месяцев, когда Георгий Константинович находился с визитом в Югославии, Хрущев отправил его в отставку, обвинив «в бонапартизме».



Почти семь лет длилась его новая изоляция, и только в 1964г., когда к власти пришел Л.И.БРЕЖНЕВ, опала с Жукова была частично снята. В 1965г. ему разрешили присутствовать на торжественном заседании в честь 20-летия Победы. В 1967г. Георгий Константинович перенёс тяжёлый инсульт, но сумел подняться.



13 ноября 1973г. скончалась любимая жена Жукова – Галина Александровна. После её смерти он чувствовал себя всё хуже, и вскоре у него случился инфаркт. В мае 1974г. он впал в кому, находясь в Кремлёвской больнице. Через двадцать дней,18 июня 1974г., он умер, не приходя в сознание.



Урна с прахом маршала была захоронена возле стены Московского Кремля. Но имя великого полководца не забыто — оно увековечено в названии улиц и площадей, в многочисленных книгах, фильмах, памятниках. Оно продолжает жить и в благодарной памяти потомков...



Г.К.Жуков – маршал Советского Союза (1943), министр обороны СССР (1955-1957). Кавалер двух орденов Святого Георгия, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа» и множества других советских и иностранных наград. В ходе Великой Отечественной войны последовательно занимал должности начальника Генерального штаба, члена Ставки Верховного Главнокомандования, заместителя Верховного Главнокомандующего. В послевоенное время занимал пост главкома сухопутных войск, командовал Одесским, затем Уральским военными округами. После смерти И.В.Сталина стал первым заместителем министра обороны СССР, а в 1955-1957гг. – министром обороны СССР.