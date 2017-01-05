В небольшой келлии молитвенная, глубокая тишина. В благоговении предстоим пред иконами, среди которых два больших мироточащих образа мученика Григория (Г. Е. Распутина). Один - в рамке, под стеклом, на котором отчетливо видны многочисленные капельки Божественной росы - мира. Другая икона написана на холсте маслом. Дивное благоухание исходит от икон, обильно, струями источающих благодать. Никто не нарушает тишины. Только время от времени, осенив себя крестным знамением, по очереди подходим, чтобы приложиться ко святыням. Бережно прикоснувшись к струйкам, каждый крестообразно помазует чело елеем. Еще несколько капель истекло на наших глазах по свитку, что в руке мученика. На свитке молитва - плач души ко Господу, гонимого злым миром: "Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей; уповая на Господа, не колеблюсь. В гонениях путь Твой! Ты нам показал Крест Твой за радость. Изгнания Твои тяжелые! И минутная жизнь - пресветлый рай, - нет конца! Ах, несчастный бес, восстановил всю Россию, как на разбойника! Бес и все готовят блаженство вечное! Вот всегда бес остается ни с чем. Боже! Храни Своих!

Эта молитва - в подобие двадцать пятого псалма Давидова — излилась из его сердца, когда не оставалось никакой надежды на земную помощь: Григория Распутина травили, поносили и злословили, унижали и оклеветывали с такой злобой и неистовством, что противостоять сему мог действительно лишь человек святой жизни. Что бы ни происходило в Российской Империи - во всем винили Распутина и его "темные силы".

Оклеветание личности старца Григория (с 1908 года), было основной задачей антихристианских и антирусских мировых сил с целью свержения Царского Самодержавия в православной России. Жидо-масоны и развращенные ими неверующие российские люди представляли Григория как главное зло всех бед, а используя клевету вокруг него, заливали ложью и потоками грязи всю Царскую семью: святую мученицу Императрицу Александру Феодоровну порочили как "немецкого агента", используя ее германское происхождение, святого Царя мученика изображали "игрушкой в руках темных сил", обвинив всех троих во всех народных страданиях, чтобы ни у одного русского человека не хватило ни сил, ни решимости даже встать на их защиту...

Горько то, что жизнь человека рассматривается не как жизнь бессмертной человеческой души, над которой Судия Господь ("ин Суд Божий, ин суд человеческий"); и Он не только Судия, но и Податель жизни и смерти. А вот некоторые вроде бы здравомыслящие люди пишут труд и называют его безумным образом: "Убить Распутина"... тем самым признаваясь в том, что не удалось им убить старца... Убить навечно добрую, светлую память о нем, убить его христианскую душу. Тело его умучили, "убили", а душу его бессмертную Господь сохранил в селениях Праведных. Вечно Слово Божие: "Не убойтеся от убивающих тело, души же не могущих убити" (Мф. 10, 28).

"Из всех средств политической борьбы, а именно это лежало в основе притязаний на господство над Россией, - пишет В. И. Большаков, - избранных нынешним (двадцатым. — Авт.) безумным веком, нет более подлого, чем клевета; но нет и более сильного. С идейной антиправительственной пропагандой можно бороться тем же, идейным путем; заговор можно раскрыть; восстание можно подавить. Но как парализовать действие планомерной, систематической, наглой лжи и клеветы, к услугам которой и пресса, и парламентская трибуна, и тысячеустная молва?" (Большаков В. И. По закону исторического возмездия. М. 1998. С. 525).

Как остановить клевету сейчас, когда прославлены свв. Царственные мученики?.. Ведь до сих пор очень многие, даже духовные, облаченные саном люди, повторяют историю жизни не реального старца Григория, а историю похождений и приключений литературного мифа, сфабрикованного, довольно грубо и небрежно, во времена гонений на праведника антирусскими силами... И сейчас в больших тиражах переиздаются эти бульварные романы дурного тона, которые не были и не могут быть свидетельством о жизни Распутина, в особенности для православного христианина, принявшего святость Царственных мучеников.

Возьмем, к примеру, написанное о нем бывшим иеромонахом Илиодором (Сергием Труфановым). Разве верующим, тем более духовным людям, позволительно ссылаться, цитировать и опираться в суждении о духовном друге Царской семьи на такие измышления человека, который не только снял с себя сам сан, нарушил монашеские обеты, но и вознес (прости его, Господи!) хулу на Самого Творца - Господа нашего Иисуса Христа, отрекшись Его публично?! Самое название "Святой черт. Житие блудного старца Гришки Распутина" уже говорит об авторе. Таким писаниям не может быть веры никогда у христианина! Но вымыслы врага, вложенные в уста этого несчастного, повторяют серьезные люди и продолжают навязывать их другим! Это ли не страшное свидетельство безверия?!

В основном о старце говорят лишь то, что изрыгнул враг в такого рода публикациях, как эта. К ним же относятся и сочинения И. Ковыля-Бобыля "Вся правда о Распутине" (честнее было бы сказать: "Вся неправда"); Н. Н. Евреинова "Тайна Распутина"; "Ковалевского "Гришка Распутин"; Рене Фюлеп-Миллер "Святой черт" и т. п.

Но самое невероятное, небывалое, пожалуй, для современного исторического периода - все же ХХ век! - это тот факт, что о Григории Распутине позволяют судить и говорить "правду" лишь убийцам его?! Цитатами из мемуаров убийц Ф. Ф. Юсупова и В. М. Пуришкевича стараются заставить замолчать всякого человека, дерзнувшего не только встать на защиту русского дорогого, чистого праведника, а просто пожелавшего узнать правду о нем.

Мнения убийц на жертву навязывают насильно обществу, которое, по сценарию, должно так же участвовать в убийстве праведника, читая и пересказывая описаниях кровавой расправы над невинным человек. Более того, христианское православное общество стараются заставить мыслить подобно этим убийцам! Приучить к мысли, что убийство - это добро!!! Но ведь Творец никому не дал право убивать, и убийство — это смертный грех!

Каково же состояние души, которая отвергает заповедь: Не убий!

Надо честно признать, что отношение к личности русского старца странника Г. Е. Распутина становится сейчас как бы определителем глубины нашей веры во Христа.

Издать книгу "Убить Распутина", "Святой черт" и т. п. можно; в этом не находят духовно-нравственного разложения, греха, неподчинения... общественному мнению...

Назвать человека, христианина, духоносного старца, друга Царей, умученного зверски у Распятия, знавшего, что его ведут на смерть, и не сошедшего со Креста, молящегося за убийц, назвать его не только праведником, а мучеником — нельзя?!

Распространять бесстыдные книги с хулой на Святую Русь, на святых царей, цариц и мучеников, наполненные не мене бесстыдными иллюстрациями, - можно.

Печатать фотографии с мироточащих икон еще непрославленного святого Григория - нельзя?!

Проклинать, злословить, клеветать на усопшего (неважно на кого: по кончине любого верующего Церковь Православная молится: "Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего...") — можно.

Молиться келейно пред иконами еще непрославленного святого, что является традицией Церкви Православной, читать молитвы ему, испрашивать помощь небесную и получать ее — нельзя?!

Что же является мерилом нашего духовного отношения к миру? Нашего покаянного отношения к прошлому? Вера и только православная вера во Христа Иисуса и Его божественные заповеди. А основой веры Христовой является любовь христианская к Богу и ближнему: в этом весь закон и пророки. А разве любящее христианское сердце может сорадоваться убийству, греху, клевете и лжи (что есть то же самое убийство), даже не стараясь отделить плевелы от пшеницы? Ум человеческий, неочищенный молитвой, сам не в состоянии отличить Добро от Зла: "замаскированное зло почти всегда обманывает его". Так пишет святитель Игнатий Брянчанинов: "Настанет время, - говорил архиепископ Аверский (Таушев), - а мы видим, что оно наступило, - когда люди будут безумствовать, а кто не безумствует, тому будут говорить: ты безумствуешь, потому что не похож на нас".

Именно так происходит с личностью Григория: полное безумие для психически здорового общества (а тем более церковного общества) повторять как истину свидетельства убийц о человеке, которыми они пытаются оправдать свое смертное злодеяние. Ведь пока (слава Богу!) никому не пришло на ум сделать национальными героями убийц Оптинских монахов мучеников (1993 год). Или же и их страдания за Христа кто-то может подвергнуть сомнению?!

Уже стало общеизвестным, или, как говорят историки, общим местом, наличие двойников старца Григория, которые тенью преследовали его многоскорбную жизнь, о которых подробно и добросовестно писалось в исторических работах русских ученых (О. А. Платонов "Жизнь за Царя. Правда о Григории Распутине", В. И. Большаков "По закону исторического возмездия", В. Л. Смирнов "Неизвестное о Распутине"), а также в честных исследованиях Ф. Н. Козырева "Распутин, которого мы потеряли", И. Евсина "Оклеветанный старец", духовных трудах Н. Козлова "Друг Царей", С. Фомина "Царский Сборник", а также "И даны будут жене два крыла", глубоких публикаций В. Кузнецова в газете "Жизнь Вечная".

Верующему человеку нужна прежде всего вера, а не факты. Факты создаются зачастую людьми, как мы смогли убедиться на жизни наиболее оклеветанного из близких к нам святых старца Григория. Человеческий суд пристрастен. Но и он оправдал уже мученика. И желающим руководствоваться только фактами ничто не мешает обратиться к их большому количеству в отношении Распутина. Начинать необходимо непосредственно с изданных, опубликованных выводов Чрезвычайной комиссии, созданной в 1917 году специально Временным Правительством для расследования действий якобы "темных сил" при Царском Дворе. Комиссия не смогла найти совершенно ничего, что доказывало бы наличие навязываемой миром темноты Царской семьи и старцу Григорию. Существует записка следователя Руднева В. М. "Правда о Русской Царской семье и темных силах (Российский архив, т. 8. М., 1998).

Вот беспристрастный вывод пристрастной, в прямом смысле этого слова, комиссии: "Признавая на основании всего следственного материала несомненно его (Распутина) большое влияние на Царскую семью, этот же следственный материал приводит к несомненному же заключению, что источником влияния Распутина при Дворе была наличность высокого религиозного настроения Их Величеств и вместе с тем их искреннего убеждения в святости Распутина, единственного, действительного предстателя и молитвенника за Государя, Его Семью и Россию перед Богом".

Таково свидетельство нашей веры, по словам великого святого Русской Церкви праведного Иоанна Кронштадтского: "Святые ищут подобных. Помни, подобный подобного ищет".

Господь еще никогда не посрамил веры простого народа, ибо, по словам Окружного Послания Восточных Патриархов 1848 года: "Хранитель благочестия у нас есть самое тело Церкви, т. е. самый народ, который всегда желает сохранить веру свою неизменною и согласною с верою отцов его".

В духовной традиции Православной Церкви народное почитание святого предшествовало закреплению этого почитания Церковной властью, которая свидетельствовала о святости того или иного почитаемого народом Божиим угодника Божия: "Святыми праведники становились не постановлением земной Церковной власти, а милостию и благодатию Божией. Церковная власть лишь одобряла восхваление в Церкви и молитвенное призвание нового святого" (Свт. Иоанн Шанхайский. М., 1997. С. 496). Особо это касалось во все времена мучеников, поскольку никто из христиан не сомневался в их святости.

Свидетельства веры

1. Чудо мироточения икон святого мученика Григория Русского.

17/30 декабря 2001 года, на память пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азария и Мисаила, исполнилось 85 лет со дня мученической кончины человека Божия Григория (Распутина). Примерно через неделю, под Рождество Христово, в Москве обильно замироточили три иконы святого мученика. Две из них написаны три года назад в Петербурге Сергеем Борисовичем Арсеньевым (недавно упокоившимся о Господе). Эти иконы были напечатаны в обоих изданиях книги "Мученик за Христа и за Царя человек Божий Григорий. Молитвенник за Святую Русь и Ея Пресветлаго Отрока" (М., 2000, 2001). С момента написания перед образами молились по усердию в разных уголках России. Нам известно о молитвенном почитании праведника Божия Григория в Тобольске, Тюмени, Петербурге, Орле, Владимире, Ростове Великом, на Украине, в Белоруссии, Нижнем Тагиле, Верхотурье, Челябинске, Екатеринбурге, Алапаевске, на Псковской земле, в Дивееве, Москве.

Господь за искреннюю, простую веру даровал нам утешение — мироточение икон святого праведного Григория, которое было так обильно, что замироточили и стоящие рядом иконы (особенно сильно икона святого Царевича Димитрия Угличского). Милостью Божией, иконы мироточат и по сей день (уже в течение двух месяцев), и многие верующие прикладываются к ним.

2. Кровоточащий образ великомученика Григория.

В селе, под Ростовом Великим, в благочестивой семье на трех иконах появились капельки крови: на образе Умиления Царицы Небесной, иконе Царя великомученика Николая и на иконе святого мученика Григория с Цесаревичем. Появление капель крови засвидетельствовано священнослужителем.

3. Чудо милости Божией, сохранившей от уничтожения фреску с ликом святого мученика Григория (16.02.02) на кладбищенских вратах острова Талабска.

На острове Талабск (Залита) на кладбищенских вратах была написана икона-фреска мученика Григория целокупно со святой Царской семьей. Мученик Григорий изображен со свитком, на котором написано: "Все минет, одна правда Божия останется". Возле этих врат на протяжении уже двух месяцев молились паломники, приезжающие на остров со всех концов земли. Благоговейно и трепетно люди относятся к духовной росписи кладбищенских врат, всяких раз крестятся, проходя мимо.

16.02.02. некий человек, подъехав к вратам кладбища на красном мотоцикле, замазал белой масляной (или нитро) краской фреску мученика Григория (Распутина) и скрылся так же неожиданно, как и появился, оставив после себя на вратах кладбища метку своей дерзости и дремучего вандализма. Верующие люди, увидев уже отъезжающий мотоцикл и ужаснувшись содеянному, взмолились: "Господи! Помоги!" И Господь послал мысль: взять крещенскую воду и тряпку и очистить замазанный лик святого. Тут же все было исполнено: фреска сохранилась, немного поблекли васильки, написанные на хитоне мученика, и поблекли текст на свитке и надпись. Лик сохранился, и образ мученика Григория взирает с Небесной высоты на страждущее, мятущееся человечество.

Прости нас, мучениче Григорие! Прости сотворивших сие. "Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят"!