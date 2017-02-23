ПРАЗДНИКИ РУССКОЙ АРМИИ

«Русский по рождению – без знания своей истории — не русский»

А. Кузьминский

К этим словам известного в прошлом военного публициста и теоретика спустя век после их написания следует добавить, что свою историю, деяния своих предков, мотивы их поступков, образ их жизни и образ их мыслей невозможно понять, не разделяя отеческой веры. Невозможна полноценная самоидентификация себя как русского без воцерковления. Проще говоря, кто не православный – тот не вполне русский.

Пока еще забытой, специфической областью духовной культуры и общественной жизни прежней, настоящей Росси, еще мало востребованной в наши дни, являются воинские праздники, тесно связанные, как и вся жизнь и быт прежнего русского народа и его армии с православной традицией и церковным календарем, с тысячелетней историей страны.

В рамках небольшой статьи невозможно перечислить их все, ведь у каждой части, от прославленного гвардейского полка и до последнего дисциплинарного батальона был свой праздник, соответствующий празднику полковой церкви и известный всей армии. Помимо полковых, училищных и корпусных, существовало множество иных, в том числе общих для всей армии, и это помимо массы отмечаемых памятных военно-исторических дат (викториальных дней), годовщин сражений, в которых принимал участие данный полк за свою, иногда более, чем двухвековую историю, о чем помнил каждый его солдат. На этой, ежегодно повторяющейся череде патриотических праздников, органично связанных с привычным солдату, церковным, народным календарем, воспитывался российский воин в прошлом и кое-что отсюда неплохо бы вернуть в практику современной российской армии, постепенно начинающей проникаться истинно русским православным духом. Итак, назовем здесь лишь некоторые из них, те, которые безусловно полезно знать современнику, не важно, военному или «штатскому», ведь каждый нормальный мужчина считает себя причастным к ратной службе и священному долгу защиты Родины.

Символично, что первым в нашем перечне стоит имя народного героя, дошедшее до нас из глубокой древности. 1 января* церковь чтит память преподобного Ильи Муромца – в старости — киево-печерского инока. Дела его не сохранили летописи. Лишь примерно, под позднейшими фольклорными наслоениями, можем мы предположить эпоху, в которую жил Илья, но главное для нас – живая память о конкретном воине – защитнике степного порубежья.

7 января – Рождество Христово. К этому празднику приурочено было в Российской Империи, и, в первую очередь в армии, «Воспоминание избавления Церкви и державы Российской» от нашествия галлов и с ними двунадесят языков». Как известно, последние ошметки былой «великой армии» покинули российские пределы в начале января 1813 г. Этот день считали своим праздником пять армейских полков. 15 января — Богоявление – праздник Оренбургского Неплюевского казачьего кадетского корпуса**, а четырнадцатого января собирался Войсковой Круг войска Донского.***

Когда-то свой особый праздник имели военные топографы – это был день 19 февраля – память преподобного Ефрема Сирина. 16.02, на «день всех святых преподобных в подвиге просиявших» и памяти Анны Праведной праздновали кавалеры ордена Св. Анны. 17.02 – память о злосчастном побоище на р. Сити в 1237 г. и гибели там святого великого князя владимирского Георгия Всеволодовича, 24.02 – память еще одного святого благоверного князя Всеволода Псковского, а 27-го – убиенных св. благ. Кн. Михаила Черниговского и боярина его Феодора – мучеников за веру в Орде.

1 марта праздник Первого С-Петербургского кадетского корпуса.

17.03 церковь и армия чтили память двух исторических личностей: святых благоверных князей Данила Александровича Московского и Василько Константиновича Ростовского. Последний был взят в плен в битве на Сити, пощажен за доблесть в бою, но позднее казнен за отказ служить Батыю. 27 – праздник Константиновского артиллерийского училища, а 30-го, а день Алексея человека Божия праздновали все казаки – дальневосточники: забайкальцы, амурцы и уссурийцы, а сними – и личный состав Приморского драгунского полка.

В апреле именинниками были многие гвардейские части: например лейб-гвардии Драгунский полк – 4-го числа — на мученика Хрисанфа; лейб-гвардии Конный – на Благовещение, вместе с бригадой Восточно-сибирских стрелков; лейб-гвардии Уральская Его Императорского Величества казачья сотня (в составе собственного ЕИВ Конвоя) – 19-го — на Мефодия Моравского. 10.04 официальное образование своего войска отмечали казаки астраханцы, а 27-го собирался Войсковой Круг Кубанского казачьего войска. 29 апреля праздновали день своего корпуса московские кадеты – александровцы. Пасха была праздником лейб-гренадери множества армейских полков.

1 мая – праздник Сибирского Александровского кадетского корпуса, а 2-е – Псковского и 2-го Оренбургского корпусов.

Праздником среди праздников для всех русских воинов являлся «Юрьев день весенний», по новому стилю приходящийся на 6.05 – «День памяти Великомученика и победоносца Георгия – покровителя воинства российского». Этот день праздновался во всехчастях учреждениях, учебных заведениях и на кораблях, отмечался обязательным молебном, строевым смотром и другими торжественными мероприятиями. Кроме того, этот день являлся престольным праздником церкви Главного штаба, а также Александровского, Одесского и Оренбургского казачьего военных училищ, десяти армейских пехотных и стрелковых, пяти кавалерийских полков (в том числе в драгунском Военного ордена полку). Кроме того этот день являлся праздником всех частей Оренбургского и Семиреченского казачьих войск. Этот день и ныне мог бы по праву стать праздником новой Российской армии (как это недавно было сделано в Болгарии).

На Вознесение Господне именинниками были лейб-уланы «Ея Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полка», а также 10-го драгунского Новгородского и трех пехотных полков.

19 мая, в день памяти Иова многострадального (и день рождения Императора Николая Александровича) собирался Войсковой Круг Донского казачьего войска. 22 мая – на пророка Исайю — кавалерийский праздник – престолы в Николаевском кавалерийском, офицерской кавалерийской школе, десяти кавполках (в том числе гатчинские «синие кирасиры Ея Величества»). 25 мая 1570 г. считается датой начала постоянной службы донского и всего российского казачества.

В наши дни 1 июня стало воспоминанием о приснопамятном святом благоверном князе Дмитрии Донском, а 2 июня русская церковь и армия чтят память другого полководца – благоверного князя Тимофея (Довмонта) Псковского. Сын «Литвы хороброй», на русской службе он стал грозой своих бывших соотечественников и ливонских рыцарей.

На июнь приходятся праздники тридцати восьми частей. В том числе, например, 3.06 – на память св. равноапостольных царей Константина и Елены – Павловского военного училища, московских драгун и многих других. 8-го, на память Феодора Стратилата — Полоцкого кадетского корпуса. Особенно много частей-именинников было на Троицу – семнадцать пехотных и стрелковых армейских, лейб-гвардии Измайловский и три кавалерийских полка. 27 июня – день памяти благоверного князя Мстислава Новгородского Храброго, одного из самых любимых народом князей древней Руси, настоящего рыцаря без страха и упрека, – отца знаменитого Мстислава Удалого. Удачливый полководец прославившийся на Юге, он завоевал для Новгорода почти всю Эстонию и был, редчайший случай, похоронен рядом с архиепископами, в Софийском соборе.

4 июля, на память мученика Иулиана, собирался Войсковой Круг Забайкальского войска, в тот же день праздновали «желтые кирасиры» Его Величества. 7 июля – морской праздник – давний «викториальный день» установленный Екатериной Великой в память Чесмы – на кораблях молебны, смотры и праздничные обеды с последующим увольнением на берег. Тогда же – Рождество Крестителя и Предтечи Иоанна – праздник Пажеского Е. И.В. и 1-го С-Петербургского кадетского корпусов. 9-го, в день памяти Великомученика и целителя Пантелеимона – годовщины морских побед при Гангуте и Гренгаме в 1714 и 1720 гг. 10.07, в день праведника Сампсония и годовщину Полтавы отмечал свой праздник Петровско-Полтавский кадетский корпус.

На память первоверховных апостолов Петра и Павла приходятся праздники 20 частей, а также Донского Императора АлександраIIIкадетского корпуса, Михайловских инженерных академии и училища, 1-го Московского кадетского корпуса.. 15 июля – в день празднования обретения иконы Пресвятой Богородицы Ахтырской отмечали свой праздник славные ахтырские гусары, а не менее знаменитые гродненские лейб-гусары – 24-го, на память преставления Ольги княгини русской.

Среди праздников августа выделяется Преображение Господне – престольный праздник старейшего полка русской гвардии. Вместе с преображенцами его праздновали и все гвардейские артиллеристы, ведущие свое начало от преображенской бомбардирской роты.

Ильин день, 2-е августа, естественно являлся праздником всех российских авиаторов, одновременно он был и праздником старейшей офицерской воздухоплавательной школы. 4 августа, считался праздником всех военно-учебных заведений, покровительницей которых являлась Мария Магдалина. Лейб-гвардии Егерский полк считал своим покровителем мученика Мирона, на память которого, 30-го числа, полку пришлось выдержать самое тяжелое испытание в своей истории — день битвы при Кульме.

Так называемый в народе «Мокрый спас», совпадающий 14.08 с византийской традицией «изнесения древ Честного Креста Господня», является девнейшим воинским праздником Владимиро-Суздальской Руси. Он установлен Андреем Боголюбским – отцом собственно русской государственности в честь одержанной в этот день победы над волжскими болгарами.

Сентябрь открывался праздником одной из древних воинских святынь русской земли – иконы Божьей Матери «Донская». Она находилась в войсках во время Куликовской битвы, в 1591 году спасла Москву от орды крымского хана, а затем стала покровительницей Астраханского казачьего войска. Части Терского казачьего войска и кадеты Ярославского корпуса своими святыми покровителями считали апостолов Варфоломея и Тита, чья память 7 сентября. В день Бородина, на который приходится Сретение иконы Пресвятой Богородицы Владимирской,— воспоминание о спасении Руси от нашествия Тимура, отмечал свой праздник 68-й Бородинский пехотный полк.

Самый значительный в сентябре – «Александров день» — 12-е число, перенесение мощей Святого благоверного князя Александра Невского — установленный Петром I общевоинский праздник. Этот почитаемый в войсках день был также праздником всех частей Кубанского казачьего войска, Михайловского артиллерийского училища, лейб-гвардии Павловского гренадерского, лейб-гвардии Атаманского, 11-го гренадерского Фанагорийского и еще двадцати семи пехотных и стрелковых армейских полков. 18 сентября, на память Святой Елисаветы, блестящие кавалергарды – «первый полк Империи» праздновали одновременно и именины императрицы – основательницы своего полка.

Рождество Пресвятой Богородицы, покровительницы и защитницы русской земли, совпадает с Мамаевым побоищем. Куликовская победа стала первым общерусским подвигом, сплотившим вокруг Москвы духовные силы народа, еще более уверовавшего в особую милость Богородицы. Ведь день сбора войск пришелся на Успение (15 августа), а сама битва – на субботу, день богослужения, посвященного прославлению Богородицы. И радостно-скорбное возвращение в Москву пришлось на Покров 14 октября. Этот день праздновали как свой полковой пять армейских частей.

Октябрьские воинские праздники открывались пятого числа праздником кавалеров ордена Святого равноапостольного князя Владимира.

14 октября, Покров Пресвятой Богородицы – старинный общеказачий праздник – воспоминание о взятии Казани вместе с войсками Ивана Грозного и окончании «Азовского сидения». В этот день на Дону традиционно совершается войсковая панихида в Монастырском урочище под Старочеркасской в память по убиенным в Азове. В имперский период он стал праздником Главного управления казачьих войск (в предреволюционные годы – Казачьего отдела ГШ), Киевского военногоучилища и шести полков армейской пехоты.

17 октября – на память мученика Ерофея — полковой праздник лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, Кубанской и Терской казачьих сотен Собственного Е. И.В. конвоя, а также двух армеских гусарских полков 16-го Иркутского и 19 –го Архангелогородского. 18 октября, в день памяти Филиппа митрополита московского, праздник всех частей Донского казачьего войска.

Неделя в конце октября – начале ноября — Дмитриевская родительская суббота (накануне памяти Святого мученика Димитрия Солунского). Исполняется сорок дней от очередной годовщины Куликовской битвы. Это время молитвенного поминовения всех воинов на брани за Отечество живот положивших. «Во всех частях, управлениях, учреждениях и заведениях – служение панихид по усопшим воинам. Барабанам не бить, музыке не играть». Так, через уважение к памяти погибших, прививались основы воинской чести: чувство духовного родства со славными предками, понимание нравственной сути воинского долга и уважения к себе как защитнику Отечества.

4 ноября, в день празднования обретения одной из самых почитаемых в нашей стране икон – отмечали Пресвятой Богородицы Казанской свой «престол» Второе Московское Алексеевское и Казанское военные училища, и с ними четыре армейских полка.

Одним из самых значительных воинских праздников России считался отмечаемый 21 ноября Собор архангела Михаила (архистратига) и прочих бесплотных сил. Этот день являлся кавалерским праздником всех российских орденов, праздником всех частей Уральского казачьего войска, праздником Военно-топографического, Тифлисского и Новочеркасского училищ.

Первая половина декабря густо насыщена военными праздниками. 4 декабря (Ведение Богородицы во храм) было праздником Отдельного корпуса Пограничной стражи и лейб-гвардии Семёновского полка. 5 декабря православные чтят память мученического подвига Святого благоверного великого князя Михаила Тверского, а 6, на память преставления Святого благоверного князя Александра Невского, праздновал лейб-гвардии Его Высочества Наследника Цесаревича Атаманский полк, 1-й Николаевский и 3-й Александровский Московские кадетские корпуса.

7 декабря церковь чтит память Меркурия Смоленского. Юноши-воина, защитившего родной город от татар. За легендарной основой здесь угадывается реальная историческая основа. Этот день отмечался как храмовый праздник Николаевских инженерных академии и училища, а также корпусной – 1-го Московского кадетского корпуса. На следующий день, в память Климента папы и Петра епископа александрийского был праздник Михайловских артиллерийских академии и училища.

9 декабря – «Юрьев день осенний» — кавалерский праздник ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, а также Елисаветградского и Чугуевского кавалерийских и Иркутского военного училищ.

10 декабря праздник Иконы Божией Матери «Знамение» также связан с военной историей. В тот день только чудо спасло Новгород и его молодого князя Мстислава Изяславича от разгрома огромной объединенной ратью Андрея Боголюбского и его союзников. Когда в выставленную на крепостную стену икону Богородицы попала стрела, осаждавшие вдруг начали истреблять друг друга, а затем бросились наутек. 13 декабря, в день памяти апостола Андрея Первозванного – кавалерский праздник высшего ордена Российской империи. В этот день Петром Великим был утвержден наш Андреевский военно-морской флаг.

Последним большим военным праздником в году был день памяти Святителя Николая Мирликийского (19 декабря). Этот же день был корпусным праздником в Донском, Сибирском и Вольском кадетских корпусах, праздником Тверского кавалерийского училища, штаба войск гвардии и Петербургского военного округа, этот день также являлся праздником тридцати шести частей, в том числе Роты Дворцовых гренадер, лейб-гвардии полевого жандармского эскадрона, многих старейших «петровских» полков, десяти стрелковых полков во главе с лейб-гвардии Стрелковым, в том числе и бригада, получившая в последнюю Балканскую войну почетное наименование «Железная». Николай Угодник является покровителем Сибирского казачества и день 19 декабря – праздник всех частей Сибирского войска. Наконец, это праздник всех армейских дивизионов полевой артиллерии.

Заканчивается перечень русских православных воинских праздников и памятных дней 25 декабря, памятью святителя Спиридона – корпусным праздником Пажеского Е. И.В. корпуса, лейб-гвардии Финляндского и Волынского, а также 59-го Люблинского и 186 Асландузского пехотных полков.

Как видим, духовная жизнь армии была естественной составной частью общенародной и дни праздников были в первую очередь временем обращения к Богу. В этом календаре нет «государственных» праздников, кроме «царских» дней. Отдавая долг царю земному каждый русский воин знал, что в первую очередь он служит Царю Небесному («Не нам, не нам, а Имени Твоему»). С этой верой он шел на смерть, и пока она была крепка – побеждал, ибо все великое в нашей стране совершается только верой.

Ю. Сухарев

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* Все даты — по новому стилю.

** У учебных заведений,, как правило было по два праздника, храмовый и училищный (корпусной, академический). В тексте даны не все учебные заведения.

*** «Восстановленные» в конце XIX в. т. н. «Войсковые Круги» не имели отношения к старинной традиции казачьего самоуправления. Это была пустая, но торжественная церемония с выносом знамен и регалий, парадом и зачтением царских грамот и поздравлений.