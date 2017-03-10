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Минобороны запустило онлайн-картотеку участников Первой мировой войны (Второй Отечественной)

   Практически у всех из нас в той далекой и до недавнего времени незаслуженно забытой войне участвовали деды и прадеды, многие из которых пали смертью храбрых. Например, прадед автора данных строк Филипп вернулся с войны с ранением в ногу, отчего хромал всю оставшуюся жизнь, а семейное предание сохранило имя еще одного прадеда - Иоанна, погибшего в бою от удушья отравляющими газами. Упокой Господь его душу и души всех воинов, живот свой за Веру, Царя и Отечество положивших!  Всем им – Вечная Память! За давностью лет было невозможно узнать ничего, кроме имени, чего, впрочем, достаточно, чтобы поминать воина по-христиански. Слава Богу, теперь Минобороны запускает новый проект, который позволит пролить свет на Великую войну более, чем столетней давности. Ждем новых открытий и писем от вас, дорогие читатели!

 

   Итак, создатели сайта «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов» запустили онлайн-картотеку с данными погибших и награжденных солдат Русской Армии. Помимо ознакомления с оцифрованными карточками с информацией о ранении или гибели военнослужащего пользователи картотеки могут отследить на карте боевой путь того или иного человека, его участие в военных операциях на фронтах Первой мировой.

   По словам начальника отдела научно-справочного аппарата Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) Олега Чистякова, в настоящее время в Сеть выложены сведения более чем о 2 млн человек, в том числе офицерские картотеки в полном объеме.

   Всего в архивах хранятся сведения более чем о 10 млн человек, поэтому пока своих родных могут найти не все. Однако в будущем данные онлайн-картотеки планируется пополнять. Поиск по архиву пока работает не без ошибок (и может быть временно недоступен из-за перегрузок и профилактических работ по настройке). Сортировка выдаваемых записей по запросу вариантов идет не по алфавиту, а неупорядоченно, а заполнение дополнительных полей далеко не всегда сокращает число предлагаемых вариантов, при этом часть выданных записей вообще не соответствует запрашиваемым данным. Олег Чистяков объяснил в беседе с агенством РБК неполадки работы портала «Памяти Великой Войны 1914–1918 годов» большой посещаемостью ресурса. «Сайт находится в стадии наполнения, это пилотная версия. Действительно, есть некоторые накладки по поиску. Из-за большого количества посещений, сайт может подвисать. Но наш архив занимался только наполнением сайта, мы не отвечаем за технические моменты», — пояснил РБК Чистяков.

   Стоит также иметь в виду, что в картотеке содержатся официальные данные, внесенные когда-то в архивы. К примеру, здесь можно увидеть учетную карточку подпоручика лейб-гвардии Семеновского полка Михаила Тухачевского, из которой следует, что он не стал маршалом Советского Союза, а погиб в бою с немцами 19 февраля 1915 года.

   Тухачевский действительно был объявлен погибшим, после того как немцы почти полностью уничтожили отрезанную от основных сил русских роту, в которой он служил. Однако на самом деле он попал в плен, и впоследствии после нескольких неудачных попыток бежал, и еще до конца Первой мировой войны вновь был зачислен в Семеновский полк.

   По информации агенства «Интерфакс», в планах Минобороны оцифровать около 8 миллионов карточек, которые хранятся в Бюро учета потерь на фронтах Первой мировой войны. На сайт выложат также более 100 тысяч документов с описанием действий войск.

   При помощи виртуальной картотеки на сайте «Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов» можно найти архивные данные о судьбе своих предков или знаменитых военнослужащих Русской Армии.

 

   Кроме ознакомления с оцифрованными карточками о ранении или гибели того или иного военного, пользователи смогут отследить на карте его боевой путь и узнать о его участии в военных операциях на фронтах Первой мировой.

   

   Алфавитные списки потерь по фамилиям, областям и губерниям Российской империи вы также можете найти здесь


Zaweru.ru

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