Зашифрованное послание от Радио Ватикана

A coded message from Vatican Radio

С инсайдерского амерсайта Above Top Secret:

"Странный инцидент произошел вчера на сайте Радио Ватикана.

Вечером на сайте опубликовали странный и загадочный коллаж из восьми фотографий. По годам и с надписями на латинском.

Никакого сопутствующего описания не было.

Самое интересное, что через пару часов этот коллаж с сайта исчез. Но общественность успела сделать скриншот.

Конспирологи уже начали расшифровку, они считают, что кто-то из сотрудников Радио Ватикан таким образом пытался донести до общественности какую-то скрытую информацию. Они уверены, что каждая фотография имеет зашифрованный смысл, а все вместе они несут людям какое-то послание.

На настоящее время ими расшифровано пять фотографий из этого зашифрованного послания:

"Найдем фотографии из этого коллажа и рассмотрим каждую из них:

1.

2013 venit - пришел.

Ну это ясно: 2013 год. В Ватикане избран новый Папа Римский. Франциск 1. Он пришел в Ватикан.

2.

2014 monuit - предупреждал.

Тут тоже все понятно: 2014 год. Фото Папы на австро-венгерском кладбище в Редипулье на северо-востоке Италии, где он принял участие в торжественной мессе и где он обратился к 10 тысячам верующих собравшихся на кладбище, и предупредил, что начинается тяжелое, катастрофическое время войн и бедствий.

3.

2015 errat in uno anno - ошибся на один год.

Ватикан, 31 декабря 2015 года. Фото Папы на площади Святого Петра, на фоне новогодней елки.

Скорей всего имеется ввиду его предупреждение, которое он раннее сделал выступая на этой площади 21 декабря, что рождество 2016 года будет последним. Подпись "ошибся на один год" говорит, что рождество не 2016, а 2017 года будет последним.

4-5.

2016 didicit et persuasum - узнал и убедился.

Тут уже две связанные по смыслу фотографии:

На первой, встреча Папы с Джоном Керри. Как мы уже знаем, кроме официальной встречи, была и неофициальная, где Папа что-то узнал от Джона Керри и был сильно расстроен этим.

На второй - штамп со словами «Archivio Segreto Vaticano».

Все документы в Ватиканском тайном архиве имеют такой штамп. Наверное это подсказка на то, что после секретного разговора с Джоном Керри, как мы тоже знаем, Папа ушел в Ватиканский тайный архив, чтобы проверить информацию полученную от Керри, после чего вернулся еще больше озадаченным и начал готовить Воззвание.

И наконец последний коллаж, еще не расшифрованный, самый интересный и состоящий из трех фотографий:

6-7-8.

2017 unum de multis - один из многих.

Первое фото наверху:

Ватикан. Сикстинская капелла, картина «Страшный суд» (Микеланджело): вестники Апокалипсиса трубят о Страшном суде.

Второе фото в коллаже, внизу слева:

Папа Римский Франциск перед закрытыми святыми дверями в Собор Святого Петра.

Третье фото внизу справа:

Святой Малахия. Католический архиепископ Армы в Северной Ирландии.

Св. Малахия называют пророком. Он написал манускрипт – пророчества о Папах Римских. Этот архиепископ назвал и последнего понтифика - Папу Петра II. С последним понтификом св. Малахия и связывает начало Апокалипсиса. Зловещий факт, что у нынешнего Папы Римского Франциска, как оказалось, настоящее имя, которое ему дали при рождении - Петр. И это второй Петр, так как первым был апостол Петр.

источник:

http://www.abovetopsecret.com

перевод:

http://vseneobichnoe.livejourn...