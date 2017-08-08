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Борьба индейских коренных народов США, против нефтяных компаний



Этот ролик был составлен и отредактирован Хоуи Борода, который был застрелен на месте племен Лакота в резервации реки Миссури индейцев в Северной дакоте. Тысячи людей собрались вместе с сотнями коренных народов, включая каждого государства в Соединенных Штатах. Из Гватемалы, Бразилии и Новой Зеландии племена собрались, чтобы остановить добычу сланцевой нефти.. Люди со всего мира мирно собрались, чтобы защитить священную землю и воду Лакота людей. В этой борьбе мирные защитники были расстреляны. Они пережили столько боли и страданий.
Видео сделано чтобы отдать дань памяти и уважения всем тем, кто протянул руку для борьбы и продолжают сопротивление....

Условия жизни в индейской резервации Пайн-Ридж, Южная Дакота, просто ужасающи. Вот всего лишь несколько проблем, с которыми приходится сталкиваться каждый день:

Средняя продолжительность жизни у мужчин лакота составляет 44 года, что является одним из самых низких показателей во всем мире, включая Гаити.
Уровень смертности младенцев на 300% превышает показатели в целом по стране.
Уровень заболеваемости диабетом на 800% выше, чем в США в среднем.
Среднегодовой доход составляет 2,6 – 3,5 тыс. долларов в год. 97% лакота живут за чертой бедности.

Информационный центр Республики Лакота в РФ ​​​
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