Церковь Англии отказалась признавать браком сожительство содомитов

"Епископы Церкви Англии" в результате длившейся два года напряженной дискуссии с участием духовенства и мирян сумели отстоять традиционное учение о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.

В результате данная Церковь признает, что брак является «союзом, на постоянной основе и в течение всей жизни, одного мужчины и одной женщины», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что дискуссия длилась два года, а разделение в Церкви по этому вопросу существовало, по меньшей мере, два десятилетия.

Как заявил старейшина данной организации Норвича Грэм Джеймс, Англиканская церковь не должна «приспосабливать свое учение к тенденциям времени». При этом он подчеркнул, что секс-меньшиствам предоставлена «максимальная свобода», вопрос их участия в церковной жизни будет рассматриваться священником.

Между тем содомиты уже выступили против доклада Церкви Англии, назвав его «жестоким» по отношению к пастве.

В мае Пресвитерианская церковь Шотландии пала (прекратила свое сакральное существование) разрешила выбирать в качестве пасторов или дьяконов содомитов — людей, состоящих в однополом сожительстве.



Источник: http://rusnext.ru/news/1485582951