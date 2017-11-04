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Папа-Михалис

В Воскресенье 2013 г. от Р.Х. отошёл ко Господу известный греческий старец, духовник папа-Михалис, отец Михаил из города Яннина. Отец Михаил был делателем непрестанной молитвы, прозорливым, редких духовных даров, чистой и простой души. Заранее предугадал свою кончину и отошёл ко Господу после Причастия. К нему приезжали со всей Греции и других стран. Да упокоит Господь его святую душу!

Дай Бог, когда-нибудь соберусь написать подробнее об о. Михаиле, думаю, что теперь можно говорить о нём.
Расскажу сейчас только пару историй. Один знакомый греческий батюшка жил в то время в Иерусалиме. Он рассказывал, что как-то раз было у него очень сильное уныние, просто руки опускались. Решил он приготовить немного чечевичной похлёбки. Приготовил, садится есть. Уже поднёс ложку ко рту, когда зазвонил телефон. С раздражением откладывает ложку, берёт трубку и слышит весёлый голос о. Михаила:
- Пожалуйста, скушай и за меня ложечку чечевички.
Я смеялся, говорит мой знакомый, минут 10 и всё уныние как рукой сняло.

А "трижды воскресавший" о. Мефодий рассказывал, что как-то раз он встречался с о. Михаилом в Иерусалиме. Они долго беседовали, но потом о. Михаил был вынужден уехать. Прощаясь, он сказал, указывая пальцем на небо:
- Ничего, мы с тобой там договорим.
А вскоре после этого, рассказывал о. Мефодий, Господь восхитил его в созерцание и он оказался на небе, где встретил о. Михаила и продолжил прерванную беседу.
Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, грешнаго
иеромонах Клеопа, монастырь Петрас, Греция

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