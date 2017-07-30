ВЕЛИКИЙ МУСОРНЫЙ ОСТРОВ в Тихом океане

Пришла пора защитить нашу планету от разрушающего воздействия со стороны цивилизации.Необходимо активизировать международные усилия, чтобы выловить скопившийся мусор в океане, очистить дно от осевшего пластика. Но только вылавливанием и утилизацией мусора проблему не решить. Необходимо принудить главных загрязнителей океана на побережье, чтобы они прекратили сброс отходов в воду и занялись их переработкой.Но сначала надо самим подать пример и начать сортировать и утилизировать мусор на территории России. Построить сортировочные и мусоро-перерабатывающие предприятия на территории всей страны, в том числе в малых селениях, очистить русла рек, восстановить зеленые насаждения, в которых живут звери и птицы - чем не национальная идея для России на ее современном этапе? Это дело более важное, чем пафосные слова политиков о "прогрессе и благосостоянии", чтобы быть избранными на очередной срок. Ведь природа - то, что нам дал Господь Бог, чтобы мы возделывали землю, а не уничтожали ее. Увидят ли наши дети и внуки все прекрасное разнообразие природы, которое создал Господь? Или они будут довольствоваться компьютерными симуляциями и кислородными масками?...Николай, редактор сайта zaweru.ru