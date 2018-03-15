«Правила жизни» схиигумена Сергия (Романова). Духовник Натальи Поклонской совершает обряд экзорцизма.

Он как любящий Отец на протяжении всей истории человечества учит нас как жить по Заповедям Божиим. Он дал нам эти Заповеди как правила дорожного движения по дорогам жизни. Если мы идем на красный свет, то можем получить увечье или даже погибнуть. Тоже самое и с Заповедями Божьими. Если мы их не соблюдаем, то нас посещают скорби, болезни, утраты, войны и мы можем даже погибнуть духовно. Все это хорошо видно из истории человечества. Если человек попирал нравственный закон, то Бог уже посещал его всемирным потопом, небесным градом, войнами, нестроениями, революциями, майданами., если он живет по Заповедям Божиим и защищен благодатью. Идеолог «холодной войны» Аллен Даллес говорил, что Россию нельзя победить в открытом бою. Ее можно победить только безнравственностью. Он писал: «Будем вырывать духовные корни, уничтожать основы народной нравственности… Главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов». К сожалению, многое из этого уже исполняется на наших глазах. И не только в нашей стране. Более 100 стран в настоящее время живут по законам разврата подобно печально известным городам Содому и Гоморре, т.е. в них узаконены однополые браки, транссексуализм, скотоложство, педофилия. Живут как язычники – «бери от жизни все пока молодой». И даже не задумываются о том, что завтра предстоит встретиться с вечностью, дать ответ пред Богом.в том, что в последние времена нам предложат явный выбор: или крест, или хлеб. Но бесы лукавы и антихрист будет действовать хитро. Многие злые, ядовитые замыслы издревле упаковываются в красочную обертку добра. Какой «хлеб» был предложен России для свершения революции? Свобода, равенство, братство. Красивая обертка, а внутри – яд смертельный, унесший на сегодняшний день 100 млн наших сограждан. Какой «хлеб» сейчас предлагают Вам, дорогие соотечественники? Телевизионный, рекламный, компьютерный, интернетный. Только в прошлом году в России на 56% увеличилось количество самоубийств среди детей, не говоря уже о взрослых. Руководит интернетом князь тьмы, имя его «ЭФОН». Это уже «хлеб» для всего человечества вне национальности. Ядовитый подарок всемирного правительства всему человечеству., транснациональные компании и транснациональные банки лишили правительств всего мира власти, взяли функцию государства в социальной сфере в свои руки. И «хлеб» этот от всемирного правительства, которое готовит приход антихриста. Дух антихриста – дух бездны. Имя его «АБАДОНА». Зловещая, чудовищная аналогия – добровольно-принудительное согласие на обработку персональных данных, «карта мира» – с Откровением Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. В Главе 13 Откровения сказано, что в последние времена антихрист сделает так, что «всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтет число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. 13, 16-18).. Люди заблуждаются, когда говорят, что какая разница, куда ставить начертание, с именем зверя, главное, чтобы Бог был в сердце.. Нам говорили, что не будет очередей, будете экономить время. Очередей не стало, потому что «в долгах как в шелках» – ипотеки, кредиты поработили нас. И мы попали в финансовую кабалу., что присвоение номеров людям есть преступление против человечества, не имеющее сроков давности. Сегодня нам лукаво предлагают дать добровольное согласие на обработку персональных данных. Но многие даже не задумываются, что нам под видом добра, мнимых удобств и социальных благ, предлагают дать согласие на жизнь во всемирном электронном рабстве. В нем уже не будет Александров, Екатерин, Иванов с их святыми Небесными покровителями. В этом электронном рабстве антихриста у каждого человека вместо имени есть свой номер – тавро, как у скотов., – это символ экономической власти евреев над покоренными народами., то вся информация о Вас передается во всемирный компьютер, находящийся в Брюсселе. Имя ему – ЗВЕРЬ.Добровольное согласие на обработку персональных данных и получение «карты мира» – это ваше согласие жить в электронном рабстве сатаны. Оно дает право нанести вам метку лазером на правую руку или чело (лоб) при получении любых документов. То есть незаметно для вас поставить вам лазером печать антихриста!. А мы широкой поступью идем по дорогам беззакония и оставляем мерзкие следы своего безумия., что найдут компромисс с сатаной и его адептами. Это видно на примере России. После революции сколько лет богоборцы уничтожали друг друга – Троцкий, Берия, Зиновьев… Как крысы в банке, пожирали друг друга. Ленин сошел с ума, уподобился псу смердящему, ел свое дерьмо из-под себя. И обезумевшее человечество пело: «Безумству храбрых поем мы песню»., не будет и мира во всем мире., тогда уйдет страх, сомнение, смущение. К тебе придет по преемственности дух бесстрашия, дух доблести, дух мужества. Это видно на примере Павла Дацюка – капитана русской хоккейной команды, которая на Олимпиаде в Корее была как в окружении, как в плену – без флага, без гимна. Но и в этих условиях наша хоккейная команда силой духа с помощью Божией одержала победу., к секретарю совета безопасности РФ Н.П. Патрушеву, уполномоченному по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой, правительству России, к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, чтобы отменили «карту мира», чтобы в нашем государстве не принуждали давать согласие на обработку персональных данных.