Проект Катехизиса был составлен в Москве и сейчас обсуждается.

Он очень большой и, очевидно, написан группой интеллектуалов (судя по их снисходительности к «простым православным» и отсутствию понимания того, как мы, обычные православные, живём в нашей вере). И ясно также, что они использовали римо-католический катехизис, созданный после Второго Ватиканского собора (или его версии), и псевдоправославный парижский катехизис «Жив Бог»[1].

Этот проект основан на сверхсложном, самодовольном интеллектуальном подходе, наполнен цитатами из Священного Писания и ранних Отцов: некоторые из них вырваны из контекста, другие взяты из еретического текста, ошибочно приписываемого преподобному Исааку Сирину.

Протоиерей Андрей Филлипс

Вместо вопросно-ответного подхода проект принял покровительственный тон, подтверждая, что очень немногие реальные православные когда-либо прочтут это (что к лучшему).

Этот проект Катехизиса очевидно отмечен модернизмом, полагая, подобно «парижскому» герою-еретику Оригену, что спасение дано всем и что дарвинизм православен[2]. Его бюрократический язык и западный жаргон в словах про «человеческое достоинство и права» и «социальную концепцию» выражает не православное богословие, но политкорректную «научную» теологию западных докторантов.

В отличие от используемого в РПЦЗ простого и классического «Закона Божьего» протоиерея Серафима Слободского (который также очень популярен в России), этот проект недоступен для простых православных.

Ясно, что всё это написано теми, кто ближе к гуманизму Папы Франциска, чем к Православной вере и народу. Кто-то в Москве, кто учился в западном университете, хочет в Православной Церкви собора в стиле Второго Ватиканского.

Этот проект не упоминает о нашем русско-православном подходе к одежде и, как видится, считает, что пост не очень важен.

Отмеченный внецерковной секулярно-рационалистической лексикой, документ представляет Церковь Божию как религиозный институт, а не Воскресшее Тело Христово, сияющее и пронизанное Духом Святым. Авторы хотят сделать этот институт приемлемым для светского мира через избегание догматических откровений Духа Святого и всех спорных вопросов. Православие оказывается просто «конфессией», а еретические группы вне Православной Церкви также называются «Церквями». Это выглядит как предпочтение политкорректности Истине, которая делает свободными. Признаком римо-католицизма является придание Патриарху Русской Церкви власти, подобной папской, а также поверхностное описание ереси Филиокве. Признаком иудейства в протестантском стиле является чрезмерный акцент на Ветхом Завете, как если бы Новый Завет был просто продолжением Ветхого.

Авторы проекта, очевидно, вовлечены в экуменическую ересь, которая продвигается интеллектуалами, которые мало или вообще не общаются с обычными православными. И продвигается за нашими спинами, даже за спинами епископата. Здесь в принципе нет догматической ясности, тогда как именно её мы ожидаем от настоящего катехизиса. Здесь нет богословия в православном аскетическом смысле.

Было бы лучше отбросить этот проект интеллектуалов и начать заново, на этот раз задействовав православных авторов, которые имеют аскетический, догматический и пасторский опыт. Они будут знать, что лучше для нас, старающихся жить по-православному в наших монастырях и приходах, где простые православные прилагают усилия для соблюдения русских православных устоев и, раз уж на то пошло, нашего подхода к одежде.

Кем бы ни были авторы проекта, они должны осознать, что 1960-е годы закончились, а вместе с ними и подражание римо-католической или протестантской парижско-крествудской «теологии»[3]. Вернитесь к реальности! Мы живём в 2017 году.

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Примечания редакции сайта Аналитического центра свт. Василия Великого:

[1] Катехизис «Жив Бог» – модернистский катехизис, изданный в 1979 г. во Франции.

[2] В словах про «парижского» героя-еретика Оригена подразумеваются идеи так называемой «парижской» школы богословия, развивавшейся в XX веке и пропагандировавшей модернистские квазиправославные идеи. В оригинальном тексте прот. Андрея присутствует игра слов: «герой-еретик» – hero—heretic.

[3] В словах про парижско-крествудскую теологию подразумеваются в том числе идеи, пропагандируемые в Свято-Владимирской духовной семинарии, расположенной в Крествуде (США).

Текст статьи протоиерея Андрея Филлипса на английском языке доступен по ссылке: https://stbasil.center/2017/10/31/catechism-in-moscow/