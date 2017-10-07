На Воробьевых горах людей приучают к бесовщине

Лицедеи организовали поистине сатанинский шабаш на станции метро "Воробьевы горы".
Экспозиция с выставлением демонических фигур (бесов, леших, бараньих голов без глазниц и прочей мерзости) была открыта выступлением артистов, одетых в стилизованном виде под "монстер хай", "хеллоуин" и "садомазо".
Вот такая она - мода "цирка нового поколения".
И это происходит не на "загнивающем Западе", а на Святой Руси.
Бесовские изображения можно увидеть, Господи помилуй, здесь
и здесь
Прискорбно, что в "шоу" участвовали многие именитые артисты, которые, видимо, не разобрались или не захотели разобраться в бесовской сути происходящего. А кто-то из циркачей, сдается, является организатором этого действа. Вот что они говорят:«Мы благодарны Московскому метрополитену за уникальную возможность представить наши костюмы на одной из станций. Здесь мы собрали лучшие произведения с нескольких наших проектов - Большого Московского цирка, Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол", а также Международного циркового фестиваля в Монте-Карло», - сказал на открытии выставки народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный.
Итак, смотрите, что нам представили под видом "цирка".
Кровавый демон и петля Иуды Искариота в его ногах - первое, что бросается в глаза пассажирам метрополитена.
Башка с пустыми глазницами овена (барана).
БАРАН — один из важнейших символов и одна из самых распространенных в мире эмблем (в вариантах: агнец
, золотое руно, голова барана, рога
барана).
Баран символизирует огонь, солнечную энергию, пылкую страсть, мужество, импульсивность, упрямство. Во многих культурах с древнейших времен означает мужскую силу и сексуальную потенцию. Символ стихии — как созидательной, так и разрушительной, требующей жертв.
С другой стороны экспозиции - головы тигра и некоей рептилии (змея?), также, по-видимому, имеющий свой символизм, в котором не очень-то и хочется разбираться.
Здесь мы видим в ногах у бесовского манекена скипетр идержаву с крестом
, поверженные к ногам идола.
Также среди фигур замечен леший, манекен березки (символ Руси?) и другие "персонажи".
Куда катимся, господа хорошие?