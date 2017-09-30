Авторизация
 

Митрополит Липецкий Никон не благословил свою паству смотреть фильм «Матильда»

Митрополия распространила официальное заявление владыки Никона

 Заявление митрополита Никона опубликовано на официальном сайте Липецкой митрополии.

"Обращение митрополита Липецкого и Задонского Никона ко всем верным чадам Липецкой митрополии Русской Православной Церкви в связи с выходом в прокат кощунственного фильма «Матильда»
 
Дорогие отцы, братья и сестры!
 
Почитание святых является догматом Православной Церкви. «Не прикасайтеся помазанным Моим», – говорит Слово Божие (Пс 104:15).
 
Святые Царственные страстотерпцы являются нашими заступниками, ходатаями и молитвенниками пред Богом. Их жизнь и служение стали подлинным примером христианской любви и самопожертвования.
 
Не благословляю верным чадам Липецкой митрополии принимать участие в организации показа и просмотре кощунственного фильма «Матильда», оскорбляющего память святых страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии.

«Бог поругаем не бывает» (Гал 6, 7)

+ НИКОН, митрополит Липецкий и Задонский".
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +2
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Положить властный конец наглому глумлению над святым царем-мучеником!
» Митрополит Липецкий и Задонский Никон о Рождественском посте
» «Дорогие братья и сестры! Мы вас ждем!..» — Блаженнейший Митрополит Владимир обратился к верующим, находящимся в расколе
» Встреча официальной делегации Молдавской Митрополии с представителем патриарха Кирилла
» ОБРАЩЕНИЕ Преосвященного Диомида, епископа Анадырского и Чукотского
Оставить комментарий
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
  • Выбор
  • Читаемое
  • Комментируют

Дело о "врачах-гинекологах"

  • 18:17
  • 408
  • 0

В Киеве прощались с журналистом Бузиной

  • 18:51
  • 765
  • 0

Сразу семь икон замироточили в часовне под Кунгуром

  • 01:28
  • 2 323
  • 0

ВО ВСЁМ ИМПЕРСКОМ ВЕЛИЧИИ

  • 22:58
  • 1 755
  • 0

Мальчик в электричке...

  • 21:47
  • 1 104
  • 0

Страдание святых 40 мучеников Севастийских

  • 12:42
  • 1 180
  • 0

Американский содомит потребовал $70 млн за "некорректный" перевод Библии, где гомосексуализм назван грехом

  • 20:35
  • 1 040
  • 0

СХИАРХИМАНДРИТ ИОНА (ИГНАТЕНКО). О РОССИИ, УКРАИНЕ И НАШЕЙ ЖИЗНИ

  • 02:27
  • 5 382
  • 0

Пророчества Пелагеи Рязанской

  • 22:32
  • 21 342
  • 0

Молитва ОТЧЕ НАШ на Арамейском языке времен Иисуса Христа

  • 23:53
  • 20 073
  • 0

Зевота при чтении молитв

  • 11:45
  • 15 854
  • 0

Система налогообложения Российской империи

  • 12:46
  • 14 846
  • 0

Фильм "Куликовская битва"

  • 13:29
  • 14 517
  • 0

Климовский крестный ход Пламенные младенцы

  • 21:34
  • 12 554
  • 0

1612 год: Совет всея земли

  • 09:43
  • 12 546
  • 0

Отречение. Кто кого предал

  • 23:03
  • 11 951
  • 0

Почему нельзя обвинять русский народ в цареубийстве, каяться в цареубийстве и участвовать в псевдо "соборных" "покаянiях" в цареубийстве?

  • 16:23
  • 2 381
  • 2

Грабитель в «рясе» священник Виктор Кузнецов

  • 13:52
  • 2 400
  • 2

О подложности соборной клятвы 1613 г. Подлинник соборной клятвы.

  • 02:37
  • 1 616
  • 2

Забытый герой царской РОССИИ обрел историю

  • 21:57
  • 3 970
  • 2

Умерла наша Даша Муравина

  • 12:46
  • 3 632
  • 2

На пороге третьей мировой войны

  • 11:55
  • 2 484
  • 1

МОЛИТВА ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ О СПАСЕНИИ ОТ АНТИХРИСТА

  • 18:48
  • 6 943
  • 1

Из записной книжки

  • 11:52
  • 5 471
  • 1
Подписка на новости
Посетители