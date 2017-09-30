Митрополит Липецкий Никон не благословил свою паству смотреть фильм «Матильда»

Митрополия распространила официальное заявление владыки Никона
Заявление митрополита Никона опубликовано
на официальном сайте Липецкой митрополии.
"Обращение митрополита Липецкого и Задонского Никона ко всем верным чадам Липецкой митрополии Русской Православной Церкви в связи с выходом в прокат кощунственного фильма «Матильда»
Дорогие отцы, братья и сестры!
Почитание святых является догматом Православной Церкви. «Не прикасайтеся помазанным Моим», – говорит Слово Божие (Пс 104:15).
Святые Царственные страстотерпцы являются нашими заступниками, ходатаями и молитвенниками пред Богом. Их жизнь и служение стали подлинным примером христианской любви и самопожертвования.
Не благословляю верным чадам Липецкой митрополии принимать участие в организации показа и просмотре кощунственного фильма «Матильда», оскорбляющего память святых страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии.
«Бог поругаем не бывает» (Гал 6, 7)
+ НИКОН, митрополит Липецкий и Задонский".