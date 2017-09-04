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Атмановские кулачки - 2017

Некогда по всей Руси-матушке проходили зрелищные кулачные бои, на которых русский народ соревновался в силе и удали, а также тренировал боевые навыки.
«Атмановские кулачки» — это единственные сохранившиеся традиционные игры русского народа, которые проводятся каждый год в месте их исконного бытования на престольный праздник села — Успение Пресвятой Богородицы. Они стали первыми играми, внесенными в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. В 2015 «Атмановские кулачки» получили премию «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее событие по популяризации народных традиций и промыслов». А в прошлом году праздник был включен в календарь национальных событий на 2017 год и вошел в топ-200 лучших российских фестивалей и праздников.

 



Источник: https://regnum.ru/news/2314741.html

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