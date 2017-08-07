Любимый силач государя

Когда в конце XIX - начале XX веков в повседневную жизнь больших и малых городов России вошел спорт, то и куряне не остались в стороне. Одно из свидетельств тому - появление на всероссийской арене борца-самородка из нашей губернии Григория Фомича Русакова. Имя этого выдающегося борца, атлета, силача стоит в одном ряду с именами самых знаменитых борцов России. Но, к сожалению, славные его победы, как и память о нем, оказались ныне забытыми. Справедливость пытается восстановить школьный учитель из Железногорского района Виктор Коростелев, по крупицам собирающий подробности биографии земляка.

Родился Григорий в 1879 году в крестьянской семье в селе Злобино Дмитриевского уезда. Дебют его как борца состоялся на Украине, в Юзовке (современный Донецк - авт.), куда он уехал работать на угольной шахте. Там в пареньке приметили не только хорошего рабочего, но и перспективного спортсмена. В 1909 году, пройдя отборочные состязания, Григорий стал местным чемпионом. Одаренного атлета сразу заметили, как бы сказали теперь, предприимчивые дельцы от спортивного бизнеса, и вскоре он получает приглашение выступать на арене Московского цирка. В первой схватке с известным саксонским борцом, тогдашним чемпионом мира Шнайдером, выступавшим под псевдонимом "Черная маска", Григорий выдержал 40 минут боя. В пику саксонцу после состязания с ним Русаков взял себе псевдоним "Белая маска". С тех пор от заманчивых предложений не стало отбоя. Наш земляк отправился покорять силушкой богатырской крупнейшие города империи - Санкт-Петербург, Харьков, Уфу, Казань, Пермь, Нижний Новгород.

Самым известным поклонником атлета был император Николай II, лично освободивший курянина от воинской повинности. И Григорий оправдал августейшее доверие, став в 1913 году чемпионом мира. Среди его соперников были такие борцы, как Николай Вахтуров, Мурзук, Иван Спуль, Мартон, Али Ахмет. О Русакове, весившем, кстати, в ту пору 9 пудов (144 килограмма) наперебой писали журналы - "Геркулес", издававшийся в Нижнем Новгороде, "Русский спорт" и другие.

По данным Виктора Коростелева, сразу после революции Григорий покинул арену и поселился в Михайловке Курской губернии. Однако есть и другие сведения. Так, по материалам сельскохозяйственной переписи 1917 года, среди домохозяев села Понюшево Понюшевской волости Барнаульского уезда Томской губернии значится Григорий Фомич Русаков. Перепись проводилась с мая по октябрь, то есть Временным правительством.

Но имеются еще более убедительные доказательства того, что в годы Гражданской войны Русаков оказался в Мурманске, как раз тогда, когда этот город был занят англичанами и другими интервентами. Как пишут мурманские краеведы, в то неспокойное время культурная жизнь в городе не замирала: работал кинематограф купца Скрябина, давали представления самодеятельные театры, выходила газета "Мурманский вестник", интервенты устраивали певческие вечера, "за деньги соревновался со зрителями известный публике борец под именем "Белая маска". Как оказался так далеко от родных краев Григорий Фомич? Можно предположить, что революционная буря застала его на гастролях. Возвращаться домой, когда транспортные артерии оказались перерезанными, было затруднительно. Ему, возможно, предложили работу в Мурманске, и он согласился, чтобы переждать смуту.

Едва отгремела Гражданская война, как в Курске начала возрождаться не только хозяйственная, но и культурная жизнь, возобновились цирковые представления, закипели страсти вокруг выступлений знаменитых борцов и силачей. В 1923 году в Курск приезжает и Григорий. Приезжает и кладет на обе лопатки непобедимого украинца-самородка Данилу Посунько. А в 1926 году через газету "Курская правда" он вызывает на бой любого борца, давая на раздумье три дня. Откликнулся чемпион мира, выступавший под псевдонимом "Маска Победы" Илья Муромец. На 34-й минуте состязания Русаков одержал победу.

До 1928 года Григорий жил в слободе Михайловка напротив Никольской церкви, а в 1928 году построил себе дом в Дмитриеве, на улице Урицкого (дом № 92). Там, с небольшим перерывом, он и прожил до конца жизни, неоднократно навещаемый друзьями-борцами.

Молох тридцатых годов и его не минул. Кто-то увидел (и донес), как оказавшийся на Жидеевской мельнице Григорий, разминая мускулатуру, швырял мешки с зерном, и оно при этом просыпалось... Русакова освободили через год, благодаря ходатайству самого Ивана Поддубного.

По воспоминаниям земляков, ушел из жизни Русаков на излете седьмого десятка лет, и, в общем-то, по нелепой случайности. В 1948 году он возвращался из Дмитриева в Михайловку в кузове грузовика. На лесной дороге зацепился за свешивающийся сук и попытался сломать его на ходу, чтобы ветка больше никому не мешала. Но не удержался и выпал из машины - силы были уже не те. Парализованный после падения, Русаков прожил еще год. Умер борец в полной нищете. Похоронили его на дмитриевском кладбище без гроба и креста. Сегодня могила одного из самых сильных курян утеряна.

Петр ГОРБАЧЕВ

Легенды о борце

