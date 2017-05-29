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Православные Шымкента прикоснулись к чудотворной иконе

Все выходные в Свято-Никольском кафедральном соборе находилась чудотворная икона Божьей матери «Умягчение злых сердец».

Сотни православных христиан пришли, чтобы встретить чудотворную икону к вратам Свято-Никольского собора. Икона«Умягчение злых сердец» объехала практически всю Россию. Много путешествует святыня и по миру, побывала на Украине, в Белоруссии, Франции, США, Германии и других странах. 26 апреля чудотворный образ прибыл в Казахстан, начав свой путь с Актау, спустя месяц дошла до Шымкента.

Этот образ Пресвятой Богородицы, представляющий собой небольшую икону, отпечатанную полиграфическим способом, прославился необычайным явлением. На протяжении почти 20 лет икона непрерывно мироточит – на ее поверхности обильно выделяется благовонное масло, обладающее целебными свойствами.

Чудесное явление началось в 1999 году, после того как бумажная икона Богородицы «Умягчение злых сердец» была освящена на мощах блаженной Матроны в Покровском монастыре в Москве. Известие о чуде мироточения быстро разнеслось по свету. По молитвам перед мироточивой святыней происходили и происходят исцеления, люди получают ответ на свои молитвы, находят выход из непростых жизненных обстоятельств.

«К Пресвятой Богородице все идут со своими скорбями, надеясь на то, что она поможет разрешить проблемы в семье, со здоровьем, в жизни. Мир подарит всем нам. Я принесла с собой образ Пресвятой Богородицы Семистрельной и освятила на чудотворной мироточивой иконе»,- делится прихожанка Наталья Валиева.

Чудо мироточения полиграфического образа не поддаётся объяснению. Это символ безоговорочной веры и божественного благословения.

«Подтверждение того, что иконы вообще являются источниками, родниками благодати святого духа. И есть малые источники, есть большие. И милость божия особая является через такие иконы мироточивые. К празднованию 145-летия основания Туркестанской епархии, то есть приходи этой иконы благословил святейший патриарх Кирилл. Для того чтобы, конечно, наши сердца умягчились, чтобы у нас окрепла вера»,- говорит иеромонах Филипп.

После пребывания в Шымкенте святыня отправилась в Тараз.

Надежда Вербицкая.
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