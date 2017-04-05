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Семья с 7 детьми, попавшая в «ипотечный капкан», рискует оказаться на улице

Многодетная семья Собетских, оказавшись неплатежеспособной, попала в колесо «системы» и теперь может лишиться не только единственного жилья, но и детей. Из-за просрочки по платежам банк продал квартиру без уведомления жильцов, коллекторы присылают угрозы расправой в случае не выплаты долга, а опека уже заинтересовалась детьми, которые вот-вот могут попасть в их лапы, оказавшись без жилья. 

Семья Собетских испытала на себе полное равнодушие властей и общества к проблеме многодетных в нашей стране. Все началось с того, что Константин и Екатерина решили расширить жилищные условия, продали свою однокомнатную квартиру, взяли ипотечный кредит и приобрели трехкомнатную квартиру в Бирюлево. При заключении договора «Фора банк» настоял, чтобы супруги подписали брачный контракт, согласно которому единственным владельцем квартиры оказывался глава семьи Константин, а жена и дети не имели права собственности. 

 На первой волне кризиса в 2013 г. Константин, краснодеревщик по профессии, потерял работу и не смог в полной мере оплачивать взносы по кредиту. В результате приставы совместно с банком продали квартиру, не уведомив об этом жильцов, вероятно подставному покупателю, как это не редко делается в таких случаях. Семья не раз обращалась в органы муниципальной власти с просьбой об улучшении жилищных условий, однако получала в ответ лишь отговорки. 

На данный момент квартира продана и долг ликвидирован. Накопившаяся переплата по кредиту в результате продажи квартиры возвращена не была. 

 Семья обратилась в наш Центр с просьбой оказания правовой помощи и признания сделки купли-продажи квартиры незаконной с тем, чтобы не лишиться единственного жилья. По результатам проверки юристами, был выявлен ряд нарушений в процедуре продажи квартиры и в действиях судебных приставов, незаконно наложивших арест на квартиру и выставившими ее на продажу. 

На данный момент был подан иск о признании недействительным договора купли – продажи квартиры, юрист Центра обратился в Прокуратуру с просьбой дать заключение относительно допущенных процессуальных нарушений, был дан отзыв на возражение истца, банка и Прокуратуры, написано и передано дополнение к апелляционной жалобе. В ближайшее время будет подготовлен запрос на улучшение жилищных условий в Управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы с соответствующим пакетом документов. Судебное заседание по иску о признании несостоявшимися торгов по квартире назначено на 14 апреля. Кроме того СК РФ проводит проверку по факту поступления угроз убийством из-за долга. 

 Обращаемся к неравнодушным гражданам, желающим поучаствовать в деле семьи Собетских посильной помощью. В рамках программы социально-правовой помощи семья получает поддержку бесплатно, сколько будет длиться дело пока не известно. 

Просим поддержать юристов, работающих над делом, и предлагаем собрать на юридическую поддержку семье 30 000 р. 

Мы продолжаем работать во многом благодаря вашей помощи. Если Вам действительно нравятся наши проекты и Вы хотите, чтобы еще больше семей в беде смогли получить правовую поддержку, просим посильно поучаствовать в нашей работе. 

Об успехах сбора всегда можно осведомиться в Отчете:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t2hnR8ocWwRQD.. 

Телефон для подробной информации: (499) 130 95 18 

О ходе разбирательства и успехах дела обязуемся оперативно сообщать! Репост очень поможет делу! 

 Пожертвования на поддержку семьи и вознаграждение юристов Правозащитного центра можно направить (с пометкой "Для семьи Собетских"):

Сбер: 5469 3800 7324 1258 
ВТБ: 5417 1500 9157 5114 
Yandex-деньги: 4100 1368 7652 091 
Webmoney: R413367428349 Z960041838421 
QIWI-кошелек: 967 225 15 43 
Положить на Билайн: 8 903 130 95 18 
Paypal: pravcent@gmail.com

Спаси Бог!
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