Список из 12 анафематизмов Чина Торжества Православия

Отрицающим бытие Божие и утверждающим, яко мир сей есть самобы-
тен и вся в нем без Промысла Божия и по случаю бывает: анафема.
Глаголющим Бога не быти Дух, но плоть; или не быти Его Праведна,
Милосерда, Премудра, Всеведуща и подобная хуления произносящим:
анафема.
Дерзающим глаголати, яко Сын Божий не Единосущный и не Равно-
честный Отцу, такожде и Дух Святый, и исповедающим Отца и Сына, и
Святого Духа не Единого быти Бога: анафема.
Безумне глаголющим, яко не нужно быти ко спасению нашему и ко
очищению грехов пришествие в мир Сына Божия во плоти, и Его вольное
страдание, смерть и воскресение: анафема.
Неприемлющим благодати искупления Евангелием проповеданного,
яко единственного нашего ко оправданию пред Богом средства: анафема.
Дерзающим глаголати, яко Пречистая Дева Мария не бысть прежде
рождества, в рождестве и по рождестве Дева: анафема.
Не верующим, яко Дух Святый умудри пророков и апостолов и чрез них
возвести нам истинный путь к вечному спасению, и утверди сие чудеса-
ми, и ныне в сердцах верных и истинных христиан обитает и наставляет
их на всякую истину: анафема.
Отмещущим бессмертие души, кончину века, Суд будущий и воздаяние
вечное за добродетели на небесех, а за грехи осуждение: анафема.
Отмещущим вся Таинства святая, Церковью Христовою содержимая:
анафема.
Отвергающим соборы святых Отец и их предания, Божественному От-
кровению согласная, и Православно-Кафолическою Церковью благочест-
но хранимая: анафема.
Помышляющим, яко православнии Государи возводятся на престолы не
по особливому о них Божию благоволению и при помазании на царство
дарования Духа Святаго к прохождению великого сего звания на них не
изливаются; и тако дерзающим против их на бунт и измену: анафема.
Ругающим и хулящим святыя иконы, ихже Святая Церковь к воспо-
минанию дел Божиих и угодников Его, ради возбуждения взирающих на
оныя ко благочестию, и ко оных подражанию приемлет, и глаголющим
оныя быти идолы: анафема.
Подробнее о чине по ссылке: http://velikiypost.paskha.ru/Nedeli/Torzh_Pravoslaviya/Anafema/