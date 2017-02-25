В центре Воронежа начался снос остатков исторического здания Пятницкой церкви

Совсем недавно православые активисты и просто небезразличные люди остановили снос старинного храма, как снова Воронеж взбудоражен вероломным сносом чудом сохранившегося строения древней казачьей церкви.

Рабочие начали сносить историческое здание Пятницкой церкви, которое находится на пересечении улиц Кости Стрелюка и Володарского. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» краевед Ольга Рудева рассказала в пятницу, 24 февраля.

По словам краеведа, рабочие будто бы специально выбрали время для сноса в праздники — чтобы привлечь к событию меньше внимания.







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— Я сейчас точно не скажу, кому принадлежит здание и какой у него охранный статус. Мне кажется, он есть, но это мы будем уточнять у чиновников. Кроме того, я направила информацию в воронежскую епархию — возможно, нам удастся приостановить снос здания. Оно находится рядом со школой № 11, в которой я училась. И там неподалеку есть кладбище: помню, видела несколько надгробий. Не знаю, что хочет сделать новый собственник со зданием Пятницкой цирки, но все равно такие места в городе заслуживают более бережного отношения, — сообщила Ольга Рудева.

Церковь давно не используется, хотя раньше была популярной. Рядом со зданием находится закрытое кафе, однако пройти на территорию Пятницкой церкви в последние годы не было трудно. Ольга Рудева надеется, что епархия поможет приостановить снос исторического здания — так, как это получилось в истории храма во имя Рождества Христова на Придаче.

Корреспондент РИА «Воронеж» следит за развитием событий.

Контекст

Пользователи «Большого воронежского форума» опубликовали фото строительной техники у стен бывшего храма во имя Рождества Христова, который возвели на Придаче примерно в 1680 году, в ноябре 2015-го. В тот же день в интернете появилась информация, что на этом месте планируют возвести многоэтажный дом. Активисты собрали 3 тыс. подписей в защиту храма.

Письмо с просьбой придать зданию статус объекта культурного наследия направили в профильное облуправление. Компания «Выбор» на безвозмездной основе передала храм на Придаче вместе с участком земли площадью 2,8 тыс. кв. м в собственность Воронежской епархии. Храм удалось спасти. В нем проходят концерты, а также там горожане встретили Рождество-2017.

Справка РИА «Воронеж»

Как сообщается в книге Александра Акиньшина «Храмы Воронежа», Пятницкая церковь известна в Воронеже с начала XVII века, она упоминается деревянной в Писцовых книгах 1628 года. В XIX веке Пятницкая церковь капитально перестраивалась — были расширены окна, сломана внутренняя стена, отделявшая отапливаемую часть от холодной, вместо чугунных полов настелили деревянные, пристроили паперть. Интерьер нефа и трапезной отделали под мрамор, подновили придельные иконостасы, вся церковь стала теплой.

О послереволюционной судьбе церкви подробных сведений нет, пишет Акиньшин. Закрыли ее в начале 1930-х годов, когда на улице Володарского началось строительство здания для Особого государственного политического управления. Стройка была секретной, прилегающие улицы были закрыты высокими заборами, потому уцелеть в таких условиях религиозная община не могла. В эти годы здание занимала слесарная мастерская, потом склад и архив ЗАГС.



Справка ZAWERU.RU

В старину нынешняя улица Кости Стрелюка называлась Пятницкой — по названию расположенного здесь храма. Деревянная церковь святой Параскевы Пятницы существовала уже в XVII веке. «Дозорная книга», летопись тех времен, сообщала о существовании на этом месте Казачьей слободы с церковью. Запись относится к 1615 году.

Пятницкий храм: разрушают, но стоит

Про Пятницкий храм следует рассказать подробнее. Во-первых, он вовсе не Пятницкий. Официально церковь была освящена в честь Рождества Богородицы. Однако в храме был придел в честь святой великомученицы Параскевы (Пятницы). Потому-то народная молва и дала ему такое название.



Во-вторых, хотя куполов на улице Кости Стрелюка в Воронеже мы не увидим, Пятницкая церковь все-таки существует. История храма, построенного еще в 1761 году, полна драматизма. Храм располагался в историческом центре города. Население — дворянство и зажиточное купечество, жертвовало охотно и помногу. Неудивительно, что церковные облачения были столь великолепны, что ими пользовалась даже братия Митрофановского монастыря. А в библиотеке прихода было собрано множество раритетов, например, одна из первых печатных книг — Евангелие 1654 года.



Приходское духовенство отличалось образованностью. Так, отец Дмитрий Самбикин (1839-1908) навсегда вошел в историю и как духовное лицо, и как известный краевед. В 1860-1870-х он проводил изыскания в городских архивах, написал много трудов по истории Воронежской губернии.



В 1930-х годах на соседней улице Володарского выросло здание ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление). Старшее поколение помнит, какой страх внушала эта аббревиатура. Недаром название политической полиции народная молва расшифровывала как «О, Господи, помоги убежать!». Разве могла быть рядом с таким заведением церковь? Пятницкий храм закрыли. В здании разместились слесарные мастерские.



После освобождения Воронежа иссеченная осколками церковь была еще цела. Более того, в ней квартировали оставшиеся без крова горожане. В 1958 году был составлен акт о сносе якобы пришедшего в негодность здания. На приложенном к документу фото — уцелевшая колокольня. Состояние вполне приличное, гораздо лучше, чем у многих зданий тех лет. Властям просто-напросто мешалась идеологически чуждая постройка, церковь было решено разобрать. Однако история распорядилась по-иному. Полуразрушенная и перестроенная до неузнаваемости, но Пятницкая церковь уцелела. Сегодня в двухэтажной постройке XVIII века находится склад. Найти старинное здание очень легко: оно находится во дворе дома №11/13, принадлежащего Военторгу. Краснокирпичное здание с богатым декором чем-то напоминает красную девицу в кокошнике.



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