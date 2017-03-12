   Забытый герой царской РОССИИ обрел историю

Волохин Павел Константинович, родом из села Орлово Воронежской губернии.

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С начала ХХ века - на службе в Русской Императорской армии. За особые заслуги в военной выучке и стрельбе зачислен в 9-й финляндский стрелковый полк (сейчас понятие пехотный или стрелковый полк размыто, при Царе же в пехотные полки брали всех, в стрелковые-имеющих особую боевую выучку, отличных стрелков и охотников). Проживал с женой и 2 детьми в Финляндии. Данное фото 1912 г. Здесь он в чине старшего унтер офицера н а должности фельдфебеля. При угрозе начала Первой мировой войны он отправляет семью в родовое село. Погиб во время атаки в мае 1915 г. К тому времени имел чин подпрапорщика и георгиевский крест с медалью за войну. Об этом позже семье рассказал его товарищ вернувшийся с фронта и привезший его личные вещи, награду и шашку. В 1919 г ., когда во время боёв с генералом Шкуро, село Орлово заняли красные конники Будённого и, узнав, что тут есть семья "офицера", пришли поговорить. Его жена плакала, сказала он ещё давно до революции погиб. Они ушли, но прихватили с собой форму и шашку. Награды оставили. На следующий день она увидела как к их избе опять идут красноармейцы, она отдала узелок с наградами старшей дочери и сказала ей бежать в огород спрятать. Но её заметили, догнали, выпороли нагайкой и награды забрали.

Администрация сайта Zaweru.ru разыскала следующие данные по Павлу Волохину и его награде:

1 Волохин Павел (не указано) Воинское звание: (не указано) Вероисповедание: (не указано) Семейное положение: (не указано) Событие: Награжден Георгиевским крестом 4 степени Дата события: 01.01.1915-31.12.1917 Доп. информация: награда №36746 (л. 37) Источник: «Алфавитный список лиц, награжденных Георгиевскими крестами 4 ст. 1915-17гг.», стр.73

Кроме того, к нам обратились ученые и историки, заинтересовавшиеся данной историей.

Мы также нашли следующие сведения по наградам воина:

3026 ВОЛОХИН Павел — 9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 13.02.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей роте, с явной опасностью для жизни. [II-4653, III-52431, IV-36746] Источник (41 страница)

4653 ВОЛОХИН Павел — 9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. За то, что в бою 6.02.1915, за убылью из строя всех офицеров, принял командование ротой, привел ее в порядок и повел в наступление, вы-бил противника из занимаемых им окопов. [I-3026, III-52431, IV-36746] Там же, стр. 354.

Источник: Патрикеев С. Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста

Посмотреть онлайн файл: georgievskogo-kresta.pdf У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера

Кроме того, мы обнаружили еще одно фото Русского героя... И историю о нем.

В биографии писателя Василия Михайловича Пескова. В предыдущем томе он кое-что рассказал в своих заметках «Я помню». Но все-таки там было больше о войне, чем о родных Василия Михайловича. В одной из книг мастера есть его записки о семье. Вот этот его великолепный собственноручный рассказ. «Вот альбом фотографий у меня в доме. На снимке, его открывающем, человек военный. Это мой дед, Павел Константинович Волохин (дедушка Павел). Снимок сделан в Финляндии незадолго до Первой мировой войны… Дед Павел был крестьянином, но дослужился до офицерского чина. Имел два Георгия. Приезжая в отпуск, в родное село, он, по рассказам бабушки, одаривал всех гостинцами и был желанным гостем в любой избе. Был он веселым, любил песни. «Паша, да ты мертвого из гроба подымешь», — говорила о нем какая-то неведомая мне хмурая сельская баба. В каждом доме был он гостем желанным, всем было приятно с ним повидаться, поговорить. Веселого, умного человека война не пощадила в первый же месяц. Предчувствуя войну, дед спешно отправил семейство домой, в воронежское село, и с полком своим отбыл на фронт. Друг его написал бабушке: «Мужайтесь, Прасковья Матвеевна, Паша убит был утром разорвавшимся над окопом снарядом. Мы как раз в этот момент говорили о доме, о семьях… В цинковом гробу Павла отправили в город Лахти. Там будет его могила». Источник: Полное собрание сочинений. Том 11. Друзья из берлоги Песков Василий Михайлович

Павел Константинович, как считал его внук - писатель Василий Михайлович Песков, был похоронен в одной из братских могил в Финляндии, в городе Лахти. Нам удалось узнать, что в 80-х годах 20 века финны сравняли могилы с землёй, оставив одну памятную табличку.

Однако, история получила неожиданное продолжение. Нам удалось связаться с племянником писателя В.М. Пескова Александром. Ранее Александр поведал историю, описанную в начале нашей статьи. Он также сообщил, что мнение его дяди о том, что прадед был похоронен в Финляндии на месте, где был расквартирован полк, ошибочно. В 1915 году полк вел боевые действия в Галиции, что под нынешним Львовом. Везти тело на захоронение за сотни верст было нецелесообразно. Следовательно, воин Павел Волохин может покоиться на Украине... Поисковики и по сей день находят на месте боев знаки 9-го Финляндского Стрелкового полка:

Он виден на фото Павла Волохина (см. фото внизу статьи). Утвержден - 15.04.1911 г.

Золотые соединенные вензеля Императоров Александра I и Николая II под золотой Императорской короной положены на сложенную венком Александровскую (красную) юбилейную ленту с надписями золотом: «1811-1911», «223» (из 223-го пех. резервного Коротоякского полка в 1910 г. был сформирован данный полк) и «9 Ф».

Последние сведения в донесениях армии в Карпатах 9-й Финляндский упоминается вообще в начале апреля 1915 года. Многие воины полка полегли при штурме гор Маковка и Татаровка. Современные поисковики находят нагрудные знаки «финляндских стрелков» на высоте 900-1000 метров и сегодня. Рядом захоронены и сечевые украинские стрелки Легиона УСС - идейные предки современных бандеровцев, противостоявшего в составе австро-венгерских войск в Карпатах зимой 1915 года финляндским стрелкам.

Историю битвы также можно посмотреть на украинском сайте: ссылка А также на российском сайте: ссылка

Здесь мы проследим историю полка, начиная с присвоения названия:

C 20.12.1910 г. - 9-й Финляндский Стрелковый полк .

Полку передано знамя из 223-го Пехотного Резервного Коротоякского полка.

На древко знамени установлена скоба с надписью: (ПСЗРИ34.382) 1811. Воронежскiй Внутреннiй Губернскiй баталiонъ.

1911. 9-го Финляндскаго стрђлковаго полка. Полк вошел в состав 3-й Финляндской Стрелковой бригады (XXII-й армейский корпус). Расвартирован в г. Тавастгус (Петербургский ВО) (РСВ)

27.03.1911 г. - Полку пожаловано Юбилейное знамя образца 1900 года с образом Спаса Нерукотворного и надписью - "1811-1911 , кайма малиновая.Александровская Юбилейная лента. (ВП)

30.05.1911 г. - чинам полка присвоено общестрелковое обмундирование, а на погонах и эполетах шифровка - 9.Ф. (ПВМ233)

01.03.1914 г. - Приказано выделить одну роту на составление 16-го Финляндского Стрелкового полка, взамен сформирована новая. Мировая война: 29.07.1914 г. - полк в составе 3-й Финляндской Стрелковой бригады, в составе XXII-го армейского корпуса, отправлен на фронт в район г. Варшавы (Северо-Западный фронт).

31.08.1914 г. - корпус включен в состав 10-й армии (Северо-Западный фронт). (ПСЗф16)

13.01.1915 г. - корпус направлен на Юго-Западный фронт в состав 8-й армии. (ПЮЗф105)

C 20.04.1915 г. - бригада преобразована в 3-ю Финляндскую Стрелковую дивизию. Полк переформирован в 3-х батальонный состав (ПВГ292)

В апреле 1915 г. - дивизия оставлена в XXII-ом армейском корпусе, который включен в состав 11-й армии (Юго-Западный фронт).

С 27.02.1916 г. - XXII-й армейский корпус передан в 7-ю армию (Юго-Западный фронт). (Пр. 7-й армии № 00218-1917)

В составе которой и действует до ноября 1917 года.

23.10.1916 г. - в полку приказано содержать по две 12-ти пулеметных команды “Максима”. (ПШВГ1471)

24.01.1917 г. - один батальон обращены на формирование полков 5-й Финляндской Стрелковой дивизии. (ПШВГ138)

04.04.1917 г. - Приказано, Юбилейное знамя, с вензелем, отрекшегося императора, доставить в Петроград, для выполнения работ по снятию вензеля. (ПВМ182)

В ноябре 1917 г. - XXII-й армейский корпус отправлен на Северный фронт. (Пр. 7-й армии № 00218) Примечание: Источник