   Забытый герой царской РОССИИ обрел историю

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|Волохин
|Павел
|(не указано)
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В биографии писателя Василия Михайловича Пескова. В предыдущем томе он кое-что рассказал в своих заметках «Я помню». Но все-таки там было больше о войне, чем о родных Василия Михайловича.
В одной из книг мастера есть его записки о семье. Вот этот его великолепный собственноручный рассказ.
«Вот альбом фотографий у меня в доме. На снимке, его открывающем, человек военный. Это мой дед, Павел Константинович Волохин (дедушка Павел). Снимок сделан в Финляндии незадолго до Первой мировой войны…
Дед Павел был крестьянином, но дослужился до офицерского чина. Имел два Георгия. Приезжая в отпуск, в родное село, он, по рассказам бабушки, одаривал всех гостинцами и был желанным гостем в любой избе. Был он веселым, любил песни. «Паша, да ты мертвого из гроба подымешь», — говорила о нем какая-то неведомая мне хмурая сельская баба. В каждом доме был он гостем желанным, всем было приятно с ним повидаться, поговорить.
Веселого, умного человека война не пощадила в первый же месяц.
Предчувствуя войну, дед спешно отправил семейство домой, в воронежское село, и с полком своим отбыл на фронт. Друг его написал бабушке: «Мужайтесь, Прасковья Матвеевна, Паша убит был утром разорвавшимся над окопом снарядом. Мы как раз в этот момент говорили о доме, о семьях… В цинковом гробу Павла отправили в город Лахти. Там будет его могила».
Источник: Полное собрание сочинений. Том 11. Друзья из берлоги Песков Василий Михайлович
Он виден на фото Павла Волохина (см. фото внизу статьи).
Утвержден - 15.04.1911 г.
Золотые соединенные вензеля Императоров Александра I и Николая II под золотой Императорской короной положены на сложенную венком Александровскую (красную) юбилейную ленту с надписями золотом: «1811-1911», «223» (из 223-го пех. резервного Коротоякского полка в 1910 г. был сформирован данный полк) и «9 Ф».
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Источник: В. Б. Каширин - Взятие горы Маковка. Неизвестная победа русских войск весной 1915 года
C 20.12.1910 г. - 9-й Финляндский Стрелковый полк.
Полку передано знамя из 223-го Пехотного Резервного Коротоякского полка.
На древко знамени установлена скоба с надписью: (ПСЗРИ34.382)
1811. Воронежскiй Внутреннiй Губернскiй баталiонъ.
1911. 9-го Финляндскаго стрђлковаго полка.
Полк вошел в состав 3-й Финляндской Стрелковой бригады (XXII-й армейский корпус). Расвартирован в г. Тавастгус (Петербургский ВО) (РСВ)
27.03.1911 г. - Полку пожаловано Юбилейное знамя образца 1900 года с образом Спаса Нерукотворного и надписью - "1811-1911 , кайма малиновая.Александровская Юбилейная лента. (ВП)
30.05.1911 г. - чинам полка присвоено общестрелковое обмундирование, а на погонах и эполетах шифровка - 9.Ф. (ПВМ233)
01.03.1914 г. - Приказано выделить одну роту на составление 16-го Финляндского Стрелкового полка, взамен сформирована новая.
Мировая война: 29.07.1914 г. - полк в составе 3-й Финляндской Стрелковой бригады, в составе XXII-го армейского корпуса, отправлен на фронт в район г. Варшавы (Северо-Западный фронт).
31.08.1914 г. - корпус включен в состав 10-й армии (Северо-Западный фронт). (ПСЗф16)
13.01.1915 г. - корпус направлен на Юго-Западный фронт в состав 8-й армии. (ПЮЗф105)
C 20.04.1915 г. - бригада преобразована в 3-ю Финляндскую Стрелковую дивизию. Полк переформирован в 3-х батальонный состав (ПВГ292)
В апреле 1915 г. - дивизия оставлена в XXII-ом армейском корпусе, который включен в состав 11-й армии (Юго-Западный фронт).
С 27.02.1916 г. - XXII-й армейский корпус передан в 7-ю армию (Юго-Западный фронт). (Пр. 7-й армии № 00218-1917)
В составе которой и действует до ноября 1917 года.
23.10.1916 г. - в полку приказано содержать по две 12-ти пулеметных команды “Максима”. (ПШВГ1471)
24.01.1917 г. - один батальон обращены на формирование полков 5-й Финляндской Стрелковой дивизии. (ПШВГ138)
04.04.1917 г. - Приказано, Юбилейное знамя, с вензелем, отрекшегося императора, доставить в Петроград, для выполнения работ по снятию вензеля. (ПВМ182)
В ноябре 1917 г. - XXII-й армейский корпус отправлен на Северный фронт. (Пр. 7-й армии № 00218)
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