Схимонахиня Николая (Гроян)

«ЗА ЧЕСТЬ ИМПЕРАТОРА!»

(против признания неизвестных останков за «царские» мощи)

Для тех, кто хочет услышать Правду









«Это не были зверские убийства возмущенной толпы, разъяренной черни, ибо Русский Народ участия в них не принимал. Это не «казнь» Коронованных Особ, которую знает история революций, ибо все совершалось без всякого суда и без участия Народа» (Дитерихс М. К. «Убийство Царской Семьи и Членов Дома Романовых на Урале». Владивосток. 1992. Ч. 1. С. 17)









Из доклада судебного следователя по особо важным делам

Н.А. Соколова Вдовствующей Императрице Марии Феодоровне,

переданного Гвардии капитаном П.П.Булыгиным в сентябре 1920 года





«Принимая во внимание данные осмотра этой местности и совокупность обнаруженных здесь нахождений, следственная власть не питает никаких сомнений и совершенно убеждена, что трупы Августейших Особ и всех остальных, погибших вместе с Ними, около одной из шахт сначала расчленяли на части, а затем сжигали на кострах при помощи бензина. Трудно поддававшиеся действию огня части разрушались при помощи серной кислоты. На месте уничтожения трупов найдено много предметов, позволяющих без всякого сомнения признать этот факт. […]

Я осознаю, сколь горька Истина о мученической кончине Августейшей Семьи. И я осмеливаюсь молить у Ее Императорского Величества Всемилостивейшей Государыни - Ее ко мне милости - простить мне сию горечь: тяжелое дело следователя налагает на меня обязанность найти Истину, и одну только Истину, как бы горька она ни была… Сего требует […] Благо нашей Родины. Лучшими сынами Ее уже поднят Стяг за Честь Родины, но настанет великий час, когда поднимется и другой Стяг. Ему нужен будет добытый предварительным следствием материал, и его лозунгом будет:

«ЗА ЧЕСТЬ ИМПЕРАТОРА!»

За Честь Святого Благоверного Царя-Великомученика Николая - искупителя России… За Честь Архангелом Подобной Великой Царицы Александры…

За Честь Царственного Отрока Алексия – Алого Цвета и Надежды Руси…

За Честь Царственных Голубиц Ольги, Татианы, Марии, Анастасии…

За Честь Верных и искренно преданных Друзей Царевых…

Имена же их Ты, Господи, веси…

















Правда о Царе-Великомученике Николае

восторжествует лишь при Грядущем Русском Царе





Минуло уже столетие, как следователь Николай Алексеевич Соколов, честнейший и благороднейший христианин, подвижник, ведомый Богом, открыл миру Правду о страданиях и изуверском заклании Августейших Святых. Господь доверил ему эту Правду. Умирая на чужбине, он не оставлял надежду, что добытая в результате тщательного расследования Истина будет когда-либо востребована в Отчизне. Нами. Ибо, знать Правду о цареубийстве – это фундамент, краеугольный камень, без которого невозможно изменение жизни. Блаженной памяти Старец Николай (Гурьянов), святой праведник нашего времени, обуславливал спасение России степению почитания Царственных Святых. Без истинного осознания Царевой Жертвы в Ипатьевском подвале нет у нас Будущего. Мы должны пробудить в наших сердцах высокое и глубокое покаяние. В душе должен пробудиться стыд… Обжигающий… Боль… Но этого пока нет… Потому царский следователь Соколов не закончил своего служения России… Он остается на своемпосту, на Царской Страже. Спасает от «поросенковой» лжи и могильника «из шпал», этой зияющей бездны, ямы-могилы, уготованной для всего нашего народа.

Мы помним слова телеграммы, отправленной цареубийцами: «Передайте Свердлову, что все семейство постигла та же участь, что и Главу»… Все мы – дети нашего Царя-Батюшки. Он был и есть наш Отец. Мы - Его «семейство». Если предадим память Государя и сейчас, признаем подлог, то будет, как писано: «все семейство постигнет та же учесть»…





«В ожидании прихода

Будущего Российского Императора»





Не сокрыто было от чуткого сердца стража царева, сроднившегося с Венценосными Святыми за время расследования екатеринбургского злодеяния, и то, как может быть использован следственный материал бесчестными и подлыми людьми, наследниками цареубийц. Николай Алексеевич Соколов прозревал грядущий «Поросенков Подлог», пляски на Царских Костях, свидетелями, но не участниками, которых мы являемся. «Много раз, - вспоминает соратник по подвигу Павел Булыгин, - я слышал его слова: если бы знал, как будут приняты результаты его тщательно проведенного расследования, оставил бы записи где-нибудь в Маньчжурии, у простых крестьян-староверов - в ожидании прихода Будущего Российского Императора, а не вывозил бы их в Европу для обезпечения развлечений политическим интриганам». Ибо «добытые им сведения стояли на пути самозванцев». (Павел Булыгин. Убийство Романовых. Достоверный отчет. М. 2000. С. 118).

Все именно так. Добытая Белым Следствием Правда мешает политическим плутам. Самозванцам всех мастей и «колен». Правда о Царе обличает узурпаторов Власти Помазанника Божия. Им она не нужна. Для них она опасна. Это именно они и устроили подлог. Для поругания Святыни и сокрытия подробностей сатанинского злодеяния.

Фальсификация останков Царской Семьи, основанная на некоей «генетической экспертизе», ущербной и недостоверной, призвана нивелировать все собранные ранее доказательства и результаты Белого Следствия Соколова, ясно и определенно указывающие на ритуальный характер этого изуверского преступления. Православный христианин Андрей Кочетков пишет: «Нужно как можно громче говорить о ритуальном характере убийства Святых Мучеников. Нужно не стесняться акцентировать внимание народа именно на ритуальной стороне этого мерзкого дела, ибо другой стороны и не было. Не стесняться говорить Правду о том, что Царственные Мученики пострадали от жидов. Это должно доноситься до народа и власти Архипастырями и пастырями, громко, упорно, безкомпромиссно и смело. Тогда и кощунство над Царем прекратится. Господь ждет, когда мы избавимся от страха иудейского. Надо называть вещи своими именами, называть так, чтобы это была единственная официальная «версия» убийства… Безо всякой политкорректности» (Комментарий к статье Леонида Болотина на «Русской линии» от 21.02.2009. 23:15. «Екатеринбургские останки: Отношение к ним Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго. По поводу некоторых вопросов читательского форума к статье Виктора Корна «Следствие закончено… Дело за судом»).





Воистину, пророческие слова Батюшки Николая, сказанные мне уже в 2000 году: «Собирайте все по Царской теме… Потом такое напишут, что и в руки не возьмешь!» Итак, цели духовных наследников цареубийц: 1) Всеми средствами убеждать, что «екатеринбургские останки», несомненно, «царские» мощи. 2) Внушать, искажая факты, что убийство Царской Семьи не носило ритуальный характер, отрицать его религиозно-мистическую суть. Скрывать истинных цареубийц, членов тайных международных каббалистических сект во главе с еврейскими магнатами, в т.ч. Я. Шиффом. Перекладывать грех цареубийства исключительно на душу только русского народа, попустившего извергам совершить злодеяние.

3) Отрицать свидетельства усекновения Честных Царственных Глав и Их сокрытие для ритуальных издевательств.

4) Ложно квалифицировать это политическим убийством, организованным и осуществленным «уралсоветом», без участия Свердлова, Ленина и ВЦИК: «В уголовно-процессуальном законодательстве, чтобы закрыть это дело, – заявляет Л. Нарусова (НТВ от 24.09.2008, программа Нарусовой «Комната отдыха»), – Вам нужно назвать виновников, исполнителей и кто отдавал приказ». – Следователь Соловьев В.Н.: – «Те люди, которые совершили расстрел Царской Семьи, они признаны убийцами». – Нарусова: «Убийцами признаны Юровский, члены уралсовета…» – «Голощекин» – Нарусова: «Я хочу Вас вывести на то, кто отдавал приказ, действительно уралсовет или решали в Москве?» – Соловьев: «Все-таки решение о расстреле всей Царской Семьи было принято уралсоветом». – Нарусова: «Я задам Вам прямой вопрос: Ленин и Свердлов знали об этом?» – Из ответа Соловьева следует, что нет: «Нам сейчас трудно понять… Чтобы не забрали у них людей, просто решили быстренько расстрелять», – таков циничный ответ следователя, лжесвидетельствующего на глазах у всех. Как верны были предчувствия защитника Царя, воина духа Н.А. Соколова: «Если бы знал, как будут приняты результаты моего тщательного расследования, оставил бы записи где-нибудь в Маньчжурии, у простых крестьян-староверов в ожидании прихода Будущего Российского Императора, а не вывозил бы их в Европу для обеспечения развлечений политическим интриганам».

5) Вынуждать государственную власть участвовать в беззаконном подлоге. – Соловьев В.Н.: «Мне сейчас так не хватает А.А. Собчака. Так легко было разговаривать с ним на эту тему, потому что он юрист-профессионал. Он большой политик и прекрасно понимал, что делал… Анатолию Александровичу помогали из мэрии люди, один их которых носил фамилию Путин, а второй носил фамилию Медведев… Мне бы очень хотелось, чтобы они… продолжили это дело.[…] Я очень надеюсь, что в этой истории будет поставлена последняя точка». Всем очевидно, что наследники цареубийц столкнулись со всеобщим непризнанием «екатеринбургских останков» за «царские»! Никто им не поклоняется – и не будет! Мощи Святых – это духовное сокровище народа, которое вымаливается у Бога, и хранится Богом, и даруется только Богом, а не людьми.













Цепи лжи

Один из участников злодеяния, Петр Ермаков, откровенно зубоскалил: «Белые следователи не догадались, что Коптяки на то и Коптяки, что там занимались углежжением. На древесном угле мы жгли. Поливали бензином [керосином] и жгли». – Но сторонники «версии» подлинности «екатеринбургского», «поросенкова» подлога, нагнетают, запугивают: «А если это мощи, а мы ими пренебрегаем? Это еще большее поругание Государя и небрежение святыней. Это даже страшнее, чем поклонение лжемощам по неведению. С кого спросить тогда за беды России?» (http://ruskline.ru/analitika/2017/07/2017-07-21/moya_poziciya_po_ekaterinburgskim_ostankam_ostaetsya_prezhnej/) - Но разве этим «сторонникам» неведомо, что само Небо сопротивлялось и сопротивляется этому кощунству: проливной дождь в течение трех суток мешал, останавливал кощунников, участников чудовищного «обретения» при помощи солдатских лопат и ковшей экскаватора якобы «царских» мощей в Поросенковом Логе.

Итак, могильщиками моей Великой России подготовлена чудовищная ложь для окончательного разрушения Русской Православной Церкви, уничтожения нашей земли и Народа. Против нашего с вами Будущего. Не только России, но и всего мира. Требуют провозглашения неизвестных останков Святыми Царскими Мощами. Под мостиком «из шпал» нашли специально подложенные туда лжеостанки якобы Августейших Святых и Их верных друзей… Эти кости с равной «достоверностию» могли откопать и на территории Кремля, и в Романовской Усыпальнице Новоспасского монастыря, и в самом Петербурге, в Петропавловском Соборе. И нашли эти останки – циничные гробокопатели – духовные наследники цареубийц.

Задача одна – предъявить всему миру неизвестные кости как подлинно «царские». Для этого используются все средства влияния на общественное сознание, внушения подлинности подлога, чтобы, прежде всего, сломить недоверие Русской Церкви. Но за это преступление придется отвечать всему Народу. Все эти экспертизы – пляски на костях и пепле Умученных, - кощунство для верующего человека. Народ толкают еще раз отречься и предать Царя.

Сторонники и создатели «версии» упорствуют и не отступают, накидывая цепи лжи на маловерных людей: «В общем, нельзя говорить, что Церковь не признает мощи Святых Царственных Страстотерпцев, – говорит поисковик Леонид Вохмяков. – «Где двое или трое соберутся во Имя Мое, там и Я посреди их» (Мф.18:20), – это Евангельское определение Церкви. Сотни (sic!) православных людей и рядовые священники давно признали и почитают останки Царской Семьи и место, где хранится Их прах. Вся Русская Зарубежная Церковь (РПЦЗ МП) давно определилась в этом вопросе (sic!). Архиепископ Штутгартский Агапит неоднократно бывал в Поросенковом логу. Частицы мощей Царственных Святых, оставшиеся после генетических исследований, выставлены для поклонения в храме св. Николая в Нью-Йорке и соборе Штутгарта. У меня оптимистический взгляд на признание останков Царской Семьи, мне кажется, ждать осталось год или два – не больше. Все пожелания, высказанные от имени РПЦ епископом Егорьевским Тихоном, Следственный комитет учел, провел дополнительное следствие, подтвердившее результаты расследования В.Н. Соловьева. Состав комиссии по исторической экспертизе был полностью обновлен. К осени основные исследования будут закончены. Далее на Архиерейском соборе нашей Церкви предстоит решить вопрос о признании Царских Останков. Конечно, последнее и решающее слово будет за нашим президентом. Надеюсь, Святая Царская Семья и Дети в ближайшее время обретут покой в соборе Петра и Павла» (Олег Глаголев. О мощах и немощах. https://s-t-o-l.com/tserkov-i-obshhestvo/o-moshhah-i nemoshhah/).





Ответ Царственных Великомучеников

на «поросенков» подлог





«У екатеринбургских останков» нет чудотворения», - утверждал блаженной памяти Старец Николай (Гурьянов). - Вот ответ Господа и Царственных Великомучеников на чудовищный «поросенков» подлог! И никаких чудес от неизвестных костей, безо всяких оснований захороненных в Петропавловском Соборе Петербурга, нет, и не будет! «В Святых Мощах незримо присутствует Сам Святой… А в этих костях святости нет», - говорил отец Николай. Посему призывать народ к тому, что, мол, давайте подождем, что скажут Сами Царственные Святые, просто цинично… Они уже все сказали… Чудеса и помощь по молитвам к Ним безмерна. Она изливалась и изливается на молящихся и чтущих Венценосных Святых уже столетие. И ни одного чуда от лжеостанков, выдаваемых за «царские» и извлеченных из Поросенкова лога! Выпущены сборники Чудес Царственномучеников. Во дни Покаянных Крестных Ходов к Урочищу «Четырех Братьев», где были зверски уничтожены и сожжены Царские Мощи, идет вся Россия. К месту страдания Августейших Святых в Мощах притекают тысячи верных христиан, любящих и чтущих Царственных Страдальцев. И народ не обманешь. Не загонишь к ложным гробницам в угоду интересам и планам политических игроков.









«Сделано было много»





Долгие годы все, что касалось Белого Следствия, было сокрыто. Но ныне мы обладаем этой Правдой. И должны утвердить Ее в наших сердцах. Язык следствия, язык показаний, вещественных доказательств и допросов – самый безпощадный и жестокий. Он не оставляет ничего, кроме Правды. Не позволяет никаких преувеличений, сгущения красок, негодований. Это – безжалостный приговор самому подлому и трусливому, диавольскому екатеринбургскому преступлению – изуверскому убийству Русского Государя, Его Августейшей Семьи и искренно преданных верных слуг, последовавших за Ними даже в Ипатьевский ад.

Русский офицер Павел Петрович Булыгин, работавший под началом Н.А. Соколова и расследовавший вместе с ним преступление, пишет, что когда Белые оставляли Екатеринбург, следователь Соколов с последними частями войск покинул «Шахту Четырех Братьев», где сгорели Тела Царской Семьи. Уходил Соколов уже под выстрелами конных разъездов. По агентурным сведениям известно, что въехав в Екатеринбург с первыми частями большевиков, Юровский тотчас ринулся на Шахту, чтобы узнать, что было там сделано Белым Следствием. Сделано было много» (Павел Булыгин. Убийство Романовых. Достоверный отчет. М. 2000. С. 187).

Предварительным следствием, проведенным в 1918-919 годах, было установлено, что Честные Тела Умученных Царя Николая II, Членов Его Августейшей Семьи и четверых верных слуг были вывезены в Коптяковский лес, зверски разрублены на части, облиты серной кислотой и бензином и сожжены на двух кострах. Следователем по особо важным делам Н.А.Соколовым были найдены в кострищах и на дне шахты небольшие фрагменты обгорелых костей, женский палец, принадлежавший Императрице-Мученице Александре Феодоровне, частицы человеческой кожи, вставная челюсть доктора Е.С. Боткина, пули, гильзы от пуль, кусочки расплавленного свинца от пуль, сальные массы и множество разрубленных и обгорелых предметов туалета Царской Семьи и Их слуг. Все эти вещественные доказательства страшного преступления были переправлены в сафьяновом ковчежце Царицы-Мученицы за границу и хранятся в Храме Иова Многострадального в Брюсселе.





Это кощунство – изучать Мощи под микроскопом





«Из всего этого следует, что сам факт существования какого-то могильника с останками якобы Царской Семьи относится к разряду злонамеренной мистификации, - утверждает священник Леонид Константинов в Докладе «К вопросу о так называемых «екатеринбургских останках». - Это сразу же признает всякий, кто внимательно и непредвзято ознакомится с опубликованными материалами следствия. Они известны по следующим работам:





1.Игумен Серафим (Кузнецов). «Православный Царь-Мученик». 1920 г.

2.Роберт Вильтон «Последние дни Романовых». 1921 г.

3.Михаил Дитерихс. «Убийство Царской Семьи и Членов Дома Романовых на Урале». 1922 г.

4.Николай Соколов. «Убийство Царской Семьи». 1925 г.

5. Павел Пагануцци. «Правда об убийстве Царской Семьи». 1981 г.

6. Николай Росс. «Гибель Царской Семьи». 1987 г.



Все вышеприведенные авторитеты единодушно, на основании добытых фактов, сообщают, что в процессе расследования на месте двух больших кострищ были найдены:

а) обугленные осколки костей;

б) отрубленный человеческий палец;

в) фрагменты кожи;

г) вставная челюсть доктора Боткина;

д) сальные земляные массы и множество разрубленных и обгорелых предметов туалета Царской Семьи и Их слуг.

Все это было собрано следователем Соколовым и вывезено за границу. Этот факт подтвердил Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви Митрополит Виталий (Устинов) в 1995 году в письме бывшему председателю госкомиссии Ю.Ф. Ярову и в телефонограммах, полученных от него ИТАР-ТАСС 31 января и 9 февраля 1998 года. Такова история Подлинных Останков».

Более того, Первосвятитель Русской Зарубежной Церкви решительно заявил: «Своего согласия на экспертизу останков, покоящихся в Брюсселе, РПЦЗ не даст никогда. «Это кощунство – изучать Мощи под микроскопом». «Ковчежец с Частицами Мощей Святых Царственных Мучеников, переданный в свое время Церкви следователем по важнейшим делам Соколовым Н.А. и хранящийся в Храме-памятнике во имя Святого Праведного Иова Многострадального в Брюсселе (Бельгия), является Святыней, «и никак мы не можем, и не смеем, передать его какой бы то ни было комиссии». (Журнал «Возвращение». № 4 за 1996 год).









«Царских Останков нет! Они сожжены»

Старец Николай (Гурьянов)

«Только Церковь Божия Православная хранит весь мир, - говорил Старец Николай. – И ради Жертвы Великой Тела и Крови Христовой мир стоит, не исчезает. Господь исполняет прошения нашей Православной Церкви, и весь мир держится – омываемый и очищаемый Кровию Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия… Нельзя искажать Святые Догматы Церкви и соединяться в Вере с инославными… Православию экуменизм не нужен. Только в Православии Истина и спасение!»

«Мир держится Божией Благодатию, - говорит Батюшка. – Не оставляйте молитвы Иисусовой, никогда… Она хранит Вселенную: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного… Благословляю и молитву Царского прошения: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Святых Царственных Великомучеников помилуй нас, грешных, и спаси Землю Русскую».

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Править народом может любой, но умереть за народ может только Царь»…. Батюшка Николай свидетельствовал, и его слово свято: «Царских Останков нет! Они в свое время сожжены были». – Потом строго добавил: «Храните ту Истину, которая необходима в Вечности. Поняли? Вот это главное!» Позже разъяснил: «Царь Николай, по великой любви к России и человеку, уничижился, мучился, страдал, пошел на Крест. Он простил всех, даже мучителей-извергов, окаянных убийц. Но Бог не простит нас, если мы ни во что ценим Его страдания, творим ложь и слушаем сатану-человекоубийцу. Это он вливает яд лжи в ум и сердце бедных людей…Царь наш – Великий Святой, Он у Господа в Неизреченной Славе. Царю дана огромная власть над миром. И кто поднял руку на Царя, знайте – такой человек вступил в сговор с самим диаволом. Такие будут отлучены от Любви Божией в Вечности!»

О Честных Царских Главах Старец Николай говорил так: «Они усечены были, не только Царя, а всех Мучеников, и увезены… Одно время были в Кремле. Бог весть, может даже в мавзолее… Над ними такое творили, что сохрани Бог и говорить! Мука! Беззаконие! Окаянное издевательство сатанинское. Об этом лучше молчать и плакать… Пляски бесовские».









Схимонахиня Николая (Гроян)

духовная дочь и келейница Старца Николая (Гурьянова)

Слово на Пятых Николаевских Чтениях. Москва

Фонд Славянской Письменности и Культуры

30 июля 2017 года



